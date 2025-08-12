Чому помирають соцмережі, або "відосики" та реклама з амість спілкування

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Ви звернули увагу на те, що багато соціальних мереж помирають. Наразі в процесі “напіврозпаду” перебуває соціальна мережа Instagram, а Facebook, по суті, є соціальною мережею з минулого і своєрідним онлайн-кладовищем.

Те саме відбувається з величезною кількістю інших соціальних мереж. Це досить дивна річ, враховуючи, що коли вони тільки з’явилися, то були надзвичайно тепло прийняті суспільством. Спробую поміркувати на цю тему і, можливо, зрозуміти: чому соціальні мережі помирають і врешті-решт зникнуть.

Трішки історії соцмереж

Люди завжди шукали способи спілкуватися. Так виникло все — від мовної традиції до письма. З появою цифрових технологій почався новий етап, у якому важливу роль почали відігравати соціальні мережі.

Сьогодні вони стали звичним простором для спілкування, обміну думками та підтримки зв’язків у глобальному масштабі. Перехід від живих розмов до онлайн-комунікації відбувався поступово, і з часом став частиною повсякденного життя.

Початок сучасних соцмереж припадає на кінець 1990-х — початок 2000-х. Тоді з’явилися SixDegrees, LiveJournal і Friendster.

SixDegrees (1997) запропонував ідею «шести рукостискань» і дозволив користувачам створювати списки контактів та взаємодіяти в межах спільноти.

LiveJournal (1999) зробив акцент на особистих блогах і щоденниках. Коментарі й відкритість формували культуру обміну досвідом.

Friendster (2002) підтримував мультимедіа та пошук подій, швидко набрав близько трьох мільйонів користувачів, але з часом поступився конкурентам і у 2011 році переформатувався в ігрову платформу.

У 2003 році з’явився MySpace. У 2005–2008 він став глобальним феноменом завдяки можливості додавати музику та гнучко налаштовувати профіль. Після стрімкого зростання Facebook вплив MySpace почав спадати.

Поруч існували й інші платформи — Habbo, Hi5, Bebo. Вони мали свою аудиторію, однак не сформували настільки тривалого культурного впливу, як лідери ринку, які визначають індустрію вже майже два десятиліття.

Сьогодення

Сьогодні окрім сотень соцмереж основну увагу користувачів почали забирати ще й месенджери. Як перші, так і другі співіснують разом та воюють за свого користувача, пропонуючи різні формати, або з часом набувають ознак один одного. Найбільші зараз — це Facebook, Instagram, X (колишній Twitter), LinkedIn, Pinterest, WhatsApp, Snapchat, TikTok і YouTube. Вони охоплюють мільярди людей. Поряд із ними працюють нішеві сервіси для окремих інтересів і спільнот, що додає різноманіття медіаландшафту.

Якщо раніше соцмережі сприймали як простір для молоді, то зараз ними користуються люди різного віку і для різних завдань: від роботи та навчання до знайомств, обговорення новин, участі в громадському житті та щоденного спілкування.

В середньому користувачі інтернету проводять у соціальних мережах 151 хвилину на день. Найбільше чоловіків полюбляють Twitter, їх тут 63%.

На жаль, відмовитись від соціальних мереж неможливо, адже ми використовуємо їх з різних причин: від підтримки зв’язку з друзями та сім’єю до робочих процесів, творчого та професійного самовираження. Хоча все ж таки інформація за 2023 рік каже, що 49,7% людей використовувала соцмережі все-таки для спілкування з друзями та сім’єю. Чим же займалися люди в соцмережах?

Зв’язок з друзями та сім’єю 49.7% Проводять вільний час 38% Читають новини 34.3% Шукають контент 30% Дивляться найобговорюваніші тренди 28.8% Шукають продукти та товари для купівлі 26.4% Шукають натхнення 26.8% Дивляться прямі трансляції 23.1% Стежать за спортом 22.9% Шукають нових контактів 22.7% Діляться думками та обговорюють їх 22.6% Перегляд контенту від улюблених брендів 22.5% Використовують по роботі 21.6% Слідкують за знаменитостями 20% Розповідають про своє життя 19.6%

Чому соцмережі вмирають?

