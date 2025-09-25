Новини Кіно 25.09.2025 comment views icon

Драма в стилі "Гострих картузів": на Netflix вийшов серіал "Дім Гіннесів" Стівена Найта

Новий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлер
"Дім Гіннесів" / Netflix

Відсьогодні на Netflix доступний для перегляду серіал “Дім Гіннесів” — історична драма, що нагадує суміш “Спадкоємців” та “Гострих картузів”. Останній приклад не надто дивує, зважаючи на те, що створив нове шоу сам Стівен Найт.

Сюжет, якщо коротко, наступний: патріарх  родини Гіннесів помирає та залишає своїм чотирьом дітям пивоварню і купу проблем. Усе це відбувається на тлі атмосфери кінця 19 століття в Ірландії — з відповідними пейзажами та костюмами.

Головні ролі взяли на себе Ентоні Бойл (Артур), який грає фактичного нового голову родини, а також Луїс Партрідж (Едвард), Емілі Ферн (Енн) та Фіонн О’Ші (Бен). Серед решти акторського складу: Джек Глісон з “Гри престолів”, Шеймус О’Хара, Ніам Маккормак, Дервла Кірван, а також Джеймс Нортон, який грає ірландця на ім’я Шон Рафферті.

Кадри з серіалу "Дім Гіннеса" / Netflix
“Дім Гіннесів” / Netflix

Про розробку шоу оголосили на початку 2024 року. В той час Стівен Найт паралельно працював над боксерською драмою “Тисяча ударів” і мінісеріалом-трилером “Вуаль” з Елізабет Мосс. “Дім Гіннесів” — це частина його постійної співпраці з Netflix після хітових “Гострих картузів”, які продовжаться повнометражним фільмом з Кілліаном Мерфі.

“Дім Гіннесів” складається із 8 епізодів — всі доступні для перегляду одразу й мають український дубляж та субтитри. Загальної оцінки на сайтах-агрегаторах рецензій серіал ще немає, але профільні видання вже опублікували перші відгуки, тож от деякі з них:

  • “Ця чудова драма від Стівена Найта, творця “Гострих картузів”, сповнена розуму, душі та серйозної сексуальної привабливості. Неперевершена витівка, схожа на “Спадкоємців”, тільки на тлі алкогольної імперії. Найт ще ніколи не знімав кращого серіалу, ніж цей”, — Джек Сіл, The Guardian.
  • “Попри всі складні теми, які він порушує, “Дім Гіннесів” — досить весела вистава зрештою. Її підкріплює чудовий акторський склад, який демонструє виступи, що варіюються від переконливих до несподіваних, гостре почуття ідентичності та сміливий підхід до саундтреку, що, відверто кажучи, здається ковтком свіжого повітря в жанрі, який часто буває досить задушливим. Цей серіал настільки руйнівний, наскільки це необхідно, і загалом “п’ється” плавно”, — Карлі Лейн, Collider.
  • “Хоча “Дім Гіннесів” і є добротним, йому бракує гостроти попередніх робіт Найта. Попри приголомшливу операторську роботу, потужну музику та витончену стилізацію, до 5-го епізоду він стає нудним і повторюваним… Друга половина здається заплутаною, з перевантаженими епізодами, що розмивають вплив сюжету. Серіал би значно виграв від точнішого монтажу, який би повністю зосереджувався на основних персонажах, замість того, щоб намагатися звільнити місце для кожного Гіннеса з генеалогічного дерева та тих, хто їх оточує”, — Арамід Тінубу, Variety. 

Кадри з серіалу “Дім Гіннесів”

Новий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / Netflix

Трейлер (українською)

Трейлер (оригінал)

