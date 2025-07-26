Смартгодинник: дорога іграшка, чи необхідність? Або на що я проміняв Samsung Galaxy Watch Ultra

Останнім часом зі смартгодинників зробили цілий фетиш. Маркетологи подають їх наче річ першої потреби, яка не тільки покаже час, а ще й виміряє пульс, тиск, покаже активність, видасть сповіщення зі смартфона та запропонує ще добрий десяток функцій. Але чи потрібно це все насправді?
Розповім коротеньку історію, як я відмовився від Samsung Galaxy Watch Ultra і повернувся до старих добрих Casio G-Shock GW B5600. І знаєте що? Це було найкраще рішення за останній час!
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Як все почалося
Смартгодинники давно стали частиною життя багатьох користувачів. Комусь це допомагає мотивувати до активності, комусь ілюзію слідкування за здоров’ям. Я не піддався цій хвилі, але несподівано отримав в подарунок Samsung Galaxy Watch Ultra на день народження від колег. Вибір був невеликий, або продати його, або використовувати. Оскільки починати танці з наглими перекупами на *ох.ua я не хотів, то, не довго думаючи, розпакував чорну коробочку і спробував інтегрувати цей девайс у своє життя.
Після недовгого вивчення всіх можливостей стає зрозуміло, що це не стільки годинник, скільки мікрокомп’ютер з купою зайвих функцій, який ще й постійно потрібно заряджати ледь не щодня.
На початку 2019 в мене вже був AmazFit Bip, який ще до цього часу працює, хоча й втратив підсвітку із-за води. Але в першу чергу у нього не було стільки функцій і по-друге, він міг легко протриматися 14-20 днів без підзаряджання. При чому у нього був в наявності антирефлексивний екран, зображення на якому не псувалося під прямим сонцем і відображалось постійно, як в електронних книгах, хоча там інша технологія.
Так ось, одного дня я просто не став ставити Samsung Galaxy Watch Ultra на зарядку, а сховав у стіл і дістав звідти свої Casio G-Shock.
Чому я відмовився від смартгодинника?
Найбільша проблема смарт-годинників — це їхня жахлива автономність. Samsung Galaxy Watch Ultra витримували максимум півтора дня, але фактично доводилося заряджати щодня. Це просто нервує.
Мої G-Shock працюють на сонячних батареях, їм підходить будь-яке світло, навіть штучне. Повного заряду вистачає на 10 місяців. Хоча я більшу частину дня проводжу в приміщенні, індикатор заряду ще жодного разу не опускався нижче максимального рівня. І це в цілому справжня свобода!
Смартгодинник потрібно налаштовувати, оновлювати, синхронізувати з телефоном. Samsung Galaxy Watch Ultra має проблеми з сумісністю та прив’язаний до конкретного телефону. Він міг зависнути, попросити оновлення, синхронізації, а якщо батарея сяде, то залишаєшся без годинника взагалі. При чому заряджаються вони досить довго.
З G-Shock все просто: вибираєте часовий пояс і все. Завдяки радіосинхронізації вони самі ловлять сигнал і автоматично оновлюють час кожної ночі. Налаштував один раз і забув назавжди.
Свобода від сповіщень, екосистем та всього на світі
Сповіщення позиціюються як справжня кілер-фіча, яка дозволяє не діставати смартфон кожного разу, щоб подивитися звідки прийшло повідомлення та відповісти на нього. Насправді це найдратівливіша функція смартгодинників. Гаджет на зап’ясті постійно вібрує, засипаючи вас повідомленнями з месенджерів, соцмереж, ігор. Так, це допомагає не пропустити щось важливе, але краще покласти телефон поруч, коли потрібно бути на зв’язку, ніж постійно відволікатися.
Зі звичайними годинниками ніщо не відволікає. Можна зосередитися на роботі, спілкуванні, й на тому, що дійсно важливо.
Якщо взяти до прикладу не тільки Samsung Galaxy Watch, а й конкурентів, то всі вони зав’язані на своїх екосистемах. Apple Watch працюють тільки з iPhone, та й то з відносно новими. Годинники Samsung, Xiaomi, Huawei формально універсальні, але краще дружать з Android, а з iOS мають обрізану функціональність. Доводиться купувати й міняти смартгодинники з оглядкою на смартфон. Samsung Galaxy Watch Ultra з iPhone можна сказати, що працював «для галочки». Хоча вони й утворювали пару, але працювали некоректно.
Смартгодинники — досить крихкі гаджети. Екрани швидко збирають подряпини, а необережним рухом їх можна розбити. Доводиться клеїти захисні плівки, купувати чохли. Якщо ви займаєтесь регулярною фізичною працею, то з ймовірністю 100% ви або їх розіб’єте, або зіпсуєте зовнішній вигляд.
З класичними G-Shock за таке не переживаєш. Вони краще витримують необережне поводження. Можу спокійно зачепити годинником дверний кут, впустити їх або забруднити.
Крім того, у смартгодинниках вологозахист існує лише на папері. При поломках від контакту з водою виробники часто відмовляють у гарантійному обслуговуванні. А от водозахист у 20 барів дає більшу впевненість й дозволяє зовсім не хвилюватись через воду й спокійно плавати, займатися спортом, чи банально потрапити під дощ.
Цифровий детокс
Як і всі власники смартгодинників, я ніколи повністю не відключався від цифрового світу. Під час обіду чи сімейної вечері мимоволі дивився, яке сповіщення прийшло, на прогулянці зупинявся і діставав телефон, щоб відповісти на повідомлення. Звичайні годинники — це мінус один екран з цифровим шумом і відволікаючими факторами.
Безперервна навала сповіщень дратує до певного моменту, коли ти або вимикаєш bluetooth на смартфоні, або ставиш відповідний режим на годиннику, або просто ховаєш його у шафу.
Багато хто скаже, а як же функція контролю пульсу, активності. Це ж допомагає для ведення здорового способу життя і все в цьому дусі. На це я скажу, що якщо ви реально зібрались бігати чи ходити у походи, то вам потрібен не Samsung і не Apple. Для такого купують Garmin! А всі решта «розумних годинників» так чи інакше є просто дорогими іграшками, які, звісно, швидко вам набриднуть.
А що думаєте ви? Обираємо смартгодинники чи класичні?
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