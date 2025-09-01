Анти-ПК місяця (осінь 2025): мам, купи комп для «рефератів»

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Здорожчання оперативної пам’яті DDR4, викликане закінченням її виробництва компанією Micron, негативно позначилося на фінансовій привабливості старого сокету AMD AM4. Навіть недорогий комп’ютер для навчання вже варто збирати на AM5, але погана ідея скупитися на 2х8 ГБ.

Адже модулі DDR5 малого об’єму мають неповну кількість банків пам’яті, тому в бенчмарку AIDA64 у півтора раза повільніші, ніж 2×16. А от на блоці живлення навпаки можна зекономити: Ryzen 8700F має помірний апетит, а GeForce RTX 5050 не потребує конектора 12V-2×6. Усе це разом є мінімальними системними вимогами для «рефератів» (жарт).

Процесор

AMD Ryzen 7 8700F (ціна 7000 грн) — мабуть, найбільш неоднозначний процесор на ринку. Прихильники хвалять однокристальний дизайн і TDP усього 88 Вт, тоді як опоненти критикують малий кеш 16 МБ і порізану шину PCIe 4.0 x8. Але ціною він значно ближчий до шестиядерного R5-7500F, ніж до восьмиядерного R7-7700, що дозволяє заплющити очі на недоліки. Шістнадцять потоків архітектури Zen 4 доповнюються нейромодулем на 16 TOPS, проте наразі його використовують мало додатків, хіба що відеодзвінки для розмивання заднього фону веб-камери.

Інтегрованої відеокарти немає, але ймовірно це на краще, адже старший брат 8700G при одночасному навантаженні на iGPU вимушено скидає частоту ядер. Оскільки настільні Ryzen 8000-серії походять від ноутбуків, збільшити паверліміт через Precision Boost Overdrive не вийде. Головним конкурентом виступає Intel Core i5-13400F, у якого теж 16 потоків, але архітектура гібридна: потужні ядра Raptor Lake й енергоощадні Gracemont. Аргументом на користь платформи AMD AM5 є відносно недорогий апгрейд: R5-7600X3D з 96 МБ кешу або R9-7900 з 24 потоками.

Оперативка

Lexar Ares DDR5 2x16GB (код моделі LD5U16G60C320A-RGD, ціна 4300 грн) — добірна оперативна пам’ять на корейських чипах Hynix, найкращих на даний момент з поміж усіх напівпровідникових фабрик (Samsung, Micron, YMTC). Стабільно працює на частоті 6000 МГц при низьких таймінгах CL34 і напрузі 1.3 вольта, тоді як у конкурентів, як правило, гірші показники CL36 і 1.35 В. Профіль авторозгону AMD EXPO для процесорів Ryzen не передбачений, але більшість матплат AM5 вміють альтернативний Intel XMP, хоча з ним ПК може трохи довше стартувати.

Контролер PMIC виготовлений тайванською компанією GMT, його завдання рівномірно розподіляти живлення між лівим і правим каналами 32+32 біт на одному модулі ОЗП. Допускається нагрівання до 85 градусів Цельсія, після чого спрацює термальний тротлінг. Втім, цього точно не станеться навіть на материнках з тільки двома слотами DIMM без проміжку між модулями, завдяки алюмінієвим радіаторам, які у півтора рази вищі за текстоліт (43 мм). Це потрібно враховувати при виборі процесорного кулера: наприклад асиметрична башта, зміщена в сторону VRM.

Корпус для ПК

Cougar Uniface Mini RGB (ціна 1900 грн) — чорний або білий Micro-ATX корпус з трьома вентиляторами із синхронізованим підсвічуванням. Передні діаметром 14 сантиметрів зі швидкістю до 1000 обертів за хвилину, а задній 12 см і 1200 об/хв. Комплектний хаб ARGB 5V має ще три вільні порти, саме стільки у корпуса додаткових посадкових місць для пропелерів. Кнопка перемикання кольорів спарена з Resеt, тобто може виконуватися лише одна з двох функцій. Також існує дешевша модифікація Uniface Mini з єдиним вентилятором, що не світиться.

