Тест-драйв Opel Grandland 2025: велике авто за розумні гроші

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Наш герой Opel Grandland 2025 тільки зараз справді доріс до своєї величної назви. Найкраще те, що здобувши по дорозі безліч сучасних технологій він причепурився і при цьому не отримав баласту зайвих нулів до цінника.

Якщо перше покоління Grandland з’явилося ще у 2017 році і може не стало лідером продажів, але мало багато переваг у своєму розмірі, комплектаціях та двигунах поряд з конкурентним прайсом. Тодішній дизельний 2-літровий двигун BlueHDi вважався одним з найбільш економічних та пропонував 177 к.с. потужності, що в сукупності з просторим салоном та багажником робило великий кросовер практичним та незамінним супутником у подорожах. Однак не вистачало йому свого шарму та особливого характеру.

Так думалось допоки не з’явився наш герой. І новий Opel Grandland другої генерації можна вже з повагою вважати особистістю. Здається стилістика Opel нарешті знайшла свій шлях поряд з іншими продуктами від Stellantis Group. Він став третім з представників німецького бренду, хто отримав в основу модульну платформу STLA Medium. І тут вже інженери розійшлись на повну, зробивши Grandland справді великим.

Довжина кузова тепер складає 4 650 мм, а колісна база доросла до 2 784 мм. До того ж кросовер виріс у висоті та ширині (1665 та 1905 мм). Розміри вміло ховає м’який дизайн і одразу не помітно всю ту велич. Лише всередині починаєте вражатись тому диву, яке створили дизайнери разом з конструкторами.

А магія тут точно присутня. Починаючи з реалізації концепції Vizor і закінчуючи плавними смугами силуету. Здавалось, що більшість деталей притаманні лише концептам, але таки вдалось втілити в реальне життя досить вражаючі елементи і не за всі кошти світу. Коли яскраві елементи з’являються у європейців, починає здаватись, що вони мають коріння з Піднебесної, але ні. В Opel Grandland 2025 все реальне та місцеве. Він тепер не відстає від Peugeot 3008, як мінімум за стилем та характером. І саме Grandland став першою серійною моделлю з підсвіченим логотипом та дизайном передньої частини 3D Vizor.

Діодна смуга попереду, що поєднує фари та підсвічує логотип плюс діодна смуга позаду з яскравим підкресленням букв — це сучасне рішення, що виділяє автівку серед натовпу та робить вау-ефект під час наближення до неї власника. Безключовий доступ в поєднанні з матричним світлом робить цю функцію просто магічною.

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Невиявне закляття в Opel Grandland

Можна довічно роздивлятись Opel Grandland 2025 зовні, але відчинення дверей відкриває простір в інший вимір – вимір простору, дивування та цікавих надбань. Починаючи з неймовірно просторого заднього ряду, закінчуючи довжелезною мультимедійно-приладовою панеллю. Так тепер тут не просто два монітори, а вони поєднані в єдиний інформаційний простір з останнім поколінням ПЗ від Stellantis. Та й архітектура відображає нові концептуальні рішення бренду.

Якщо приладовий кластер на 10 дюймів може здатись лаконічним, то великий 16-дюймовий витягнутий сенсорний екран точно вас порадує функціоналом, можливістю налаштувати віджети та якістю відгуку. Здається, що навіть в рамках бюджету можна мати зручну, швидку та якісну картинку. Плюс є додаткові швидкі клавіші.

Монітори розділені досить цікавим рішенням відокремлюючи окремі інформаційні дані. Так відображення клімату постійне і контроль зручний і може бути, як кнопками, так і сенсорним керуванням на екрані. Зручно, що завжди видно, які саме налаштування увімкнені.

Перемикання між функціями меню – основне надбання останніх продуктів концерну, але має особливе гортання в різних моделях. Працює ж воно швидко, а алгоритми хоч і здаються, на перший погляд, складними, все ж таки стандартні та досить прості, а вивчити їх не складно. Головне одразу знайти в меню налаштування великого проєкційного дисплея. Не такий візуал, як в Audi, але відображає карти Waze, що унікально тим паче в цьому класі автівок. Однак інформацію з навігації ви поки не дочекаєтесь, лише сповіщення від карт зі знаходженням камер фіксації, що вже приємно.

