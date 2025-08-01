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Деталі комплектації та сумісності наборів клавіш типу MX

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DeviceLabs

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Придбання нового набору клавіш для механічної клавіатури може здатися простим завданням — обрав дизайн, який подобається, замовив, встановив. Але насправді за цією простотою ховається складна система стандартів, розмірів та варіацій, яка може заплутати навіть досвідчених ентузіастів. На відміну від клавіш на готовій клавіатурі, які точно відповідають конкретній моделі, універсальні набори повинні задовольнити потреби десятків різних розкладок та розмірів клавіатур. Це призвело до появи модульної системи базових наборів та додаткових комплектів, розуміння якої критично важливе для успішної кастомізації клавіатури.

Щедрий базовий набір клавіш AKKO Neon продається одразу у зручній коробці, яка допомагає зберігати всі “зайві” кейкапи, що обов’язково залишаться після збірки будь-якої клавіатури з цим набором. Уважний глядач помітить, як мінімум, три клавіші пробілу… Але виробник вважає за потрібне додати це все у набір, щоб забезпечити гнучкість і продавати один різновид клієнтам, що мають клавіатури різних форматів.

Для початку – невеликий словник, бо всі терміни є усталеними в англомовній спільноті, але не так популярні в Україні:

  • Keyset – весь можливий набір кейкапів певної моделі
  • Kit – набір конкретних клавіш всередині keyset
  • Alphas – набір символьних клавіш, може включати в себе також цифровий ряд
  • Modifiers – додаткові клавіші по боках alphas (Shift, Alt, Ctrl і т.п.)
  • F-row або Function row – ряд клавіш F1-F12, плюс Esc, та часто ще PrtSc, Scroll Lock, Pause
  • Navigation – “стрілочки” та блок з 6 клавіш над ними (PgUp, PgDn, Home, End, Ins, Del)
  • Numpad – окремий цифровий блок праворуч від навігації
  • Base або Core – набір, який має покрити “базові” потреби збірки клавіатури в уяві виробника
  • Extension, Expansion або Add-on – загальні назви будь-якого набору додаткових клавіш, наприклад, для сумісності з Mac чи 40% клавіатурами
  • International – набір для сумісності з додатковими мовами, часто може передбачати відповідність ISO
  • Accents – набір певних клавіш з окремим кольором в рамках кейсету
  • Novelties – набір певних клавіш “з прикрасами” в рамках кейсету
  • HHKB – набір сумісності з клавіатурою Happy Hacking Keyboard
  • Artisan – клавіша “з прикрасами”, що виходить за межі просто кольору чи малюнку, а вимагає окремого виробництва

Система вимірювання клавіш

В основі всієї екосистеми клавіатурних клавіш лежить елегантна система вимірювання, відома як “юніти” або просто “u”. Один юніт представляє ширину стандартної алфавітно-цифрової клавіші — зазвичай це квадрат зі стороною від 18 до 19 міліметрів. Ця базова одиниця стає фундаментом для опису всіх інших розмірів клавіш на клавіатурі.

Система “юнітів” на прикладі набору GMK WOB у профілі Cherry. Максимально наочна наявність аж шести “правих” клавіш Shift: 1U, 1.25U, 1.75U, 2U, 2.25U та звичний 2.75U. Все для того, щоб забезпечити сумісність з різними форм-факторами клавіатур.

Більші клавіші вимірюються як кратні цій базовій одиниці. Клавіша Tab займає 1.5u ширини, Caps Lock розтягується на 1.75u, лівий Shift в розкладці ANSI має 2.25u, а правий Shift — 2.75u. Enter в тій же ANSI розкладці займає 2.25u, Backspace — рівно 2u. Модифікатори нижнього ряду як Ctrl, Alt та Win або Cmd мають по 1.25u кожен. Найдовша клавіша на клавіатурі — пробіл — зазвичай розтягується на 6.25u, хоча існують варіації з 7u, 10u та іншими розмірами. Ця система може здатися надмірно деталізованою, але саме вона дозволяє виробникам створювати універсальні набори, які підходять для різних клавіатур. Знання потрібних розмірів для конкретної розкладки стає ключовим при виборі набору клавіш — помилка в одному розмірі може зробити весь набір непридатним для використання.

Базовий набір Keyreative KAT Operator (профіль KAT) має кейкапи, що промарковані рядами знизу нагору від R1 до R5, на відміну від Cherry та OEM, що мають лише чотири варіанти висоти рядів. Це означає, що клавіша Escape, ряд F1-F12 та інші у верхньому ряду відрізняються по висоті від наступного, “цифрового” ряду.

