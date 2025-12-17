Дописи Дописи 17.12.2025 comment views icon

Чохли Spigen для iPhone 17 Pro. Огляд лінійок з прозорими моделями, захистом від падінь та підтримкою MagSafe

Spigen має у своєму асортименті колекцію чохлів для серії iPhone 17. На відміну від фірмових варіантів Apple, чохли Spigen зроблені так, щоб закривати оновлену камеру-панель і забезпечувати додатковий захист, а також включають прозорі моделі, адаптовані під зовнішній вигляд iPhone 17 Pro.

Лінійка охоплює кілька дизайнів із акцентом на прозорі моделі з кольоровими елементами на задній панелі, підібраними під колір корпусу iPhone 17 Pro. Чохли забезпечують повноцінний захист корпусу, включно з переробленою камерою-панеллю, підтримують роботу кнопки керування камерою та оснащені вбудованими магнітами для сумісності з MagSafe.

Ultra Hybrid T

Джерело: notebookcheck.net

Spigen Ultra Hybrid T — це нова серія, що вийшла разом з iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Вона схожа на прозорий чохол Apple, але пропонує додаткові кольорові варіанти, які відповідають новим моделям Pro. Також доступна матова чорна версія — вона може зацікавити тих, хто хотів би бачити iPhone Pro у чорному кольорі.

Чохол виготовлений із полікарбонатною спинкою та TPU-бампером, закриває всю задню частину iPhone, включно з камерою-панеллю, і має точні вирізи для об’єктива камери, LiDAR-сканера та спалаху. Підвищені бортики захищають екран і об’єктив від подряпин, а вбудовані магніти забезпечують повну підтримку MagSafe.

Ultra Hybrid T доступний у трьох кольорах, що відповідають iPhone 17 Pro (Max), а також у додатковому чорному варіанті. 

Прозорий чохол Spigen Ultra Hybrid T MagSafe Glossy Orange для iPhone 17 Pro купити

Прозорий чохол Spigen Ultra Hybrid T MagSafe Matte Blue для iPhone 17 Pro Max купити

Tough Armor, Ultra Hybrid Zero One та Liquid Air оновлені для серії iPhone 17

Spigen також оновлює свої популярні лінійки чохлів для серії iPhone 17. Tough Armor повертається з вбудованою підставкою, магнітним кільцем і багатошаровим захистом від падінь. Він розрахований на інтенсивне використання, але при цьому менш громіздкий, ніж багато інших захищених чохлів. Водночас він все ж додає трохи товщини порівняно з ультратонкими моделями.

Протиударний чохол Spigen Tough Armor T MagSafe Gunmetal для iPhone 17 Pro Max купити

Протиударний чохол Spigen Tough Armor T MagSafe Gunmetal для iPhone 17 Pro купити

Джерело: notebookcheck.net

Чохол Spigen Ultra Hybrid MagSafe Zero One Natural Titanium для iPhone 17 Pro Max купити

Чохол Spigen Ultra Hybrid MagSafe Zero One White для iPhone 17 Pro купити

Джерело: notebookcheck.net

Говорячи про тонкі варіанти, оновлений Liquid Air також адаптований для нових моделей. Він доступний у чорному, зеленому, синьому та титановому кольорах, але без вбудованих магнітів, щоб зберегти мінімальну товщину. Нарешті, Ultra Hybrid Zero One зберігає свій впізнаваний дизайн, що імітує внутрішні компоненти iPhone. Він доступний із прозорим або чорним бампером і має повну підтримку MagSafe.

Чохол Spigen Liquid Air Abyss Green для iPhone 17 Pro Max купити

Чохол Spigen Liquid Air Matte Black для iPhone 17 Pro купити

Джерело: notebookcheck.net

Чохли Tough Armor, Ultra Hybrid Zero One та Liquid Air доступні для всіх моделей серії iPhone 17, включно з iPhone Air.

Джерело: notebookcheck.net

