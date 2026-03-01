banner
IT-бізнес Новини 01.03.2026 comment views icon

Додатки Smart TV непомітно збирають веб-дані користувачів для навчання ШІ

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Додатки Smart TV непомітно збирають веб-дані користувачів для навчання ШІ
Depositphotos

Фірми, що спеціалізуються на розскрапуванні або зборі публічно доступного контенту для навчання моделей штучного інтелекту, стають дедалі поширенішими. Зокрема, деякі компанії націлені на додатки для Smart TV та подібні платформи.


Компанії шалено потребують даних для навчання ШІ, намагаючись використати підключення користувачів до інтернету в обмін на низьковартісні стимули, такі як зменшена реклама або безкоштовний доступ до стрімінгу. Bright Data управляє глобальною проксі-мережею, призначеною для збору публічно доступного веб-контенту, і клієнти добровільно приєднуються до мережі, щоб трохи заощадити на перегляді телевізора. Згідно з нещодавнім звітом, код, пов’язаний з Bright Data, з’явився в певних додатках для Smart TV. Коли запитували про цю практику, деякі розробники відмовилися коментувати або видалили проксі-інтеграцію.

BrightData описує свою платформу як спосіб перетворити веб-скрапінг у структуровану систему “доставки даних”. Рекламні матеріали стверджують, що технологія Bright SDK дозволяє “100 %” монетизацію користувачів, обіцяючи глобальне охоплення при збереженні первісного досвіду користувача. Bright SDK можна вбудувати в додатки для Smart TV, і користувачів зазвичай просять погодитися перед приєднанням до проксі-мережі. Після активації з’єднання його можуть використовувати для маршрутизації веб-трафіку через інтернет-з’єднання домашнього користувача. Потім завантажені дані відправляються на сервери Bright Data для продажу компаніям з ШІ для навчання моделей і робіт із великими мовними моделями.

На одному вебінарі, проведеному для учасників галузі кілька років тому, головний операційний директор Bright Data Аріель Шульман заявив, що SDK безпосередньо не відстежує користувачів: код начебто працює анонімно у фоновому режимі, а активність веб-краулінгу може бути складною для моніторингу, оскільки використовує розподілені IP-з’єднання домашніх користувачів. Bright Data стверджує, що її проксі-мережа включає приблизно 150 мільйонів клієнтів-краулерів, що охоплює не лише додатки Smart TV, а і програмне забезпечення на ПК та мобільних пристроях.


Your smart TV may be crawling the web for AI | ﻿Some TV apps let you watch programming with fewer ads, as long as you allow your TV to participate in a global proxy network
byu/Hrmbee intechnology

Представник Bright Data Дженніфер Бернс заявила, що участь у мережі є “добровільною”, додавши, що користувачі можуть відмовитися від участі в будь-який час через простий двоетапний процес. Тобто, Bright SDK нібито розроблений таким чином, щоб ініціювати веб-краулінг лише тоді, коли локальні обчислювальні та мережеві ресурси не зазнають значного впливу. Однак у користувачів загалом обмежена видимість того, скільки фонового трафіку передається, поки SDK активний під час перегляду телевізора або веб-перегляду.

Звіт порівнює бізнес-модель Bright Data з IPIDEA, величезною проксі-мережею, що базувалася в Китаї та була розгромлена Google цього місяця. Хоча критики стверджують, що розподілені проксі-мережі можуть бути зловживані зловмисними цілями, Bright Data запевняє, що її платформа призначена для законного доступу до даних та наукових досліджень. Однак постачальники платформ, здається, посилюють обмеження на фонову діяльність SDK. Google почала забороняти додаткам запускати стійкі фоновые SDK-процеси, а Amazon вжив кроків для блокування додатків, які покладаються на сторонні проксі-механізми, такі як інтеграції Bright SDK. Компанія продовжує підтримувати партнерства з екосистемами смарт-телевізорів, що працюють на Tizen OS та webOS, де за повідомленнями сотні додатків можуть включати функціональність збору веб-даних через проксі.

Спецпроєкти
Нові Galaxy Buds 4 та Bud 4 Pro від Samsung: еволюція дизайну та покращене ANC
У серії Samsung Galaxy S26 новий Gemini: з ним смартфон стає особистим помічником

Ілон Маск призначив керувати навчанням Grok студента в академвідпустці, котрий одразу звільнив з xAI 100 людей

Джерело: TechSpot

Популярні новини

arrow left
arrow right
Пентагон використав ШІ Claude для захоплення президента Венесуели
Анджей Сапковський порівняв ШІ з інтимними іграшками: "Це і є різниця між справжнім талантом та штучним”
Anthropic додала нові безкоштовні функції у Claude: серед них — робота з додатками та документами Microsoft Office
Щасливі ШІ-арестанти: уряд США змінює обличчя затриманих протестувальників
Навчи український ШІ: Мінцифри закликає ЗМІ безплатно ділитись текстами з "національною LLM"
Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць
Поліція Нідерландів ув'язнила чоловіка, якому сама випадково надіслала конфіденційні файли
МЗС України припинило використання ШІ-речниці Вікторії через неефективність
Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ
ШІ Claude за 74 хвилини створив веб-стартап із прибутком в $1000/місяць
В застосунок Gemini додали Lyria 3: ШІ для генерації музики, що працює навіть з фото
Автор PCWorld протестував ШІ “Ask Intel”: він ледь не доламав пошкоджений ПК
Баг чи фіча? Помилка процесора NVIDIA Vera заважає роботі GPU інших виробників
Кандидат відправив на співбесіду ШІ замість себе, а на тому боці його чекав… ШІ-ейчар
Ілон Маск знову перебільшив: ЦОД xAI Colossus 2 навіть близько не досяг 1 ГВт, за даними супутника
Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів
Власникам iPhone почали виплачувати $95 млн за "шпигунство" через Siri
Китайський токамак побив світовий рекорд з утримання плазми: понад 22 хв, але не без ШІ
Metacritic видалив з Videogamer огляд Resident Evil Requiem: рецензію написав ШІ, а не журналіст
Як вимкнути ШІ-огляди в пошуку Google: інструкція для вебверсії, Android та iOS
OpenAI готує передплату ChatGPT Pro Lite за $100 на місяць
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати