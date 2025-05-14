Культові опенінги аніме

Цей матеріал – не редакційнийЦе – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.
Я не дуже люблю всіляки ТОПи, якщо це звісно не стосується мого Аніме Року. Але після такого, потрібно захистити та підняти щити за Аніме! Тому, представляю найбільш культові опенінги/заставки на мою думку. І на додачу ще представлю ті, які запропонувала сама спільнота! Тексту багато не буде, я обіцяю 😉
Зміст
- 1 Bleach
- 2 Cowboy Bebop
- 3 Code Geass
- 4 DMC: Devil May Cry
- 5 Death Note
- 6 Dragon ball Z
- 7 Elfen Lied
- 8 Ergo Proxy
- 9 Fullmetal Alchemist
- 10 Ghost in Shell
- 11 Great Teacher Onidzuka
- 12 Hellsing
- 13 JoJo’s Bizarre Adventure
- 14 Lucky Star
- 15 Naruto + Naruto Shippuden
- 16 Neon Genesis Evangelion
- 17 One Peace
- 18 Pokemon
- 19 Saylor Moon
- 20 Soul Eater
Bleach
Ще один титан опенінгів, про якого не можна було не згадати. Мій найулюбленіший під номером №13.
Cowboy Bebop
Занадто крута, щоб не вставити. І Класика!
Code Geass
Не забудемо і фанатів Code Geass, які також мають свій легендарний опенінг.
DMC: Devil May Cry
Не треба плутати це аніме з новою адаптацією від Nerflix. Все ж, сам Данте в них різний. І якщо, чесно, то стара версія мені більше подобається. Ще додам: ця мелодія у мене довго стояла як виклик на Nokia N95 8GB 🙂
Death Note
Цікавому та легендарному аніме — класний опенінг. Все сходиться. Ось тільки якби кіноадаптація була б ще норм…
Dragon ball Z
Особисто я не дивився Dragon Ball, проте навіть я знаю це опенінг. Навіть зараз приспів прикольний. А для фанатів — Оооо, навіть представити не можу.
Elfen Lied
Не розумію чому немає повної версії на Youtube…. А потім зрозумів.
Ergo Proxy
Я не дивився це аніме камені вже у польоті, але хто я такий, щоб сумніватися у виборі людей?
Fullmetal Alchemist
Багато хто знає перший опенінги, але й інші в ньому класні. Саме аніме я дивився на QTV і частинами. Треба якось зібратися та подивитися.
Ghost in Shell
Класика, яку треба знати. А на той час (1995 рік) ще й топ графіка.
Great Teacher Onidzuka
Хтось скаже, що опенінги так собі. Але аніме та манга класні, тому забути про Онідзуку тупо не міг.
Hellsing
Тут потрібно відразу відмітити, що опенінг саме з серіалу, а не OVA. Просто в той момент сама манга не була закінчена. Тому і є дві історії Алукарда.
JoJo’s Bizarre Adventure
У JoJo багато класних опенінгів, але все почалося саме з цього аніме та опенінгу.
Lucky Star
Тут все просто: Кавай!
Naruto + Naruto Shippuden
Саме аніме Наруто можна або любити, або ненавидіти. Проте щодо опенінгів мало хто буде противитись — вони класні.
Neon Genesis Evangelion
Можете відразу приготувати камені — Так, я не дивився Єву. Проте вплив цього аніме на всю індустрію на стільки великий, що якщо не згадати опенінг, мене зʼїдять з лайном.
One Peace
Саме з цього опенінгу почали пригоди Луффі та його піратської команди, яке переросло в… А скільки там бляха серій вже вийшло? 1129+???? Та ну його.
Pokemon
Тут настільки Класика, що навіть нічого казати не треба. Саме з цієї мелодії більшість 30+ річних почали ловити покемонів та витрачали кошти на всілякі консолі Nintendo.
Saylor Moon
Це одне з перших аніме, що я дивився в дитинстві. Тому прекрасно розумію, чому це класна заставка — ностальгія. Але як же бісить головна героїня.
Soul Eater
Перед тим, як в мене знову кидати каміння: дивіться, тут все просто — він мені дуже сильно подобається. Все ж це мій Перелік 😉
Дякую коментаторам, які в попередній статті нагадали про такі класні опенінги.
Ну і маленька новина: я майже повністю повертаюсь в розділ Дописів! Тому це перемога для постійних читачів та тих, хто сумував за мною 🙂
Цей матеріал – не редакційнийЦе – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: