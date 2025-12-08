Стартап інтегрує процесори Nvidia Jetson в розумні ліхтарі — власники зможуть отримувати гроші за навчання ШІ

Depositphotos

Британський стартап планує встановлювати процесори Nvidia Jetson у свої розумні вуличні ліхтарі iLamp, щоб вони працювали як невеликі обчислювальні вузли для ШІ.

За ідеєю Conflow Power Group власники таких ліхтарів зможуть заробляти на цьому. Це нагадує інші нестандартні способи використання енергії, наприклад, у США вже застосовують біткоїн для опалення будинків. Але ліхтарі, звичайно, працюють за іншим принципом. iLamp має сонячні панелі та акумулятори, тому не обов’язково потребує підключення до мережі. На саму роботу ліхтарю достатньо 80 Вт, а решта від 200 до 600 Вт може піти на живлення модулів, зокрема Nvidia Jetson (приблизно 15 Вт на один).

Базова версія розумного ліхтаря коштує ~$9900. У Conflow кажуть, що власники зможуть заробляти, віддаючи потужності його процесорів постачальникам ШІ. Як саме це працюватиме, поки не пояснюють, але виглядає все це як справжній розподілений дата‑центр просто на вулицях.

До моделі можна підключити 5G, Wi‑Fi, камери, датчики середовища, відеоспостереження, додаткові GPU та системи керування рухом. За словами розробників, такий ліхтар здатен працювати як мікро‑сервер із мінімальною затримкою.

“Замінюючи їх на iLamp із процесорами Nvidia Jetson, ви створюєте величезний розподілений дата‑центр, який є чистим, не потребує води й працює з низькою затримкою, адже сервери розташовані близько до користувачів”, — каже директор Conflow Power Едвард Фіцпатрік.

iLamp продається з 20‑річною гарантією та працює за ліцензійною бізнес‑моделлю. Торік Conflow віддала ексклюзивні права Флориди за $45 млн, а нещодавно половину цієї ліцензії перепродали вже за $80 млн для проєкту, що охоплює 4400 шкіл. У розширених версіях ліхтар отримує розпізнавання номерів і облич, детекцію пострілів, пожежне сповіщення, контроль швидкості транспорту та навіть приватний зв’язок для спортивних клубів. До слова, нещодавно схожа система безпеки ШІ нацькувала поліцію на учня, бо сплутала чипси з пістолетом.

Компанія вже веде переговори з кількома урядами та компаніями, щоб масово розширити проєкт. Паралельно інші стартапи експериментують із подібною ідеєю. Наприклад, бельгійський стартап Tonomia співпрацює з британським постачальником обладнання Panchaea. Він хоче випустити розподілену ШІ-платформу eCloud, яку планують розміщувати в системах сонячних навісів на парковках.

Джерело: TechRadar / Construction Management