Отже, першою причиною того, чому соціальні мережі помирають, є розквіт месенджерів. У той час, як на початку 2000-х побачили світ перші соціальні мережі, водночас почали з’являтися месенджери на кшталт ICQ. Відповідно, люди відчували потребу в онлайн-спілкуванні.

На заході для цих цілей вони використовували Facebook, або щось подібне, залежно від локації. В Україні з 2006 почав набувати популярність “ВКонтакте”, яким спочатку користувалася здебільшого молодь. У сучасному світі ця потреба відпала, оскільки в абсолютної більшості людей є месенджер або кілька месенджерів.

Відповідно, одна з основних функцій соціальних мереж перейшла до месенджерів. А соціальні мережі цю функцію втратили, оскільки в ній вони менш ефективні. Другою причиною того, чому соціальні мережі помирають, є перевантаження дофамінової системи.

Абсолютна більшість соціальних мереж стимулюють користувача перебувати в соціальній мережі якомога довше. Відповідно, вони всі намагаються надавати йому надзвичайно цікавий контент, що експлуатує його дофамінову систему. Це призводить до такого феномену, як постійний скролінг.

Людина зайшла на Facebook чи Instagram, щоб написати комусь повідомлення, і сидить 20 хвилин, скролить пости. Просто для того, щоб отримати чергову дозу дофаміну.

Але багато користувачів почали звертати увагу на те, що соціальні мережі експлуатують їхню дофамінову систему. І вони від них відмовляються, бо вважають таку поведінку шкідливою для себе. Експлуатацією дофамінової системи страждають абсолютно всі соціальні мережі. Якщо вони не змінять свою стратегію, то врешті-решт також помруть, адже доросле населення відмовлятиметься від них все більше, а доступ дітей та молоді з часом буде регулюватися.

Ще однією причиною, через яку соціальні мережі помирають, є перевантаження рекламою.

Цією проблемою володіють не тільки соціальні мережі, а й, наприклад, пошуковики на кшталт Google. Спочатку вони створювалися з іншою метою, однак реклама була додана як засіб монетизації. Враховуючи, що вона є надзвичайно прибутковим бізнесом, абсолютна більшість соціальних мереж сфокусувалися на рекламі й зробили її головним напрямком свого бізнесу.

Це призвело до того, що середньостатистичні користувачі соціальної мережі за день бачать стільки реклами, скільки людина в 50-60-х роках бачила за кілька років свого життя. Враховуючи, що її стало багато, рекламодавці почали намагатися виділятися і, відповідно, стали робити рекламу, яка теж експлуатує дофамінову систему людини.

Користувачі в першу чергу приходили в соціальні мережі для кращої комунікації та споживання контенту. Врешті-решт рекламодавці почали постійно використовувати їхню дофамінову систему, а за це користувач платить свою ціну. Людина, яка переглянула занадто велику кількість контенту за день, просто почувається погано.

Від соцмереж до “тупих відосіків”

Ще однією причиною втрати популярності класичних соцмереж став ТікТок. Останнім часом платформа напрочуд популярна, що призвело до зростання інтересу і її великого впливу на мозок, особливо дітей і підлітків. Крім впливу ТікТок на психічне здоров’я, деякі ранні дослідження свідчать, що ця платформа може впливати на увагу користувачів, особливо молодого віку.

Діти та молодь, що витрачає багато часу на перегляд короткого контенту, такого як ТікТок або Instagram Reels, можуть поставати перед труднощами у виконанні завдань, які не пропонують миттєвого вирішення. Джулі Джаргон називає це явище “ТікТок-головою” у статті, що написана нею для The Wall Street Journal. Але це вже тема зовсім іншого допису.

А ви ще користуєтесь класичними соціальними мережами?