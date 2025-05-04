Рецензія на фільм «Громовержці*» / Thunderbolts*

1 травня до кінотеатрів добирається черговий блокбастер від Marvel «Громовержці*», другий з трьох цьогорічних (інші два — провальний «Капітан Америка: Чудесний новий світ» та майбутня «Фантастична четвірка»). Бувши на папері чимось на кшталт марвелівського «Загону самогубців», фільм отримав надзвичайно теплий прийом у глядачів і критиків, котрі не скупилися на захоплені епітети. Та чи справді все тут настільки гладенько, як запевняють численні відгуки, розбираємося в нашій рецензії.

Плюси: спроба подати дорослішу і похмурішу історію замість стандартних легковажних стрілялок; Девід Гарбор непогано відповідає за доречний гумор, а Флоренс П’ю — за харизму; частині глядачів це точно здасться помітно кращим за типовий Marvel останніх років, і в деякій мірі воно так і є; Мінуси: слабенька і поверхнева драматургія призводить до нудьги; комусь точно не вистачить екшену, а той, що є — не вражає; не всі персонажі однаково цікаві; крінжова післятитрова сцена; вторинність багатьох елементів; 6 /10 Оцінка

ITC.ua

«Громовержці* » / Thunderbolts*

Жанр супергеройський екшн, типу драма

Режисер Джейк Шреєр

У ролях Флоренс П’ю, Себастіан Стен, Ганна-Джон-Кеймен, Ваятт Расселл, Девід Гарбор, Джулія Луїс-Дрейфус, Льюїс Пуллман, Джеральдін Вісванатан, Ольга Куриленко

Прем’єра кінотеатри

Рік випуску 2025

Сайт IMDb, офіційний сайт

Директорці ЦРУ, графині і просто диво-жінці Валентині Аллеґрі де Фонтейн загрожує імпічмент, тож зухвала тітка береться стрімко знищувати усі докази своєї незаконної діяльності, в тому числі пов’язаної з експериментами над людьми. Тим часом Олена Бєлова, намагаючись заглушити чи то біль від втрати своєї сестри Наталки Романової, чи банальну нудьгу, повністю занурилася в роботу. Вона отримує чергове завдання від де Фонтейн, але на місці з подивом виявляє, що її намагається прикінчити Капітан Америка курця Джон Вокер. Також сюди прибули Антонія Дрейкова та Ейва Старр, якщо ще хтось пам’ятає, хто це.

Мабуть, в якомусь паралельному всесвіті вони поперебивали б одне одного та й на тому край. Однак зустріч з таємничим Біллом, подальше спілкування з Бакі Барнсом та нова смертельна небезпека змушує героїв об’єднати зусилля та утворити щось на кшталт команди лузерів, які стали гордо іменуватися «Громовержцями*».

Якщо хтось візьметься вам доводити, що цей фільм — ковток свіжого повітря для Marvel, то треба мати на увазі, що свіжість ця буде віддавати штучним запахом освіжувача з вбиральні. «Громовержці*» аж ніяк не перезавантажують скрипучу махину, що нині добряче буксує, не є рятівною паличкою та вже точно не перевинаходять жанр. Секрет того, що стрічці вдалося завоювати прихильність публіки вельми простий — марвелівські умільці за останні роки настільки привчили нас до стабільно посереднього кіно, що на їхньому тлі новинка може здатися ледь не жанровим одкровенням.

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Треба сказати, що тут дійсно відчувається більш приземлений, навіть людяніший погляд в порівнянні зі звичним для останніх двох фаз КВМ бездушним конвеєром, нехай там і фігурували такі успішні тайтли, як «Людина-павук: Додому шляху немає» (2021), «Вартові Галактики 3» (2023) чи торішній «Дедпул і Росомаха». І дуже добре, що цього разу нам вкотре не намагаються втюхати набридлі мультивсесвітні походеньки чи насипати чергового фансервісу. Хіба дедпулівські метазагравння часом виринають — «ніякі Месники нас не врятують» і оце все. На жаль, натомість авторам вдається запропонувати не так вже й багато.

