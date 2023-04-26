Volvo інтегрувала навігатор Waze у всі автомобілі із вбудованим Android від Google

Volvo Cars повідомила про інтеграцію Waze (на сьогодні це чи не найпопулярніший сервіс автомобільної навігації) у всі свої автомобілі із вбудованим Android від Google, що своєю чергою робить його доступним для водіїв у всьому світі.

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Налаштовується застосунок лише під час першого запуску, а надалі активується за потреби та працюватиме незалежно від того, хто керує авто, і який мобільний пристрій використовується. Маршрути й сповіщення про дорожній рух виводяться на екран інформаційно-розважальної системи автомобіля.

Waze, як і належить навігатору, дозволяє у режимі реального часу відстежуватимуть ситуацію на дорозі. Також він вчасно сповіщатиме про затори, перешкоди попереду та погіршення погодних умов. Не так давно вийшло оновлення, яке додало детальну інформацію щодо зарядних станцій, щоб максимально полегшити власникам електромобілів пошук відповідних зарядок на маршруті.

Програму Waze можна завантажити у Google Play у всіх Volvo з Android Auto. Він доступний у всьому світі, крім ринків Китаю, Південної Кореї та В’єтнаму.