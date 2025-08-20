Неймовірні винаходи та технології, які надихалися науковою фантастикою

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Багато з найбільших винаходів людства брали свій початок не в лабораторіях чи майстернях, а як в “польоті думки” в книгах, коміксах чи на екрані, вигаданих світах, де фантазія була необмеженою. Технології, які колись існували виключно в історіях — планшети, відеодзвінки, розумні годинники тепер є невід’ємною частиною повсякденного життя. Тому стає зрозуміло, що сьогоднішня фантастика часто слугує кресленням для завтрашнього дня.

Планшети та голосова взаємодія з HALL9000 — “2001: Космічна Одіссея”

Задовго до того, як Apple анонсувала iPad, Стенлі Кубрик у “2001: Космічна одіссея” показав астронавтів, які використовують тонкі, плоскі, прямокутні екрани для перегляду відео та читання новин на борту свого космічного корабля. Ці елегантні пристрої, названі в сценарії Newspads, не були схожі на громіздкі комп’ютери 1968 року, коли вийшов фільм. Натомість вони передбачили майбутнє, де обчислювальна потужність може бути стиснута в щось портативне.

Коли перший iPad вийшов у 2010 році, багато спостерігачів одразу відзначили разючу подібність. Інтерфейс, формфактор та корисність віддзеркалювали те, що уявив Кубрик десятиліттями раніше. Насправді під час судової боротьби Apple з Samsung щодо патентів на дизайн, Samsung посилалася на “2001” як доказ того, що планшети Apple були зображені в популярній культурі задовго до того, як будь-яка компанія могла претендувати на винахід концепції.

Інтерфейс комп’ютера HAL 9000 у фільмі також передбачив взаємодію за допомогою голосових команд, знайому будь-кому, хто володіє смартфоном чи розумним динаміком.

Кредитні картки з роману Едварда Белламі 1888 року

У своєму утопічному романі “Погляд назад” Едвард Белламі уявив громадян, які використовують кредитні картки, пов’язані з центральним банком, для миттєвих безготівкових покупок. Пишучи в 1888 році, коли більшість транзакцій включали фізичну валюту чи бартер, бачення Белламі електронних платежів здавалося занадто футуристичним.

На той час ідея була революційною. Не було необхідних електронних мереж, глобальних банків і, звичайно, пластикових карток. Система, де люди могли мати доступ до своїх коштів без носіння фізичних грошей, здавалася магічною для читачів тієї епохи. Проте бачення Белламі передбачило все — від дебетових карток до Apple Pay. Коли перша зарядна картка Diners Club вийшла в 1950-х, вона втілила його вигадану концепцію в реальність.

Тазер та науково-фантастична зброя

Джек Кавер, вчений NASA та винахідник тазера, відкрито приписував променеві гармати, які він бачив у науково-фантастичних виданнях, як своє натхнення. Насправді акронім “TASER” буквально походить від улюбленої дитячої історії, науково-фантастичного роману 1911 року “Том Свіфт і його електрична рушниця”. Ця футуристична зброя, яка могла знешкоджувати ворогів без вбивства, залишалася на сторінках книги, доки Кавер не зрозумів, як втілити ідею в реальність.

До 1974 року Кавер створив робочу модель, а подальші ітерації стали комерційно успішними до 1990-х. Пристрій працює, стріляючи електрично зарядженими дротиками, здатними зупинити людину без тривалої шкоди. Цей електричний струм порушує контроль м’язів, що іммобілізує ціль. Це був переломний момент у правоохоронних органах та особистому захисті, вводячи концепцію наукової фантастики в реальне життя.

Сьогодні тазери є стандартним обладнанням для поліцейських у всьому світі. Їхня історія походження показує, наскільки потужною може бути фантастика — не тільки в розвагах, але й у пропонуванні нових стандартів для технологій, що служать реальним суспільним потребам.

Супутники Артура Кларка

У 1945 році письменник наукової фантастики Артур К. Кларк запропонував щось абсурдне: супутники, що обертаються навколо Землі на точно правильній висоті, щоб залишатися фіксованими над одним місцем та передавати радіосигнали через континенти. Його ідея була настільки вдалою, що коли геостаціонарні супутники стали реальністю через десятиліття, ця орбітальна зона була названа на його честь Поясом Кларка.

Голограми з “Зоряних війн”

Напевно не має такої людини, яка не дивилась “Зоряні війни”. Обов’язковим атрибутом стрічки є голографічний зв’язок. Дарт Сідіус роздає свої темні накази, принцеса Лея просить про допомогу… Чого там тільки немає. На жаль поки що реалізувати тенологію, як у фільмі не вдається, але вчені вже добилися певних результатів та роблять кроки у цьому напрямі.

Існують спеціальні системи на основі проєкторів, що відображають зображення на різних прозорих матеріалах. Світло, спрямоване з різних кутів, містить інформацію про зображення, побачене з іншого боку.

Промені зустрічатимуться на поверхні скла, води або, як у випадку із забутим польським винаходом Leia Display, паровою завісою, створюючи враження появи тривимірного зображення в повітрі.

Також можна згадати про німецький цирк Ронкаллі, який відмовився від номерів із тваринами, хоча у Німеччині, до речі, на відміну від багатьох європейських країн, цирк із тваринами не заборонено. Тепер слони, коні та риби з’являються на арені у вигляді голограм.