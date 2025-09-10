Чому ми повертаємося до ретро-технологій

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Перше враження від знайомства з технологіями зазвичай закарбовується на все життя. І вже потім ви будете порівнюватися все з першим чи попереднім прикладом, який залишився у вашій пам’яті. Якщо ви вперше дивилися домашні фільми на VHS, то DVD-диски могли вас вразити, так само як і перехід від касет на CD.

Це не тому, що нова річ об’єктивно не краща за стару, а тому, що ваше враження від неї пов’язане з часом, місцем та набором почуттів. VHS-касета може нагадувати вам про гарні часи, які ви провели в дитинстві. Вініл може нагадувати вам про прослуховування музики з батьками.

Незалежно від конкретної причини, повернення до гарних спогадів ніколи не застаріє!

Простота у складному цифровому світі

Технології дещо парадоксальні щодо того, наскільки ними легко чи складно користуватися. Користуватися комп’ютером сьогодні набагато простіше, ніж тим, що був 30 років тому. Водночас речі, які мали б бути дуже простими перестали бути такими. Дуже легко вставити DVD у програвач і просто подивитися фільм.

Але для того, хто не звертав уваги на технології протягом багатьох років, потокове передавання здаватиметься досить складним з безліччю в плані кількості зайвих рухів, що необхідно зробити перед переглядів. Особливо це стає помітним, коли старші люди не можуть зробити здавалося б очевидного.

Так само, зателефонувати комусь зі смартфона об’єктивно складніше, ніж взяти слухавку та набрати номер. Ми можемо не замислюватися про всі дрібні складнощі, які є невіддільною частиною “розумних” сучасних технологій.

Насправді між ними зараз лежить ціла прірва. Згадайте просте задоволення від увімкнення телевізора з електронно-променевою трубкою, який не бомбардує вас одразу рекламою від виробника. Чи просте натискання кнопки “відтворити” на приставці, яка робить лише одну річ, — ось де криється привабливість тих “простіших” часів, яка може причарувати.

Естетика застарілого дизайну

Насправді — це серйозний мотив для ностальгії. Сучасні смартфони виглядають однаково, телевізори виглядають однаково, і багатьом пристроям явно бракує індивідуальності. Зовсім інша справа — дивитися на вінтажні кінескопи, Hi-Fi обладнання минулого, ось де справжнє свято візуального інтересу.

Доки я не купив свій перший смартфон, жоден з моїх кнопкових телефонів не був схожий один на одного. У мене вже не перший рік стоїть CRT-телевізор GOLDSTAR (предок LG), і щоразу, коли я вмикаю його, щоб пограти у ретро-ігри минулого виникає ось саме “те” відчуття.

У кожного є своя улюблена епоха в плані дизайну, але як дитина 90-х, я маю слабкість до чорного аудіовізуального обладнання тієї епохи. Незалежно від того, чи це просто романтизація історії, чи ні, ностальгічні почуття такі ж реальні, як і будь-що інше.

Відродження медіа та пам’яті

Для тих, хто любить медіа, ми, мабуть, живемо в найкращу епоху в історії. Ви можете отримати доступ практично до будь-якої книги, фільму, телешоу чи пісні, коли-небудь створеної, прямо зараз за допомогою чарівного пристрою у вашій кишені. На жаль, не все доступно на потокових або цифрових сервісах, але, як не дивно, відбувся ренесанс, коли справа доходить до фізичних носіїв, оскільки навіть широка аудиторія почала усвідомлювати, що одного лише потокового передавання ніколи не буде достатньо.

Для багатьох людей перегляд медіафайлів молодості, або принаймні тих часів, які вони згадують з теплотою, є справжнім джерелом ностальгії. Я сам потрапляв у цю пастку, оскільки моя колекція DVD-дисків та платівок зростає, і я дивлюся деякі зі своїх улюблених старих шоу саме на своєму ЕПТ-телевізорі, хоча в сусідній кімнаті стоїть типовий SmartTV.

Ретро-технології здаються “реальними” порівняно з ефемерними цифровими медіа. Володіння полицею з книгами та дисками робить з нашими відчуттями щось таке, чого ніколи не зможуть дати цифрові покупки, чи стрімінгові сервіси.