Ще один важливий елемент ідентифікації – ряд клавіш, який позначається від R1 до R5. Для уніформних профілей цієї проблеми не існує, а ось у скульптурних профілях (детальніше про профілі – тут: “Профілі клавіатур: форма має значення”) це критичне питання, бо клавіші в різних рядах мають різну висоту та форму і, відповідно, не взаємозамінні. Наприклад, для профіля Cherry, навіть якщо у повнорозмірної клавіатури шість рядів клавіш, існують тільки чотири різних ряди:

  • R1: Плоский, використовується для функціональних клавіш та цифрового ряду.
  • R2 & R3: Злегка нахилені клавіші, забезпечують кращу ергономіку.
  • R4: Вищий, з кутом нахилу для нижнього ряду, включаючи пробіл.

При цьому верхні два ряди клавіатури відносяться до R1, а нижні два – до R4. От тільки, на відміну від юнітів, не всі виробники використовують однакове маркування! Іноді R1 відноситься до найнижчого ряду, іноді до найвищого… 

Детальна ілюстрація від Akko порівнює п’ять різних профілів, включно з їхнім фірмовим ASA. При цьому на одній картинці для трьох профілів ряди клавіш зверху донизу позначені, як R4-R1, а для двох – R1-R4, тобто у зворотному напрямку.

ANSI проти ISO

Глобальний ринок клавіатур розділений між двома основними стандартами фізичної розкладки — ANSI (American National Standards Institute) та ISO (International Organization for Standardization). Тобто, якщо сильно спрощувати, то “американський” та “європейський” підходи.

Ілюстрація Keyboard Layout Editor для повнорозмірної 104-клавішної розкладки ANSI.

ANSI став найпоширенішим стандартом у світі, особливо домінуючи в Північній Америці. Нинішня версія стандарту, що описує клавіатури, має точну назву INCITS 154-1988[S2009], але їх все одно продовжують називати “ANSI”. Повнорозмірна ANSI клавіатура містить 104 клавіші, тоді як версія без цифрового блоку має 87 клавіш. Візитною карткою ANSI є широка прямокутна клавіша Enter розміром 2.25u, розташована в одному ряду. Лівий Shift розтягується на комфортні 2.25u, а клавіша зворотної косої риски займає своє місце над Enter. Обидві клавіші Alt ідентичні за функціоналом. Завдяки домінуванню на ринку, знайти сумісні набори клавіш для ANSI розкладки значно простіше та часто дешевше.

Ілюстрація Keyboard Layout Editor для повнорозмірної 105-клавішної розкладки ISO.

ISO представляє європейський погляд на дизайн клавіатур і закріплений в стандарті ISO/IEC 9995-2:2009. Повнорозмірна ISO клавіатура має 105 клавіш — на одну більше за ANSI, а TKL версія містить 88 клавіш. Найпомітніша відмінність — висока L-подібна клавіша Enter, яка займає два ряди. Щоб звільнити місце для цієї конструкції, лівий Shift скорочується до 1.25u, а між ним та клавішею Z з’являється додаткова клавіша, яка в різних регіональних варіантах може містити символи на кшталт знаків менше та більше або зворотної косої риски. Клавіша Backslash в ISO розкладці переїжджає ліворуч від Enter. Права клавіша Alt часто замінюється на AltGr — спеціальну клавішу для доступу до додаткових символів, специфічних для різних мов. Ця функція особливо важлива для європейських мов з їхніми діакритичними знаками та спеціальними символами. Пошук наборів клавіш з повною підтримкою ISO може бути складнішим завданням і часто вимагає додаткових витрат.

Порівняння основного блоку клавіш у найпопулярніших стандартів клавіатур в світі. F-ряд, навігаційний блок та нумпад не відрізняється.

В якості екзотики варто згадати ще японський стандарт JIS X 6002:1980, згідно якому повнорозмірна клавіатура має 109 клавіш та більш короткий пробіл порівняно з однаковим 6.25u у ANSI та ISO. Ще менш актуальними для українського читача є 103-клавішний стандарт KS (Korean Standard, Південна Корея) та 107-клавішний стандарт ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas, Бразилія). Загалом, підсумувати різницю можна таким чином:

Розкладка клавіатури Кількість клавіш Клавіша Enter Клавіша Backslash Додаткова мовна підтримка Країна походження
ANSI 104 Прямокутна форма Розташована над клавішею Enter Обмежена підтримка спеціальних символів, що використовуються в інших мовах Сполучені Штати
ISO 105 L-подібна Розташована поруч з лівим shift Широкий діапазон мовної підтримки, включаючи спеціальні символи, що використовуються в європейських мовах Європа
JIS 109 Прямокутна форма Розташована над клавішею Backspace Підтримує введення японських символів Японія
ABNT 107 L-подібна Розташована поруч з лівим shift Підтримує введення португальських символів Бразилія
KS 103 Зворотна L-подібна Ліворуч від Backspace Підтримує введення корейських символів Південна Корея

