Кіно Кіно 15.06.2025 о 10:00 comment views icon

Рецензія на фільм «Як приборкати дракона» / How to train your Dragon

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Олександр Наумець

Автор статей та рецензій

Рецензія на фільм «Як приборкати дракона» / How to train your Dragon

Те, що «Як приборкати дракона» отримав лайв-екшен екранізацію у 2025 році, стало новиною, яка викликала більше здивування, ніж очікувань. Все ж таки оригінальний мультфільм 2010 року  це вже класика, яка навряд чи потребувала рімейку. Але Голлівуд живе за своїми законами: якщо можна дістати з полиці улюблену історію й переробити її під сучасну аудиторію  чому б і ні? Тим паче якщо йдеться про один із найзворушливіших мультфільмів останніх десятиліть. І, що не менш дивно  вийшло справді добре.

Рецензія на фільм «Як приборкати дракона» / How to train your Dragon

Плюси:

збережено дух оригіналу, крута графіка, жива гра акторів, Беззубик виглядає фантастично, чесна екранізація

Мінуси:

надто буквальний рімейк, мінімум новизни, іноді бракує емоційного ризику

8/10
Оцінка
ITC.ua

«Як приборкати дракона» / How to train your Dragon

Жанр пригоди, фентезі, сімейний, комедія
Режисер Дін Деблуа
У ролях Мейсон Темз, Ніко Паркер, Нік Фрост, Джерард Батлер, та ін.
Премєра 13 червня 2025 року, кінотеатри

«Як приборкати дракона» не намагається вигадати велосипед, змінити канон чи перевернути знайому історію з ніг на голову. Тут усе зроблено по класиці: буквально кадр у кадр, сцена в сцену, відтворено події мультфільму. Змін мінімум: нові актори, трохи інакше збудована музична драматургія, кілька свіжих жартів та мікроскопічні зміни в діалогах.

Але саме завдяки цій простоті, фільм і працює. Бо суть залишилася  та сама історія про дружбу, довіру, вибір і сміливість, яка пробиває броню навіть у найчерствіших сердець. Це все ще казка про вигнанця й монстра, які насправді шукають лише розуміння.

У Голлівуді не просто люблять ностальгію  вони її експлуатують. Особливо якщо мова йде про щось настільки тепле, чесне і світле, як «Як приборкати дракона».

Як приборкати дракона

Студія DreamWorks вирішила не вигадувати нічого нового, а просто взяла свою ж анімаційну класику 2010 року й перенесла її в лайв-екшен формат. На папері це звучить як ще один рімейк заради рімейку, та на диво, фільм вийшов не про маркетинг, а про серце.

 

Так, це все ще та сама історія  про хлопця-вигнанця й дракона, якого всі бояться. Про дружбу, яка сильніша за упередження. Про втрати, вибір і те, як важливо залишитися собою навіть тоді, коли весь світ вимагає іншого. Просто тепер усе це відбувається з живими акторами, у світі, де Туговух і Беззубик виглядають максимально реалістично.

Як приборкати дракона

Режисери не стали ламати те, що і так працює. Вони просто обережно адаптували знайоме: переробили трохи музику, освіжили діалоги, додали кілька нових жартів і оновили другорядні ролі.

Найбільше вражає візуальний рівень фільму. Беззубик виглядає так, ніби до нього і справді можна доторкнутись. CGI  на рівні найкращих блокбастерів останніх років. Дракони ожили, але не втратили жодної емоції з анімації. Їхні очі, реакції, поведінка  усе промальовано з любов’ю. Камера ж не намагається ховатися, вона дає глядачеві час надивитися й повірити. Це саме той випадок, коли можна сказати: «Так, це не просто комп’ютерна модель. Це персонаж».

Як приборкати дракона

Акторський склад справляється гідно. Мейсон Темз у ролі Гикавки вразив не ідеальністю, а щирістю  у ньому відчувається той самий внутрішній конфлікт: бути героєм чи залишитися добрим хлопцем, якого не приймають. Ніко Паркер як Астрід  впевнена, розумна, з власною гідністю, яка не зводиться до бойової дівчини з мечем. Джерард Батлер у ролі Стоіка  просто подарунок фанатам. Він приносить у фільм той самий рівень драматичної сили, що й у мультфільмі: суворий голос, але м’яке серце. Він не грає  він знову живе цим персонажем.

Історія не стала глибшою, але й не втратила головного  душевності. Вона не про драконів, а про стосунки. Про страх втратити. Про те, як важко зрозуміти один одного, і як багато це вартує. Саме тому, попри всю банальність рімейків, ця версія виправдовує себе. Вона не додає нового сенсу, але й не спотворює старого. А це  вже подвиг для сучасного Голлівуду.

Так, деякі сцени могли б працювати краще. Інколи відчувається, що актори просто механічно відтворюють мультфільм. Можна було ризикнути трохи більше  додати нового дихання. Але з іншого боку, це не той проєкт, де хочеться експериментів. Тут головне  зберегти серце, а не показати амбіції.

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Висновок:

«Як приборкати дракона» (2025) — приклад того, як можна зробити рімейк чесно. Без цинізму, без намагань перетворити душевну історію на блокбастер із вибухами. Так, це не оригінал, і він ніколи ним не стане. Але це м’яке, гарне, світле кіно, яке хочеться показати дітям і подивитися самому. Якщо ви любили мультфільм — ви полюбите й цю версію. А якщо вперше відкриєте для себе цю історію саме зараз — у вас попереду велика пригода. У світі, де все рідше говорять про доброту, фільм про хлопчика і дракона, які просто хочуть бути разом — це майже революція.

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