Анти-ПК місяця (літо 2025): оптимальна збірка за 60 000 грн

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Поступово нарощую бюджет оптимальних, на мою думку, конфігурацій ПК: 10, 20, 40 і ось тепер 60 тисяч гривень. Це приблизно 1500 доларів, але вже не євро, за останній місяць обмінний курс цієї валюти сильно підстрибнув. На додачу порекомендую ще й монітор, хоч він вже виходить за межі озвученої суми.

Намагався бути об’єктивним у виборі процесора, материнки та відеокарти, тоді як решта компонентів мої суб’єктивні фаворити. Десь багаторічно довіряю бренду, десь просто сподобався дизайн. Літо цьогоріч як ніколи врожайне на ігри: Stellar Blade, Mafia Old Country, Dying Light The Beast, MGS Delta Snake Eater.

Процесор

AMD Ryzen 7 7700 (ціна 8300 грн) — у вітчизняних магазинах саме цей процесор найвигідніший до $200, тоді як на китайському AliExpress можна зрідка вихопити по акції 7800X3D. У обох вісім ядер і шістнадцять потоків архітектури Zen 4, але об’єм кешу відрізняється: 32 і 96 МБ. Як результат, 7800X3D «обігрує в іграх» навіть 9700X свіжої архітектури Zen 5. Ще одним цікавим восьмиядерником є Ryzen 8700F: дешевий, холодний, з нейромодулем для ШІ, але тільки 16 МБ кешу і вузька відеокартокова шина PCI-Express 4.0 x8.

Для GeForce RTX 5070 і вище все-таки бажана PCIe 5.0 x16, яка є у процесорів Intel, починаючи з 12-го покоління. За ті ж дві сотні «вічнозелених» пропонуються Core i5-14600KF і Core Ultra 5 225F з поєднанням потужних і енергоощадних ядер, що втім не допомогло приборкати їхній «гарячий характер». До того ж, обидва сокети LGA 1700 і 1851 виглядають безперспективними з точки зору подальшого апгрейду. Для порівняння, AMD досі випускає нові проци для AM4 (5500GT, 5500X3D), а AM5 буде підтримувати ще, певно, років п’ять (хоч і офіційно обіцяє лише до 2027).

Материнська плата

MSI B650M Gaming Plus WiFi (ціна 6600 грн) — найпопулярніша материнка згідно статистики сайту EKatalog, причому серед усіх сокетів. Воно й не дивно, адже конкуренти по AM5 за цю ціну якщо і пропонують аналогічну кількість фаз живлення (10+2+1 для ядер, iGPU та контролера пам’яті), то вже точно без комплектного модуля Wi-Fi. Бездротовий інтернет тут стандарту AX 6E з виносною антеною, що примагнічується на корпус ПК, та ще й з Bluetooth 5.3, наприклад для підключення геймпаду від Xbox чи PlayStation.

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Не поскупилися на радіатори: не лише на чипсеті та нижньому плечі VRM, а й на верхньому і обох слотах SSD M.2. Заглушка задньої інтерфейсної панелі одразу закріплена на своєму місці, щоб випадково не забути про неї і з сумом та матюками згадати вже після закінчення складання ПК (бодай раз траплялося з кожним). Слотів DIMM чотири, навіть якщо не плануєте заповнювати всі, проміжок між модулями DDR5 буде корисним, адже контролер корекції помилок ECC добряче гріється. Пожурити MSI B650M можна хібащо за бюджетний аудіокодек Realtek ALC897, хотілося би 1220.

Відеокарта

Inno3D GeForce RTX 5070 Twin X2 OC (ціна 29 000 грн) — «молодша» відеокарта сімейства Blackwell з широкою шиною 192 біта. Об’єм пам’яті 12 ГБ менший, ніж у 5060 Ti, але компенсується високою пропускною здатністю GDDR7 (672 ГБ/с). Сирої продуктивності 30 TFLOPS достатньо для ігор у нативному QuadHD без апскейлінгу. А власники «кіберспортивних» моніторів зможуть скористатися генерацією кадрів DLSS 4 (умовно, із 60 FPS стане 180). Швидкодії штучного інтелекту 988 TOPS вистачає для малювання у Fooocus/Flux і розгортання локального асистента у LM Studio.

