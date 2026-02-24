Коли ШІ потрібен не всюди: нові функції Gemini запускають “нескінченний” пошук на Google TV

Depositphotos

За повідомленнями користувачів, голосовий ШІ Gemini від Google “зламав” функцію пошуку у їхніх телевізорах.





Впровадження голосового ШІ-помічника Gemini у Google TV почалось в вересні минулого року. Під час його налаштування має з’являтись спеціальне меню з поясненнями стосовно самої програми та її можливостей. Після натискання пункту “Зрозуміло” має висвітитись друге меню, яке питатиме, чи бажає користувач дозволити відображення результатів пошуку з Google, фото, календарів та інших джерел. Функцію можна увімкнути або відхилити. На завершальному етапі можна обрати голос для Gemini. Однак нова помилка змушує користувачів багаторазово проходити цей процес під час спроби виконати пошук.

Один з користувачів Reddit поскаржився, що його телевізор буквально завис у нескінченному циклі під час спроби пошуку застосунку. Кожен раз коли користувач натискає на пошук, телевізор починає шукати необхідний застосунок, а потім відкривається екран налаштування Gemini. Результат залишається тим самим, незалежно від того, чи людина вмикає використання персоналізованих результатів або ж відмовляється від цього.

Інші користувачі повідомляли про аналогічні проблеми протягом вихідних. Один з них навіть припустив, що видалення оновлення Google TV виявилося дієвим обхідним рішенням. Наразі у Google поки ніяк не прокоментували помилку.





Ми писали до цього, що Google також тестує функцію розмовного ШІ у власних застосунках YouTube для телевізорів. Водночас на глядачів телевізорів LG напав Copilot: його неможливо видалити з webOS. Між тим перегляди YouTube на телевізорах вперше обігнали смартфони — понад 1 млрд годин.