Базові набори: фундамент кастомізації

Типовий базовий (Base kit або core kit) набір клавіш розроблений для покриття стандартної ANSI розкладки, зазвичай або повнорозмірної з 104 клавішами, або TKL з 87 клавішами. Такий набір включає всі алфавітно-цифрові клавіші від A до Z та від 0 до 9, стандартні модифікатори включаючи Shift, Ctrl, Alt, Win або Cmd, Tab, Caps Lock, Enter та Backspace. Функціональний ряд від F1 до F12 також входить до базового комплекту, як і клавіші стрілок та навігаційний кластер з Insert, Delete, Home, End, Page Up та Page Down.

Кейсет HATOR First Ukrainian PBT є прикладом радикального мінімалізму: на той час (2022 рік) перед виробником стояла задача забезпечити ринок, в першу чергу, найпопулярніших в нас повнорозмірних та TKL клавіатур кейкапами з просвічуванням української легенди. Тому нічого “зайвого”, крім 104-клавішного ANSI-набору, в нього не входить.

Питання включення клавіш для цифрового блоку в базовий набір вирішується виробниками по-різному. Деякі включають повний numpad в базову комплектацію, інші виносять його в окремий додатковий набір для зниження базової ціни. Аналогічно, специфічні клавіші для підтримки ISO можуть бути частиною розширеного базового набору або продаватися окремо.

Легендарний кейсет KAT Space Dust, по якому можна вивчати комплектацію наборів клавіш, сукупно нараховує аж 54 (!!!) різні набори. Найбазовішим з них є цей – latin alphas, тобто англомовна версія основного блоку клавіш. Тим не менш, в цьому наборі є по дві літери “F” та “J” з різними варіантами цих клавіш-орієнтирів для сліпого набору – з випуклостями в нижній частині або зі збільшеною глибиною профілю. Також є друга літера “В” для розкладки Alice.

Сучасна тенденція серед виробників преміальних наборів — створення “грандіозних” базових комплектів, які намагаються покрити якомога більше розкладок в одному наборі. Наприклад, GMK пропонує Grand Base Set зі 156 клавішами, який покриває не лише стандартні розміри від 60% до повнорозмірних, але й включає деякі клавіші для 40% клавіатур та розкладки Alice. Такий підхід спрощує вибір для покупця, хоча й підвищує початкову вартість.

Додаткові набори: розширення можливостей

Модульна природа сучасних наборів клавіш породила цілу екосистему додаткових комплектів, кожен з яких вирішує специфічні потреби. Набір для цифрового блоку містить клавіші для покриття стандартного numpad — цифри від 0 до 9, математичні оператори додавання, віднімання, множення та ділення, Num Lock та окрему клавішу Enter для цифрового блоку. Це необхідний додаток для власників окремих цифрових блоків або тих, чий базовий набір покривав лише TKL розкладку.

Набір розширення International Kit для GMK Gladiator вирішує проблеми сумісності з багатьма європейськими мовами, що користуються латинкою з деякими особливостями.

Міжнародний або ISO набір забезпечує специфічні клавіші для конвертації ANSI базового набору для використання на ISO клавіатурі. Типово це включає L-подібну ISO Enter, коротший 1.25u лівий Shift, додаткову 1u клавішу, що розташовується поруч з лівим Shift, та потенційно клавішу AltGr. Деякі набори також включають клавіші з легендами для специфічних мов — німецькі умлаути Ä, Ö, Ü, британський символ фунта стерлінгів, нордичні символи Æ, Ø, Å.

Недорога бездротова модель HATOR Icefall Pro Wireless є першою клавіатурою бренда у форматі 75% і це означає, що вона несумісна з набором кейкапів HATOR First Ukrainian PBT через специфіку форм-фактору, де деякі клавіші змінюють свій ряд (R1-R4) та ширину в “юнітах” відносно 104-клавішного стандарту. Поява цієї клавіатури з української розкладкою, що просвічується, стала можлива завдяки новому кейсету HATOR з профілем OMA – він має всі потрібні додаткові клавіші для підтримки різних типових форматів клавіатур за межами попереднього набору.

Набір пробілів пропонує варіанти різної довжини для нестандартних конфігурацій нижнього ряду, поширених на багатьох кастомних та компактних клавіатурах. Стандартна ANSI використовує пробіл 6.25u, але розкладки як HHKB або Tsangan часто потребують 7u пробіл. Набори можуть також включати 6u пробіли або менші клавіші розміром 2.75u, 2.25u, 2u, 1.25u та 1u для конфігурацій з розділеним пробілом. Існує також найдовший пробіл 10u.

