Рецензія на фільм “Всесвітній потоп” / The Great Flood

19 грудня на сервісі Netflix став доступний до перегляду південнокорейський науково-фантастичний фільм-катастрофа “Всесвітній потоп”, з назви якого абсолютно зрозуміло, що за біда призведе до чергового екранного апокаліпсиса. У цьому огляді розповімо, що становить нетфліксівська новинка та як кінець світу виглядає поза всемогутнім Голлівудом.

Плюси: присутність цікавого науково-фантастичного концепту з хорошим потенціалом; гарні акторські виступи від ключових виконавців; з технічного боку все виконане на дуже пристойному рівні; Мінуси: реалізація запропонованого концепту шкутильгає; комусь буде не до вподоби продиратися крізь хитросплетіння сюжету; завзяте зосередження на основному квесті з часом набридає і навіть починає дратувати; 6.5 /10 Оцінка

ITC.ua

“Всесвітній потоп” / The Great Flood

Жанр наукова фантастика, фільм-катастрофа

Режисер Кім Бьон У

У ролях Кім Да Мі, Пак Хе Су, Кім Кю На, Кім Бьон Нам, Лі Дон Чхан, Кім Су Ґьон

Прем’єра Netflix

Рік випуску 2025

Сайт IMDb

Це був звичайний дощовий день. Принаймні так думала молода жінка Анна, чий 6-річний син Джа Ін з самого ранку взявся дошкуляти бажанням попірнати. Аж раптом рівень води почав швидко підвищуватися, проникаючи у квартиру їхньої багатоповерхівки. Незабаром з Анною зв’язується співробітник служби безпеки компанії, де вона розробляє щось до біса високотехнологічне, Хі Джо, і повідомляє, що на жінку чекає надважлива місія, від результату якої залежатиме майбутнє людства.

Ох і намудрив же у своїй новій стрічці режисер і сценарист Кім Бьон У. Якщо не сказати, що перемудрив. В якийсь момент продиратися крізь хитросплетіння його сюжетних гачків стає відчутно важко. З одного боку, це аж ніяк не погано, але з іншого — піди спробуй-но різко переключитися з банального виживача на інтелектуальний сай-фай.

На початках “Всесвітній потоп” виглядає багатообіцяльно. Події розгортаються з тією ж швидкістю, що й прибуває вода, буквально поверх за поверхом поглинаючи сеульську (не сільську, кляте автовиправлення) багатоповерхівку.

На цьому етапі може здатися, що історія хилить у бік метафори соціальних сходів — страшно обожнюваної теми південнокорейських кіноробів. Жителі нижніх поверхів буквально залежать від зручностей, які поки що мають жителі не затоплених верхніх. Однак згодом цей елемент стрімко сходить нанівець, а увагу глядачів перемикають на зовсім інші речі.

Стрічка лише прикидається прямолінійним фільмом-катастрофою. Тобто, це вам не якась розминка перед прийдешньою “Гренландією 2”, вихід якої не за горами. Рецензувати такого штибу кіно надзвичайно складно, адже будь-який спойлер ризикує зіпсувати перегляд. Взагалі, що менше ви знатимете перед ним, то краще: навіть від ознайомлення з трейлером ліпше відмовитися.

Цілком очевидно, що Бьон У заходить на територію визнаної голлівудської наукової фантастики, але і тут озвучення повного списку джерел натхнення неприпустиме. Хіба що можна відзначити легеньке підморгування Кубрику або помітний вплив Нолана; як мінімум про цунамі масштабів “Інтерстеллара” (2014) згадати варто.

Наскільки вдалим, чи невдалим, відбувається сплав жанрів, де сімейна драма на тлі апокаліпсиса зустрічається з багатошаровим науково-фантастичним концептом — питання на мільйон доларів. В якийсь момент сюжет ризикує здатися повною нісенітницею, аж поки автори нарешті не знайдуть час для пояснень. Та й тоді буде не так просто осягнути розказане. Разом з тим, якщо ви помітили фінт з футболкою ще до того, як в неї почнуть буквально тицяти носом — ви молодець.

Треба розуміти, що тутешнє водіння за ніс не становить те жанрове мудрування, що викликає чисте, нічим не замутнене захоплення, і точно не винагороджується якоюсь видатною розв’язкою. Навпаки, ближче до неї виникає стійка впевненість у тому, що з цією лінією та притаманним їй намаганням ускладнити суть тут таки перегинають.

Звісно, там, де є всесвітній потоп, має знайтися місце і для старозавітного Ковчега Ноя. У цьому фільмі він теж присутній, але, якщо можна так сказати, виглядає неповним та екзистенційно переосмислений на новий лад. Водночас масштаб катастрофи, а це, на хвилинку, кінець людства, протиставляється безмежній силі материнської любові. Щоб донести цю нехитру істину Бьон У аж занадто зосереджений на основному квесті, хоча численні метання головних героїв у підсумку отримують з лихом навпіл логічне пояснення. Пазл складеться.

Заради інтересу ще можна згадати про переживання іншої молодої мамці на тлі розбурханих вод — у драмі “Кінець, з якого ми починаємо” (2024) з Джоді Комер. Але стилістично та змістовно це різні стрічки. Там історія була далека від перипетій калібру гучних блокбастерів та першочергово присвячувалася катастрофам внутрішнім. Тут же героїню чекає стрімка еволюція характеру замість неспішної рефлексії, а розмах значно ширший.

У “Всесвітньому потопі” в достатку ефектних сцен, що покладаються на комп’ютерну графіку. Остання нехай не ідеальна, але виконана на більш ніж пристойному рівні, особливо як для стримінгової прем’єри. Непогано проявляють себе і ключові актори — найбільш знайомим обличчям у кадрі буде, звісно, зірка “Гри в кальмара” (2021-2025) Пак Хе Су.

В цілому південнокорейська новинка виглядає спірно, але в міру захопливо і вже точно сприймається не як типова жувальна гумка від стримінгового гіганта. Ставитися до показаного можна по-різному, і намагання в розумну наукову фантастику іноді грають з творцями злий жарт. Та беззаперечним є той факт, що це сміливе кіно, з цікавою, актуальною концепцією.

Як нас запевняв один дуже відомий науково-фантастичний фільм — усе, що має початок, має і кінець. Але хто сказав, що кінець не може бути новим початком! От тільки чи матиме він сенс у такому своєму вигляді — оце питання.