Модифікація RTX 5070 від Inno3D має систему охолодження Twin X2, що займає у товщину рівно два слоти PCI-Express і відповідає вимогам NVIDIA до компактних збірок ПК формату SFF. Алюмінієві ребра, мідна «п’ятка» і шість теплотрубок вкриті нікелем для захисту від корозії. Також з металу виготовлений бекплейт, тоді як у конкурентів він часто пластиковий. У розігнаної на заводі версії OC енергоспоживання трохи вище рефересних 250 Вт. За бажання можна зайнятися андервольтингом у фірмовому додатку Inno3D TuneIT.

Блок живлення

GameMax Rampage GX-850 Pro (ціна 4100 грн) — оновлена версія цього модульного блоку живлення стала ще кращою, стандарт ATX 3.0 змінився на 3.1, а відеокартковий кабель 12VHPWR на 12V-2×6. У нового конектора коротші сигнальні піни, щоб у разі недостатньо глибокої посадки вимкнути живлення. Якщо у деяких інших БЖ кабель 12V-2×6 видає лише 450 Вт (один з сигнальних пінів деактивований), то у Rampage повні 600 Вт. До того ж, піни позолочені, а ще «золотий» сертифікат енергоефективності 80 PLUS (реальний ККД навіть дещо вищий).

На офіційному сайті GameMax детально розписана внутрішня схемотехніка, аж до маркування мікросхем. Подвійний фільтр електромагнітних перешкод і модуль корекції AFPC з мінімальними втратами потужності. Утримуючий конденсатор Nichicon 105°C і фільтруючі електроліти, в тому числі твердотілі, всі японські. Силові транзистори з П-подібними радіаторами, що збільшує площу розсіювання тепла. Лопасті FDB вентилятора 13.5 см з’єднані кільцем для покращення аеродинаміки. Працює БЖ при вхідній напрузі 100-240 В і має сім рівнів електрозахисту.

SSD накопичувач

Lexar NQ790 2TB (ціна 5300 грн) — один з найдоступніших «безбуферних» SSD зі швидкістю читання 7000 МБ/с, що є практично максимум пропускної здатності PCIe 4.0. Замість власного оперативного буферу використовує частину загальносистемної пам’яті ПК. За технологію Host Memory Buffer, а також за віртуальний SLC масив, відповідає чотириядерний контролер Maxio Falcon Lite. Він об’єднує по три комірки флеш-пам’яті YMTC Xtacking TLC зі 128 шарами напівпровідників, щоб прискорити записування великих файлів до 6000 МБ/с.

Контролери Maxio традиційно холодніші, ніж Phison, Silicon Motion та InnoGrit, що дозволяє SSD обходитися без радіатора. У разі нагрівання понад 80 градусів Цельсія спрацює інтелектуальний тротлінг, який короткочасно сповільнить диск для нормалізації температури. Окрім ПК, підходить для ігрових ноутбуків і тонких ультрабуків, бо PCIe 4.0 підтримують мобільні процесори Intel Core навіть 11-покоління. А також для Sony PlayStation 5, але тут вже рекомендується докупити радіатор, адже слот для SSD у консолі не має вентиляційної решітки.

Охолодження

PCCooler RT620 Digital (ціна 2200 грн) — двобаштовий «суперкулер», цим терміном називають моделі з TDP більше 200 Вт, а тут аж 265 Вт. Досягається це парою вентиляторів зі швидкістю 2200 об/хв і сильно загнутими лопастями, що посилює повітряний тиск 3.28 mmH2O. Якщо у вас помірно гарячий проц, можно встановити лише один пропелер між баштами, а другий використати як корпусний. Це ще й вирішує проблему сумісності з високорадіаторними модулями ОЗП. Шість теплотрубок контактують з процесором через відполіровану теплорозподільчу пластину.