Всередину вміщується відеокарта довжиною 34 см і процесорна башта висотою 16 см або водянка типорозміру 280 мм. Габарити блока живлення заявлені всього 16 см, проте це з урахуванням Hot Swap кошика для 3.5″ HDD, який можна повністю демонтувати. На верхній і за передньою панеллю розташовані магнітні пилові фільтри. Виготовлений корпус із товстостінної сталі та загартованого скла сумарною вагою майже 6 кг, тому добре глушить вібрацію. Два з трьох портів USB Type-A швидкісної версії 3.0, аудіогнізда розділені окремо на навушники та мікрофон.

Відеокарта

INNO3D RTX 5050 Twin X2 (ціна 12100 грн) — безпосередня заміна народно-улюбленої GeForce 4060, в іграх ці дві відеокарти йдуть буквально кадр в кадр, і навіть енергоспоживання TBP у них майже однакове 130 Вт. Вже зараз RTX 5050 коштує дешевше ніж 4060, а після кількамісячного ажіотажу ціна ще трохи опуститься. Але не варто очікувати обіцяних Дженсеном Хуангом $250, це РРЦ без податків. Порівняно з попередницею новинка втратила апаратний PhysX (для Batman Arkham, Mirrors Edge, Borderlands), але отримала чотирикратний генератор кадрів.

Енкодер NVENC навчився монтажу з розширеним колірним охопленням 4:2:2 (аналог RAW фотографій), а штучний інтелект — обрахункам FP4 кожним ядром CUDA (раніше вміли лише половина ядер). Це прискорить не стільки текстових ШІ помічників а-ля Gemma чи Mistral (вони використовують 8-бітні FPU), скільки ШІ малювалки Fooocus і Flux. Модифікація INNO3D RTX 5050 Twin X2 має дві теплотрубки DHT, бекплейт і два вентилятори 88 мм, які стартують лише після 55°C. Для оверклокінгу чи навпаки андервольтінгу призначена фірмова утиліта INNO3D TuneIT.

Охолодження

FSP NP5-B (ціна 1500 грн) — відомий насамперед своїми блоками живлення та комп’ютерними корпусами бренд віднедавна випускає процесорні кулери. Поціновувачам класики без підсвічування точно сподобається «темна башта» з чотирма трубками Anti-Gravity. Тепло рівномірно розповсюджується по всій їхній довжині, незалежно від вертикального чи горизонтального положення. Запаяні кінці трубок прикриті декоративною пластиною з логотипом FSP, причому не пластиковою, а з нешліфованого алюмінію. Термопасти не одноразовий пакетик, а великий тюбик.

Прямий контакт трубок кращий для однокристальних процесорів, але гірший для мультичиплетних, втім, різниця всього кілька градусів. Вузька башта не перекриває слоти DIMM та дозволяє пригвинтити кулер, не знімаючи вентилятора, який з гідравлічним підшипником HDB. У дорожчого двохбаштового FSP MP7-B довговічніші гідро-динамічні підшипники FDB. Оберти варіюють від 800 до 1600 RPM, а рівень шуму не перевищує 28 дБ. Окрім актуальних сокетів AM4, AM5, LGA 1700, 1851, сумісний ще й з майбутнім 1954 для Intel Core 400 з кодовим ім’ям Nova Lake.

Матплата

ASUS TUF Gaming A620M-Plus WiFi (ціна 5000 грн) — вагомим бонусом цієї материнської плати є бездротовий інтернет, причому не порожній слот M.2 Key-E, а одразу встановлений модуль AX6 з Bluetooth. Чипсет A620 нічим не гірший за B840, хіба що може не запустити «з коробки» процесори Ryzen 8000 і 9000. Але на задній панелі є кнопка BIOS FlashBack для перепрошивки з USB-флешки. Підсистема живлення DIGI+ складається з 8+1+1 фаз для CPU, iGPU і RAM відповідно, більшість мосфетів накриті масивним радіатором, а текстоліт шестишаровий.

Окрім вищезгаданого Wi-Fi 1.2 Гбіт/с є ще вдвічі швидший Ethernet 2.5 Гбіт/с (на практиці навіть втричі). Роз’єм PCI-Express x16 армований металом SafeSlot для захисту від виламування важезною відеокартою. Слотів для твердотілих накопичувачів дві штуки, обидва PCIe 4.0 x4, тоді як диски проміжного формату M.2 SATA не підтримуються. Розпаяна внутрішня колодка USB Type-C та індикатор пост-кодів Q-LED. У додатку ASUS Armoury Crate налаштовуються вентилятори Fan Xpert 2+, підсвічування Aura Sync і шумоприглушення Two-Way AI Noise Cancellation.

