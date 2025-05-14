Культові опенінги аніме

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку. Пригостити автора кавою

Я не дуже люблю всіляки ТОПи, якщо це звісно не стосується мого Аніме Року. Але після такого, потрібно захистити та підняти щити за Аніме! Тому, представляю найбільш культові опенінги/заставки на мою думку. І на додачу ще представлю ті, які запропонувала сама спільнота! Тексту багато не буде, я обіцяю 😉

Bleach

Ще один титан опенінгів, про якого не можна було не згадати. Мій найулюбленіший під номером №13.

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Cowboy Bebop

Занадто крута, щоб не вставити. І Класика!

Code Geass

Не забудемо і фанатів Code Geass, які також мають свій легендарний опенінг.

DMC: Devil May Cry

Не треба плутати це аніме з новою адаптацією від Nerflix. Все ж, сам Данте в них різний. І якщо, чесно, то стара версія мені більше подобається. Ще додам: ця мелодія у мене довго стояла як виклик на Nokia N95 8GB 🙂

Death Note

Цікавому та легендарному аніме — класний опенінг. Все сходиться. Ось тільки якби кіноадаптація була б ще норм…

Dragon ball Z

Особисто я не дивився Dragon Ball, проте навіть я знаю це опенінг. Навіть зараз приспів прикольний. А для фанатів — Оооо, навіть представити не можу.

Elfen Lied

Не розумію чому немає повної версії на Youtube…. А потім зрозумів.

Ergo Proxy

Я не дивився це аніме камені вже у польоті, але хто я такий, щоб сумніватися у виборі людей?

Fullmetal Alchemist

Багато хто знає перший опенінги, але й інші в ньому класні. Саме аніме я дивився на QTV і частинами. Треба якось зібратися та подивитися.

Ghost in Shell

Класика, яку треба знати. А на той час (1995 рік) ще й топ графіка.

Great Teacher Onidzuka

Хтось скаже, що опенінги так собі. Але аніме та манга класні, тому забути про Онідзуку тупо не міг.

Hellsing

Тут потрібно відразу відмітити, що опенінг саме з серіалу, а не OVA. Просто в той момент сама манга не була закінчена. Тому і є дві історії Алукарда.

JoJo’s Bizarre Adventure

У JoJo багато класних опенінгів, але все почалося саме з цього аніме та опенінгу.

Lucky Star

Тут все просто: Кавай!

Naruto + Naruto Shippuden

Саме аніме Наруто можна або любити, або ненавидіти. Проте щодо опенінгів мало хто буде противитись — вони класні.

Neon Genesis Evangelion

Можете відразу приготувати камені — Так, я не дивився Єву. Проте вплив цього аніме на всю індустрію на стільки великий, що якщо не згадати опенінг, мене зʼїдять з лайном.

One Peace

Саме з цього опенінгу почали пригоди Луффі та його піратської команди, яке переросло в… А скільки там бляха серій вже вийшло? 1129+???? Та ну його.

Pokemon

Тут настільки Класика, що навіть нічого казати не треба. Саме з цієї мелодії більшість 30+ річних почали ловити покемонів та витрачали кошти на всілякі консолі Nintendo.

Saylor Moon

Це одне з перших аніме, що я дивився в дитинстві. Тому прекрасно розумію, чому це класна заставка — ностальгія. Але як же бісить головна героїня.

Soul Eater

Перед тим, як в мене знову кидати каміння: дивіться, тут все просто — він мені дуже сильно подобається. Все ж це мій Перелік 😉

Дякую коментаторам, які в попередній статті нагадали про такі класні опенінги.

Ну і маленька новина: я майже повністю повертаюсь в розділ Дописів! Тому це перемога для постійних читачів та тих, хто сумував за мною 🙂