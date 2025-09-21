Рецензія на фільм “Велика смілива красива подорож” / A Big Bold Beautiful Journey

Огляди Кіно 21.09.2025 comment views icon

“Велика смілива красива подорож”

На тижні стартував прокат романтичного фентезі з воістину епічною назвою “Велика смілива красива подорож”. А ще з великими і красивими голлівудськими зірками у кадрі Коліном Фарреллом та Марго Роббі. В огляді нижче розбираємося, чи буде доцільною серед усіх цих самопроголошених епітетів характеристика “цікава” стосовно обіцяної глядачам фантастичної подорожі.

Плюси:

красиві актори у центрі оповідання; кілька кумедних епізодів, цікавий концепт на рівні задуму;

Мінуси:

згенерована ШІ історія, що начисто позбавлена життя та емоцій; хорошим акторам нічого грати; наївність і загальна крінжовість діалогів;

5/10
Оцінка
ITC.ua

“Велика смілива красива подорож” / A Big Bold Beautiful Journey

Жанр романтичне фентезі
Режисер Коґонада
У ролях Колін Фаррелл, Марго Роббі, Кевін Клайн, Фібі Воллер-Брідж, Лілі Рейб, Джоді Тернер-Сміт, Біллі Маґнуссен, Сара Гадон, Брендон Переа, Хлоя Іст, Геміш Лінклейтер
Прем’єра кінотеатри
Рік випуску 2025
Сайт IMDb, офіційний сайт

Він — писаний красень, яких зазвичай фільмують у барвистій рекламі шампуню чи чоловічих дезодорантів. Вона — гарна, як лялечка, дівчина, що ніби зійшла з обкладинок престижних глянцевих журналів. Девід та Сара зустрілися на весіллі спільних друзів. І між ними навіть промайнула іскра, однак та зустріч так нічим і не закінчилася.

Але чи то збіг обставин, чи може примхлива доля (в особі однієї жорсткої пані з грубим німецьким акцентом і неслухняних автонавігаторів з підозрілими пропозиціями) знову зводять Девіда і Сару разом. І після ситної швидкоїжі (не питайте), вони поринають у велику сміливу красиву подорож, яка змінить їхні життя назавжди.

Ну, ви ж прекрасно розумієте, що це за кіно в контексті жанрової приналежності — трейлер промовистий як ніколи. Крізь магічні двері головні герої подорожують закутками знакових подій свого життя, рефлексують, щось таки переосмислюють. І в підсумку, звісно, закохуються одне в одного. Але абсолютно порожній сценарій і висмоктані з пальця проблеми, озвучені у діалогах, ніби написаних підлітками й для підлітків, псують враження від благородного задуму. За тими дверима, як виявилося, практично нічого немає. Тим паче фантастичного.

Візуально це досить приваблива пригода з прекрасними акторами, але всередині тої привабливості — пшик. Ніякого змістового наповнення.

Персонажі поводять себе як діти, і усі ці “ми не можемо бути разом” виглядають як пристрасті з дешевої мелодрами. Тому що, тільки уявіть, життя сповнене складнощів, і стосунки теж річ непроста. Ну нічого собі! Але ж попри це дорослі люди якось сходяться, не бояться робити важливі кроки, десь помиляються, діють всупереч обставинам тощо, і нічого у цьому страшного немає. Це життя.

На тлі на диво неживої історії, у якій, по ідеї, життя мало вирувати у надлишку, “Велика смілива красива подорож” видається безмежно нудним фільмом. Не рятують його ані комедійні моменти, ані тимчасова естетика класичних мюзиклів (парасольки і раптові зливи додаються), ані пара прекрасних акторів, які зайвих представлень не потребують. Тому що грати їм по суті нічого. Чи радше нікого. Їхні характери намічені дуже широкими мазками. Їхні стосунки неприродні, штучні. Їх взаємодія слабка, а відмовки — сміховинні. Їхнє кохання несправжнє. Ефемерне. Виразно удаване.

Режисером стрічки виступив корейсько-американський кінороб Коґонада, який вже не вперше працює з Коліном Фарреллом — три з половиною роки тому на екрани вийшла його науково-фантастична драма “Після Янга”, де ірландський актор зіграв головну роль. А ще за п’ять років до того постановник дебютував у повнометражному кіно з драмою “Колумбус” (плюс торік зрежисував два епізоди провального “Аколіта”).

І обидва попередники Коґонади отримали куди більш схвальне сприйняття, ніж новий проєкт — на момент написання тексту його кінокритичний рейтинг склав невтішні 37% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes згідно 128 рецензій. І це абсолютно закономірний результат.

Усю стрічку варто порівняти з монотонними вказівками навігатора — це позбавлене емоційного наповнення ніщо, яке тільки прикидається чимось яскравим та змістовим, терапевтичним і зрештою емоційним. Таким, що лишає по собі приємний гіркувато-солодкавий посмак. Це красива обгортка і не більше. Драматургія, діалоги, стосунки персонажів у ній — усе наче згенероване всемогутнім, але все-таки не всемогутнім штучним інтелектом.

“Велика смілива красива подорож” — максимально стерильне кіно. Мандрівка у нікуди, яка бреше глядачу ще на етапі пафосного, багатообіцяльного заголовка. Чи можна назвати її аж прямо великою? Та навряд чи. Чи смілива вона? Аж ніяк. Хіба що, завдяки акторам, красива, але краса, як бачимо, здатна врятувати світ лише у кіно. При цьому не рятуючи конкретно це кіно, яке справляє враження не більш потужне, ніж гарна листівка з парою стандартних фраз на звороті.

Висновок:

Якщо місцева подорож кудись і веде, то хіба що в осередок порожнечі і безпросвітної туги.

