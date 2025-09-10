Чому ми повертаємося до ретро-технологій

Перше враження від знайомства з технологіями зазвичай закарбовується на все життя. І вже потім ви будете порівнюватися все з першим чи попереднім прикладом, який залишився у вашій пам’яті. Якщо ви вперше дивилися домашні фільми на VHS, то DVD-диски могли вас вразити, так само як і перехід від касет на CD.
Це не тому, що нова річ об’єктивно не краща за стару, а тому, що ваше враження від неї пов’язане з часом, місцем та набором почуттів. VHS-касета може нагадувати вам про гарні часи, які ви провели в дитинстві. Вініл може нагадувати вам про прослуховування музики з батьками.
Незалежно від конкретної причини, повернення до гарних спогадів ніколи не застаріє!
Простота у складному цифровому світі
Так само, зателефонувати комусь зі смартфона об’єктивно складніше, ніж взяти слухавку та набрати номер. Ми можемо не замислюватися про всі дрібні складнощі, які є невіддільною частиною “розумних” сучасних технологій.
Насправді між ними зараз лежить ціла прірва. Згадайте просте задоволення від увімкнення телевізора з електронно-променевою трубкою, який не бомбардує вас одразу рекламою від виробника. Чи просте натискання кнопки “відтворити” на приставці, яка робить лише одну річ, — ось де криється привабливість тих “простіших” часів, яка може причарувати.
Естетика застарілого дизайну
Доки я не купив свій перший смартфон, жоден з моїх кнопкових телефонів не був схожий один на одного. У мене вже не перший рік стоїть CRT-телевізор GOLDSTAR (предок LG), і щоразу, коли я вмикаю його, щоб пограти у ретро-ігри минулого виникає ось саме “те” відчуття.
У кожного є своя улюблена епоха в плані дизайну, але як дитина 90-х, я маю слабкість до чорного аудіовізуального обладнання тієї епохи. Незалежно від того, чи це просто романтизація історії, чи ні, ностальгічні почуття такі ж реальні, як і будь-що інше.
Відродження медіа та пам’яті
Для багатьох людей перегляд медіафайлів молодості, або принаймні тих часів, які вони згадують з теплотою, є справжнім джерелом ностальгії. Я сам потрапляв у цю пастку, оскільки моя колекція DVD-дисків та платівок зростає, і я дивлюся деякі зі своїх улюблених старих шоу саме на своєму ЕПТ-телевізорі, хоча в сусідній кімнаті стоїть типовий SmartTV.
Ретро-технології здаються “реальними” порівняно з ефемерними цифровими медіа. Володіння полицею з книгами та дисками робить з нашими відчуттями щось таке, чого ніколи не зможуть дати цифрові покупки, чи стрімінгові сервіси.