Запаяні кінці трубок прикриті декоративними пластинами з візерунком TriForce. На одній з них розташований екранчик, який в реальному часі відображає температуру процесора. Це дозволяє у будь-який момент зазирнути через прозоре вікно корпуса, щоб дізнатися поточні градуси Цельсія (чи Фаренгейта, налаштовується у додатку PCCooler Digital). Окрім PWM конектора для вентиляторів через Y-подібний розгалужувач, кулер потрібно підключити до внутрішнього USB 2.0 порту материнської плати. Підходить для сокетів AM5, LGA1851 і старіших.

Оперативна пам’ять

Apacer Panther RGB DDR5-6000 2x16GB (ціна 3800 грн, код моделі AH5U32G60C5129BAA-2) — готовий комплект з двох модулів оперативної пам’яті DDR5 загальним об’ємом 32 гігабайти і частотою 6000 мегагерц, чи як віднедавна прийнято писати MT/c (мільйони транзакцій за секунду). У мікросхему SPD зашиті одразу два профілі автоматичного оверклокінгу: EXPO та XMP. Перший призначений спеціально для процесорів Ryzen AM5, а другий універсальний для Intel і AMD (вперше з’явився ще у часи DDR3). Формула таймінгів CL40-40-40-96, напруга живлення 1.35 В.

Шкода, що технологія EXPO поки підтримує лише частоту до 6000 МГц, тоді як процесори Ryzen 9000-серії вміють запускати пам’ять у синхронному режимі контролера один до одного 6400 МГц. Товстостінні металеві радіатори прикрашені логотипом у вигляді котячої мордочки й підсвічуванням RGB. Також існує консервативна версія Panther DDR5 без підсвічування: меншої висоти (точно не буде впиратися у двобаштовий процесорний кулер) та потенційно трохи краще розганяється (бо частину напруги не з’їдають світлодіоди).

Корпус для ПК

DeepCool CH360 (ціна 3000 грн) — доволі компактний корпус форм-фактору Mini-Tower для материнських плат Micro-ATX. Його гібридна бічна панель на дві третини скляна і на одну третину сітчаста. Це зроблено для прямої вентиляції відеокарти, яку можна встановити довжиною до 38 см, а регульована по висоті підпора запобігає її перегину під власною вагою. Вміститься повітряний кулер 16.5 см або система рідинного охолодження 240 мм, для якої є достатній зазор по товщині під дахом корпуса (прикритий магнітним пропитипиловим фільтром).

Між материнською платою і задньою стінкою корпуса майже 3 см простору для прихованого протягування кабелів. За нагнітання свіжого повітря всередину відповідають два вентилятори збільшеного діаметру 14 см, тоді як за тепловідведення лише один 12 см. Уся трійця з ARGB підсвічуванням, на інтерфейсній панелі корпуса є кнопка LED для перемикання кольорів і режимів мерехтіння. Поруч розташований порт USB Type-C з підтримкою швидкого заряджання 15 Вт і спарений Mini-Jack, адже більшість сучасних стереогарнітур мають саме одинарний штекер.

Монітор

Iiyama G-Master GB2770QSU-B6 (ціна 11000 грн) — славетний японський бренд моніторів, заснований аж у 1973 році, пропонує Fast IPS матрицю з частотою оновлення 180 Гц і відгуком MPRT усього 0.2 мілісекунди. Діагональ дорівнює 27 дюймам, роздільна здатність 2560×1440 пікселів, яскравість 400 кд/м2, контраст 1200:1. Технологія Flicker Free нівелює ШІМ мерехтіння, а FreeSync синхронізує частоту оновлення екрану з фреймрейтом у грі. Саме тут знадобиться генерація FSR 3 чи DLSS 4, щоб 180 Гц відповідали 180 FPS, хай навіть це будуть не реальні кадри.

Програмний покращувач Black Tuner висвітлює надто темні ділянки зображення, щоб чіткіше помічати віртуальних ворогів, які сховалися в тіні. Багатофункціональна підставка Pivot дозволяє регулювати кут нахилу, висоту над столом в діапазоні 15 см і перевернути з альбомного у портретний режим, причому в обидві сторони. На ніжці є скоба для фіксації кабелів живлення і HDMI/DP, а в корпус вбудовані стереодинаміки 2х2 Вт і чотирьохпортовий USB-хаб. За потребою можна пересадити монітор на настінний кронштейн VESA 100×100.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.