Тут буде бездротове підключення смартфона навіть в початковій комплектації і користування Apple CarPlay та Android Auto настільки зручне, що забуваєш про штатну навігацію. Окремі додаткові панелі по боках допомагають швидко орієнтуватись в системі.

Враховуючи, що більшість часу ви проводите всередині автівки, то на перший план виходить: дизайн, ергономіка та комфорт, а ось звукові та інші тактильні відчуття відсуваються вдалечінь. І не важливо вже те, що колись з’явиться поскрипування та постукування через твердий пластик. Це легко перекривається непоганою акустикою. Можливо і матеріали могли б бути кращими, і стики міцнішими, і поєднання більш лаконічне, як в тієї ж Mokka, але в Grandland найважливіше, що зберегли ефект дорослого сучасного сімейного кросовера, який ще й має чим порадувати дітей: підсвіткою, регульованими підсклянниками, прозорим склом над зарядкою для смартфонів, широким та глибоким підлокітником та іншими дрібницями.

Крута функція, яку ні в кого не зустріти — повітряні виходи збоку прямо в картах дверей. Дуже цікаве рішення, яке функціональне та дієве. Загалом клімат в Opel двозоний, працює на повну котушку і добре тримає температуру. Всередині є тільки один повітряний вихід, що теж досить незвично, однак не заподіює ніякої шкоди функціоналу.

Зекономили тут можливо і на шумці, яка лише трішки відстає від Nissan або Citroen. І це можна пробачити, бо аудіосистема непогана. Приємно, що навіть в середньому класі вже з’явилась така якість обладнання салону окрім стилістики. Здебільшого на дотик матеріали приємні та м’які. Крісла хоч і мають механічні регулювання, але можна відрегулювати електронно поперекову підтримку та висоту колінної частини, а окремо можна змінити довжину сідушки. Велика частина скляніння не тільки надає більше світла в салон, а і гарантує гарну оглядовість. Панорамне скло буде за додаткову плату, але воно варте того.

Економія тут загалом досить вирахувана, як на мене, що робить Opel Grandland 2025 найдоступнішим в сегменті велики SUV-ів, на місце яких він вже з легкістю може претендувати. Однак, за статистикою він тримається в рамках сегмента і конкурує тут з такими грандами, як Kia Sportage, Toyota RAV4 та Hyundai Tucson. І сьогодні він готовий на рівні змагатись з ними, пропонуючи не лише стиль, але і один з наймісткіших салонів. Пасажирам надали не просто багато місця, а неймовірно багато. Тут є зарядка для гаджетів, кишені, підлокітник, а диван можна складати різними частинами, що дозволяє перевозити довгоміри не обмежуючи кількість повноцінних місць.

Тільки багажне відділення залишає бажати більшого, адже тут лише 550 літрів. Тут Opel відстає від Volkswagen Tiguan, який пропонує 652 літри, Hyundai Tucson з його 620 літрами та Kia Sportage з 591 літрами. Насправді навіть такого об’єму вистачить для більшості задач. Дворівнева підлога додає практичності та можливості змінювати глибину та розподіляти багаж. Є гачки та гумки окрім карманів, в багажних дверях можна кріпити аварійний знак та інструменти, а під низом ховається докатка.

Скромність в поведінці

Здається, що великі габарити потребують агрегату, що рухатиме цю автівку з досить пристойною швидкістю, тож тут буде легке розчарування. Сьогодні нам пропонують лише бензиновий турбований 1,6-літровий двигун PureTech, який лише трохи був доопрацьований та залишився у своїх технічних характеристиках і простих налаштуваннях. Зараз він пропонує 180 к.с. та 300 Нм крутного моменту, чого в принципі досить для такого гіганта. Можливо не для драйву, а скоріше для рутини.

За цікавим водінням краще звернутися до VW Tiguan або Skoda Kodiaq чи Honda CR-V, однак їх ціна в десятки тисяч більше. Ford Kuga пропонує непогану керованість плюс невеликий прайс, але все ж таки не настільки, як Opel Grandland 2025. Тут він зі стартовою ціною в 1 301 000 гривень просто шокує.