Розпочинається історія досить жваво: Флоренс П’ю буквально забирає хліб у Тома Круза, елегантно стрибаючи з хмарочоса Merdeka 118, другою за висотою будівлею у світі, та ще й без використання дублера. Недарма у супровідному монолозі її Олена Бєлова згадає про всепоглинальне почуття порожнечі — це по суті лейтмотив усього фільму. Та вже за декілька миттєвостей оповідання стрімко скине оберти і перейде здебільшого у діалогово-страждальницьке русло. Сумно, аж за край.

Власне, якщо хтось планував піти суто на типовий марвелівський заміс під попкорн, щоб як зазвичай, той ризикує здивуватися, адже «Громовержці*» — точно не про екшн. Питання в тому — в позитивному чи негативному ключі, і тут вже кому як.

З плюсів — помітно свіжіше повітря в порівнянні з душними студіями з зеленими чи синіми стінами. Бойових динамічних сцен, таких, щоб аж дух захоплювало, щоправда, назбирається як у комара сала. Буквально Термінатором в одній з них з’являється персонаж Себастіана Стена, а в іншій він же промовляє «Господи, яка нудьга». По закінченні години хронометражу у глядача можуть виникнути схожі думки.

Типові стрілялки-пулялки поступаються місцем дещо глибшому, якщо хочете — дорослішому підходу, це чиста правда. Плюс розбавляється він дійсно файним гумором, за який відповідає в основному Червоний Захисник, доречно не перетягуючи ковдру на себе. Тобто у відверту клоунаду цей задум не скочується. І вже такий нехай хиткий, але все ж баланс здатен підкупити. Однак там, де мала розгорнутися емпатійна історія, здатна викликати щирий відгук, лишається байдужість. Нашпигована поверхневими метафорами драматургія непереконлива. Навіть історія єнота Ракети в третіх «Вартових» більше чіпляла, ніж метання місцевих страждальців.

В сухому залишку вибудовується кіно про незагоєні психологічні травми, про внутрішні страхи і депресію, про те, що часом просто корисно сісти і відверто поговорити. Зрештою, про те, що командна робота і згуртованість здатні творити дива, і це вже більш притаманні для супергеройського жанру думки. Та репрезентація подібних наративів не робить «Громовержців*» якісно глибшими чи значно цікавішими.

Не назвеш і саму команду рівноцінно захопливою: якщо Флоренс П’ю є центральною фігурою на шахівниці і ще здатна якось запам’ятатися, то, наприклад, від присутності героїні Ганни Джон-Кеймен не гріє і не знобить. Воістину «видатна» поява в Ольги Куриленко — такого відвертого зливу персонажа важко згадати. Навіть у дерева Ґрута було більше реплік, ніж в уроджениці Бердянська.

Непогано відривається у кадрі Девід Гарбор, шкода, що такий колоритний хлоп належить до представників боліт, котрий сумує за парадами на Червоній площі епохи Брежнєва. А от псевдолиходій — в усіх сенсах порожнє місце, хіба що виконаний ним трюк Нео здатен викликати легку посмішку на обличчі.

Ну і як не згадати про післятитрові сцени — їх дві. Причому одна з них вже встигла викликати обурення українців у соцмережах. Ми спойлерити не будемо, але епізод з огляду на сьогоднішні українські реалії справді виглядає крінжово.

Автори «Громовержців*» чесно намагаються якось струснути воза під назвою Marvel, що рухається по накатаній, та виходить скоріше претензійно, ніж дієво. Комусь така зміна вектора зайде, комусь — точно ні, та, здається, кінокомікси давно звернули кудись не туди, якщо трохи доросліше пересічне кіно вже сприймається як ледь не сенсація.