Огляди Серіали 31.05.2025 о 10:00 comment views icon

Рецензія на другий сезон серіалу «Останні з нас» / The Last Of Us, 2 season

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Олександр Наумець

Автор статей та рецензій

Рецензія на другий сезон серіалу «Останні з нас» / The Last Of Us, 2 season

Коли вийшов перший сезон «Останніх з нас», HBO фактично зробили неможливе — адаптували культову гру так, що вона спрацювала як самостійний художній твір, без потреби знати щось наперед. Атмосферний, трагічний і водночас цікавий, той сезон поставив дуже високу планку, перетворивши звичайну історію про заражених на болючу медитацію про любов, втрату і мораль у зруйнованому світі. Другий сезон виходив уже з іншим статусом — не просто «серед багатьох», а званий спадкоємець міцної історії, яка тепер зобов’язана не повторювати себе, а розвиватися. Чи вдалося творцям утримати баланс між ігровим каноном і власним баченням? Чи змогли вони знайти новий фокус, не втративши стару магію? І головне — чи варті нові рани тих старих шрамів, які ми вже встигли зростити в першому сезоні?

Рецензія на другий сезон серіалу «Останні з нас» / The Last Of Us, 2 season

Плюси:

акторська гра (особливо Белла Рамзі), жорсткість сюжету, міцна драма, особливо Еллі, продовження лору, музика, якісний екшен

Мінуси:

просадки в темпі, деякі діалоги та сцени виглядають зайвими

7.5/10
Оцінка
ITC.ua

«Останні з нас» / The Last Of Us

Жанр драма, фантастика, постапокаліпсис, …
Керівники проєкту Ніл Дракманн, та Крейг Мезін
У ролях Белла Рамзі, Педро Паскаль, Габріель Луна, Ізабелла Мерсед, Кейтлін Девер, та ін.
Прем’єра 13 квітня, 2025 року, Megogo

Другий сезон «Останніх з нас» мав стати вибухом. Після грандіозного першого — атмосферного, напруженого, драматичного, — продовження виглядало як шанс закріпити статус одного з найкращих серіалів останніх років. Але замість вибуху глядач отримав щось інше. Вдумливе, жорстоке і суперечливе. І хоча багатьом такий поворот може здатися кроком назад, насправді це крок убік — у нову тональність, до нових сенсів і нових ризиків.

Якщо перший сезон показував, як виживати у світі після апокаліпсису, то другий запитує: а що залишилось від тебе в цьому виживанні? І що з тобою зробить помста?

Цей сезон не просто змінює ритм — він змінює саму емоційну оптику. Ми менше гуляємо розбитими дорогами (акцент на два міста, одне яке розвивається і друге, знищений Сіетл), рідше зупиняємось на заражених і майже не маємо часу вдивлятися в деталі світу.

Натомість камера фокусується на людях, їх внутрішніх зламах, їх мотиваціях, їх люті й провинах. Серіал буквально замикається в персонажах — і в цьому його сила й одночасно слабкість.

Останні з нас

Лор гри розкривається, але неквапливо: глядача знайомлять із Джексон-сіті, натякають на нові групи й кланову структуру, але роблять це не через гостроцікаві епізоди, а швидше побіжно, фоном до основної лінії. І хоча це збагачує всесвіт, відчуття відкритого, небезпечного світу, яке було у першому сезоні, трохи розчиняється.

Натомість історія стає глибшою в емоційному сенсі. Тут багато про втрату — особисту, раптову, незворотну. Серіал дуже чітко показує, що сварки, образи, мовчанки можуть стати останніми — і в цьому є страшна правда. Люди вмирають не тоді, коли ти встигаєш попрощатися. Вони вмирають раптово, залишаючи тебе з тим, що ти не сказав. І на цьому тлі тема помсти починає розквітати. Коли біль стає рушієм, складно лишатися людиною. Але й зупинитися вже не можна.

Серіал і цього разу не боїться жорстокості. Кожен удар тут має вагу, кожна смерть — наслідок. У фіналі це особливо відчувається: ніщо не забувається, і все повертається. І якщо комусь здається, що сцени насилля — це просто спроба шокувати, то ні. Це частина структури. Тільки через біль і кров у цьому світі можна дізнатися, хто ти є насправді.

Останні з нас

З технічної точки зору — знову все на рівні. Декорації, костюми, світло, саундтрек — без нарікань. Музика Густава Сантаолальї знову ловить потрібні нотки — сум, тривогу і так далі. Екшен-сцени поставлені чітко й без перегибів — без хаосу, з класним монтажем, реалістичними трюками і відчуттям фізичної небезпеки.

Акторський склад тягне весь цей емоційний тягар упевнено. Педро Паскаль залишається харизматичним, навіть у сценах, де його герою доводиться бути не героєм, а людиною з брудом на руках. Ця людина здатна передати біль свого персонажа лише очима. Згадайте, яким був Джоель у сезоні першому: Педро передав увесь біль і тягар свого героя холодним, майже склянним поглядом, від смерті доньки, до моменту емоційної прив’язки Джоеля до Еллі. Неймовірний актор.

Габріель Луна додає глибини своєму персонажу, який у першому сезоні був радше тлом. Але справжній стрижень сезону — Белла Рамзі. Її Еллі цього разу проходить через внутрішнє пекло, і Рамзі грає це тонко, без надриву, але з тією правдою, яка болить.

Останні з нас

І саме тут хочеться сказати важливе: хай би як хейтили акторку, хай би як обговорювали її зовнішність чи відповідність образу, — межа давно перейдена. Обговорювати гру — окей. Але цькувати людину за те, як вона виглядає — це не критика. Це гидота. Белла Рамзі — чудова акторка, і вона заслужила повагу, а не хейт. Зупиніться на секунду і подумайте будь ласка, що відчуває 19-річна дівчина, відкриваючі коментарі, чи твітер з відповідним хештегом. Булінг — не нормально.

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І все ж, попри всі ці сильні сторони, другий сезон поступається першому. Атмосфера, той самий нерв постапокаліпсису, тиша перед пострілом, — усе це або зменшено, або відсунуто на другий план. Деякі сюжетні лінії відчутно затягнуті, деякі діалоги здаються зайвими, і в кількох сценах персонажі просто «ходять», без внутрішньої динаміки. Це просаджує темп і створює відчуття, що історія могла б рухатися швидше й рішучіше.

Та попри це, другий сезон «Останніх з нас» — це точно не провал. Це зміна вектора. Спроба заговорити про складне і неприємне, не втрачаючи при цьому поваги до першоджерела. І хоча ця частина вийшла менш видовищною, вона, можливо, чесніша. Бо врешті-решт, найстрашніше у світі, де всі виживають, — це те, що всередині тебе вже нікому вижити не вдасться.

Висновок:

Другий сезон «Останніх з нас» не пропонує легких відповідей і навряд чи залишить глядача з відчуттям закінченої історії. Це радше етап — гіркий, місцями спірний, з новими смисловими шарами й акцентами.

Атмосфера постапокаліпсису стала менш помітною, натомість драматизм виріс у глибину. Якщо перший сезон був про те, як вижити у зруйнованому світі, то другий — про те, як вижити у зруйнованій собі. І хоча не всі сюжетні рішення виглядають переконливо, акторська гра, візуальний стиль і чесність у зображенні наслідків — залишаються сильними сторонами проєкту.

Можливо, цей сезон не стане улюбленим серед глядачів, як перший, але він абсолютно необхідний, щоб ця історія не перетворилася на красиву, але порожню копію. Іноді зміна шляху — не відступ, а єдиний спосіб дійти до фіналу, який справді щось означає.

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