SSD накопичувач

Patriot P400 V4 2TB (код моделі P400VP2TBM28H, ціна 4700 грн) — на цьому M.2 NVMe диску можна зберегти ну дужеее багато рефератів (сарказм). А якщо серйозно, то великі мовні моделі ШІ з бібліотеки LM Studio важать десятки гігабайт, а ігри-блокбастери на рушії Unreal Engine 5 взагалі сотні. Тож двохтерабайтний SSD це вже не розкіш, а реальна потреба, інакше доведеться регулярно вишукувати та видаляти непотрібні файли. До того ж частий перезапис поступово зношує ресурс флеш-пам’яті: 640 TBW або 0.2 DWPD на протязі 5 гарантійних років.

Головне, не забивати повний об’єм SSD, завжди повинна залишатися чверть вільного місця, щоб коректно працювали всі алгоритми. Перерозподіл комірок TRIM, віртуальний масив SLC, кешування в оперативку HMB, корекція помилок SmartECC. Завдяки тонкому графеновому радіатору Patriot P400 V4 підходить у тому числі для ноутбуків, а шина PCIe Gen4 робить його сумісним з консоллю PlayStation 5 (Fat, Slim, Pro). Швидкість послідовного читання і запису дорівнює 6200 і 5200 МБ/с, але у випадку термального тротлінгу може тимчасово сповільнюватися.

Блок живлення

Zalman GV2SE ZM600 (ціна 2000 грн) — блок живлення з Південної Кореї стандарту ATX 2.52, останнього з лише класичними відеокартковими кабелями 6+2-pin, без новомодного 16-pin. Цей стандарт означає вміння витримувати короткочасні стрибки енергоспоживання до 130% (сучасніший ATX 3.0 допускає 200%). Окрім усім знайомого 80+ Bronze, нагороджений двома престижними медалями Сybenetics: ETA Silver і Lambda A. Перша говорить про ККД 88%, друга про рівень шуму всього 18 дБ. Має захист від перегрівання OTP, який часто відсутній у БЖ до $50.

Материнський кабель 24-pin, щоб не заплутувався, одягнений у нейлоновий чохол, решта дротів плоскі та м’які, наче локшина. Прогресивна схемотехніка Huizhou Jiumeng Electronics з роздільною стабілізацію DC-DC низьковольтних ліній +5 і +3.3 В. Порівняно з олдскульною груповою стабілізацією, не виникає перекос напруги при сильному навантаженні на основну лінію +12 В, яка живить найбільш ненажерливі комп’ютерні компоненти: CPU і GPU. Конденсатори високотемпературні 105°C, підшипник вентилятора HDB, діапазон вхідної напруги 200-240 В.

Монітор

ASRock PG27FFT1A (ціна 6400 грн) — зухвалий новачок серед моніторів, але досвідчений ветеран на ринку комп’ютерних комплектуючих. Матриця 27″ IPS має антиблікове покриття, стандартну роздільну здатність FullHD, проте кіберспортивну частоту оновлення 180 Гц, яку підтримують усі три відеовходи: два HDMI 2.0 і один Display Port 1.2. Технологія AMD FreeSync Premium Pro працює і на NVIDIA та синхронізує FPS в іграх з герцівкою екрану, в тому числі у режимі HDR. Саме в цьому відмінність Premium Pro від попередньої версії Premium, їй було достатньо 120+ Гц.

Базовий сертифікат Vesa HDR400 говорить про підвищену яскравість 450 кд/м2, а от контрастність всього 1000:1 (якщо хочете більше, беріть VA матрицю). Зате IPS має природну колірну палітру: 123% sRGB для фотографів і 94% DCI-P3 для відеомонтажерів. Щоб очі менше стомлювалися від тривалої роботи за ПК, реалізовані технології Flicker Free та Low Blue Light. Перша постійно нівелює шкідливе ШІМ-мерехтіння, а другу рекомендується вмиката вручну лише ввечері, щоб надмірний синій колір не перешкоджав легкому засинанню.