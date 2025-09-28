Рецензія на серіал “Дім Гіннесів” / House of Guinness

25 вересня на платформі Netflix прем’єрувався черговий мінісеріал — ірландська історична драма “Дім Гіннесів”. В центрі оповідання знаходиться відома родина, що, як неважко здогадатися, стоїть за легендарною броварнею Guinness, котра подарувала цьому світу однойменний стаут. Творцем шоу виступив автор “Гострих картузів” (2013—2022) Стівен Найт, що перед переглядом налаштовувало на обнадійливі думки. Чи заслуговує проєкт того, щоб, можливо навіть під кухоль пінного, прикипіти до екрана — мчимо поділитися в огляді нижче.

Плюси: в міру захоплива, хоча і не надто правдива історія всесвітньо відомих броварів; непогані акторські виступи; хороше виконання на технічному рівні; Мінуси: на початках серіал заходить важкувато; присутність нудних та необов'язкових арок; шоу може розчарувати тих, хто прагне більшої достовірності стосовно реальних фактів; 7.5 /10 Оцінка

ITC.ua

“Дім Гіннесів” / House of Guinness

Жанр історична драма

Шоуранер Стівен Найт

У ролях Луїс Партрідж, Ентоні Бойл, Емілі Фейрн, Фіонн О’Шиа, Девід Вілмот, Джеймс Нортон, Джек Глісон, Ніам Маккормак, Сімас О’Гара, Дервла Кірван, Майкл Макельгаттон, Данієль Ґалліґан, Гільда Фей, Кассіан Білтон

Прем’єра Netflix

Рік випуску 2025

Сайт IMDb

Дублін, 1868 рік. Помирає заможний пивний магнат і поважний політик сер Бенджамін Лі Гіннес. Його четверо дітей — амбітний Артур, відповідальний Едвард, добродушна Енн Лі та пияка Бенджамін тепер мають об’єднатися перед загрозою нових викликів. Серед них — зазначена в заповіті остання воля батька, яка, здається, не влаштовує жодного з нащадків.

Поряд з цим родині загрожують вороже налаштовані феніанці (члени Ірландського революційного братства, що прагнули незалежності Ірландії) на чолі з радикалом Патріком Кокрейном та його сестрою Еллен, що звикла покладатися на розум, а не на силу. Ця нова сторінка пивоварні Guinness — не тільки про важкі рішення, яких вимагає сімейний бізнес, але й про людські слабкості, парад лицемірства, приречене кохання, підкилимні інтриги, підступні змови, словом, злети і падіння усіх причетних.

У 2021 році сер Рідлі Скотт випустив біографічну драму “Дім Ґуччі”, присвячену представникам всесвітньо відомого модного дому та трагічним пристрастям, які вирували навколо італійської династії. Тепер от черга дійшла до відомих на увесь світ пивоварів, і нехай левова частка показаного — чиста вигадка, про що попереджає відповідний титр на початку кожного епізоду, всередині сім’ї принаймні екранних Гіннесів і біля неї також було гаряче.

На початках шоу сприймається важко — потрібен певний час, щоб звикнути до стилю оповіді Стівена Найта і проникнутися численними драмами та інтригами на перший погляд не вартих наших емоцій персонажів.

Попри те, що Найт приправляє розкішний історичний сетинг модним сучасним саундтреком, створюючи аудіовізуальний контрапункт та цим ніби обіцяючи, що буде весело, історія розхитується довгенько. Серед пісеньок особливо запам’ятовується запальна Starburster від ірландських постпанків Fontaines DC, яка звучала й у “Землі гангстерів”. В “Домі Гіннесів” навіть є аналог персонажа Тома Гарді — цього разу вирішувати “незручні” питання непристойно заможної родини було довірено Джеймсу Нортону. І він чудово виглядає у своїй ролі.

На ранніх етапах серіал складає враження, якщо ми вже говоримо про пиво, не насиченого виразним фірмовим смаком ірландського стаута, а масмаркетового столового лагера без особливого смаку, де увагу привертає хіба що яскрава етикетка на пляшці. Однак згодом драматургія набуває міці, історія вирівнюється, ставки підвищуються, а пристрасті киплять в промислових масштабах. Серіал затягує.

Питання виникають до правдивості показаного, хоча не варто забувати, що це все-таки художній твір, де подібні вільності допустимі.

Наприклад, викликає сумніви гомосекусальна орієнтація найстаршого сина Артура Гіннеса, якій немає жодних підтверджень (ох вже цей типовий Netflix). Недарма шоу було розкритиковане правнучкою сера Бенджаміна Гіннеса в п’ятому поколінні Моллі Гіннес, яка, згідно матеріалу The Times, скаржилася на те, що показане абсолютно не відповідає дійсності, зокрема те, що Едварда та Артура виставили дурнями.

Відповідність екранних образів реальним залишимо на розсуд історикам, але в тому, що “Дім Гіннесів” — вартісне шоу, практично не виникає сумнівів. Очевидно таким воно буде в тому випадку, якщо вам цікавіші інтриги у дусі хітових “Спадкоємців” (2018—2023), аніж, наприклад, з’ясування того, чому офіційним логотипом Guinness є арфа.

Так, певні сюжетні гілки тут менш цікаві за інші (Джек Глісон з “Гри престолів” та нью-йоркська арка не здаються такими вже необхідними), моментами серіал кисне в нудьзі, але загалом про проведений біля екрана час жалкувати не доводиться. Починаючи з четвертого епізоду творцям вдається перманентно тримати увагу, і роблять вони це аж до захопливого своєю напругою фіналу. Все добре у “Дому Гіннеса” й на рівні антуражу, костюмів, декорацій, колоритних ірландських мелодій, що налаштовують на певний настрій.

В цілому у Стівена Найта вийшло добротно, стильно, в міру захопливо. Якщо цікавитеся пінним напоєм — радимо почитати нашу статтю про українське крафтове пиво. Якщо захоплюєтеся серіалами — “Дім Гіннеса” здатен скрасити кілька осінніх вечорів. А для максимально приємного дозвілля ці два напрями не гріх і поєднати.