Тож не розраховуйте на точне кермо та чіткий відгук або м’яку підвіску. В Grandland все реалізовано в достатньої кількості, але без родзинки. Трохи не вистачає важкості на кермі, а балка позаду взагалі не розрахована на покращення комфорту. Правда, може в цьому і криється загадка економії. Приємно, що загальна поведінка підвіски при цьому не створює дратівливого дрижання, а поводиться пристойно та збалансовано. Пасажирів не підкидає, зуби не клацають, а вибоїни відчуваються не так, як можна було б очікувати.

Взагалі Opel Grandland 2025 поводиться, як пристойний сім’янин на дорозі: поступається іншим, не кидається в крайнощі та не провокує на забавки. На ньому просто приємно їхати, а не змагатись за перші місця на старті. Відповідно й економія пального буде триматись в рамках 8 літрів, якщо ж дозволяти собі веселі старти, то витрачати будете всі 9-10 літрів.

Двигун старого формату в парі з 6-ступеневим гідротрансформатором точно не заточений на економію, а скоріше придушений екологією. В Європі правда існує ще більш скучний варіант 1,2-літрового трициліндрового двигуна з системою м’якого гібрида. Тож варто подякувати хоча б за те, що ми отримали більш приємну та потужну версію. Зміна режимів їзди скоріше коригує налаштування коробки більше ніж керма та підвіски, тож про них навіть забуваєш.

Максимальна комплектація та опціонні пакети запропонують топове оснащення з адаптивним освітленням, камерами кругового огляду, асистентами руху з адаптивним круїзом та іншими приємними плюшками, які правда допомагають під час їзди, обережно страхують в необхідний момент. Навіть в на такому рівні системи навчили втручатись обережно та ненав’язливо. А якість камер іноді виявляється краща ніж в топових моделях класу.

Проєкційний дисплей можна налаштувати так, як вам буде зручно та змінювати його відображення, як і інформацію на приладовій панелі. Загалом така розширена проєкція навіть зручніше ніж великий кластер. Вона допомагає бачити знаки, повідомлення від Waze та допоміжних систем.

Висновки та позиціювання

В класі сімейних кросоверів наш німець Opel Grandland 2025 відіграє роль балансу між драйвовістю, комфортом, практичністю та стилем. Він точно заточений на зручну спокійну їзду, не викликає зайвих турбот, та їх тут і не буде з таким досить простим в догляді набором агрегатів. Дизайн має вау-ефект, який сьогодні став невіддільною частиною успішності, а ціна тримається на рівні маленького субкомпактного кросовера. Тож Grandland цього разу отримав такі козирі, які перебити іншим буде не просто.

Сьогодні є дві комплектації: Edition та GS, які мають велику кількість приємних плюшок від безключового доступу до LED світла по колу. На додаток є розширені пакети, які варті того, щоб їх одразу брати. І якщо повністю нафарширувати кросовер, то ціна його сягне 1 609 280 грн ($38 511) і наблизить до конкурентів, однак вони точно не матимуть того рівня оснащення, який запропонує наш герой.

Однозначно можна сказати, що друге покоління підіймає Opel на рівень вище та виділяє серед натовпу. І великий кросовер тепер дійсно гідний звання флагмана та першого місця в переліку автівок для розглядання в ролі нового члена сім’ї. Однак любителям драйву краще пошукати інші варіанти.

ПЛЮСИ: простір, дизайн, зручність, комфорт, насиченість комплектацій, ціна.

МІНУСИ: динаміка, підвіска, якість матеріалів в салоні.

Технічні характеристики Opel Grandland 2025

Кузов, тип SUV Габарити (ДхШхВ), мм 4650/1905/1665 Колісна база, мм 2 784 Заявлений кліренс, мм – Об’єм багажника, л. 550/1645 Споряджена маса, кг 1580 Двигун 1.6 PureTech Потужність, к.с. 180 Крутний момент, Нм/об 300 Тип приводу передній Підвіска перед. Незалежна по типу Макферсон Підвіска задня Напівзалежна балка КПП 6АТ Динаміка 0-100, с 8,7 Максимальна швидкість, км/год 213 Споживання палива, л (змішаний) 7,9 Вартість, грн 1301000 Вартість тестового авто, грн 1 609 280 Конкуренти Nissan Qashqai Hyundai Tucson Peugeot 3008 Toyota RAV4

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