Повні набори: визначення та реальність

Що таке “повний” набір клавіш? У найпростішому розумінні це набір, який не залишає жодної клавіші на клавіатурі без заміни, якою б ця клавіатура не була. Але досягнення цієї повноти може бути складнішим, ніж здається. Ентузіастські базові набори часто намагаються бути “повними” для діапазону розмірів, наприклад від 60% до TKL. Це означає включення всіх необхідних альтернативних розмірів модифікаторів, додаткових клавіш для різних конфігурацій нижнього ряду, можливо навіть базової підтримки ISO.

Набір напівпрозорих клавіш Razer Phantom включає в себе 128 клавіш для того, щоб окрім повнорозмірних клавіатур стандарту ANSI покривати базові потреби британського ринку, сумісності з ISO та можливості встановити без проблем цей набір на клавіатуру стандарту 75%.

Для власників повнорозмірних клавіатур повнота вимагає додавання набору цифрового блоку, якщо він не включений в базовий комплект. Користувачі ISO розкладок потребують відповідного набору. Власники екзотичних розкладок можуть виявити, що навіть комбінація всіх доступних наборів не покриває їхні потреби повністю.

GMK CYL WoB Grand Base Set включає в себе суттєву кількість додаткових клавіш, чим спрощує номенклатуру набору для виробника та дистріб’ютора, а також муки підбору для більшості покупців.

Деякі виробники пішли шляхом створення дійсно універсальних наборів. Прикладом може слугувати підхід GMK з їхніми Grand Base Sets, які включають понад 150 клавіш для покриття величезного діапазону розкладок. Такі набори коштують дорожче, але можуть бути економнішими для тих, хто планує експериментувати з клавіатурами.

Підтримка нестандартних розкладок

Можна розраховувати, що будь-який базовий набір клавіш закриває потреби повнорозмірних 104/105-клавішних стандартів та їх версій без нумпаду (так званих “TKL”, скорочене від “tenkeyless”, або “80%”, або “87-key”). Але світ механічних клавіатур вийшов далеко за межі традиційних форм-факторів, породивши безліч інноваційних розкладок, кожна з яких має свої унікальні вимоги до клавіш – це ускладнює задачу й виробнику готових клавіатур, й тим більш компаніям, що пропонують набори кейкапів окремо.

Всесвітньо відомий німецький виробник кейкапів GMK робить безліч кейсетів на замовлення. Цей має назву Purple Night, його автором є іспанський ентузіаст Zambulon і при цьому в якості вторинних легенд на ньому нанесені корейські символи (в розкладці, що ближче до ANSI/ISO, ніж до “нативного” KS). Він пропонується у вигляді Core kit, який описан розробником так: “Основний набір є вашою відправною точкою та забезпечує базове покриття розкладок для 60%, 65%, 75%, TKL, 96-клавішних, 1800 та повнорозмірних розкладок як у стандартних, так і у winkeyless варіантах для ANSI та UK ISO розкладок.”

Між повнорозмірними та TKL клавіатурами існує цікавий компроміс — компактні повнорозмірні розкладки. 1800-розкладка, названа на честь Cherry G80-1800, вона ж “96%” (більш загальний термін, прийнятний для інших брендів, крім Cherry), вона ж “100-key” зберігає цифровий блок, але ущільнює його розташування. Навігаційний кластер може бути інтегрований в цифровий блок або розміщений поруч також незвичним чином. Такі розкладки часто вимагають нестандартних розмірів клавіш. Клавіша 0 на цифровому блоці може бути 1u замість стандартних 2u. Клавіша + може мати незвичну висоту. Підтримка таких розкладок може бути включена в розширені базові набори або пропонуватися через спеціалізовані набори сумісності 1800.

Єдиний додаток до Core-набору GMK Purple Night, який Zambulon вважав за потрібне зробити доступним за окрему плату (в Європі це 43 євро на додачу до 116 євро за Core Kit) – це Macro Expansion, що одразу в опису має й слово “extension”. Його потреба пояснюється автором так: “розширює покриття розкладок основного набору та забезпечує підтримку клавіатур типу 660 (2.25U Shift), окремих цифрових блоків (клавіші подвійний нуль та дорівнює), ергономічних та розділених клавіатур (розділені пробіли та друга клавіша B), 88-клавішних tenkeyless клавіатур (F13), 60% клавіатур зі стрілками (2.00U та 1.00U shifts) та розширених клавіатур таких як ION Jubi (клавіші M1-M10).” Як можна помітити по опису, це не типові задачі для середньостатистичного ентузіасту клавіатур, тож не було сенсу додавати щось з цього у Core kit. З іншого боку, власники відповідних пристроїв, що бажають зібрати їх з кейкапами Purple Night, скоріш за все готові доплатити за задоволення своїх розширених потреб.

Компактні 65% клавіатури, які відмовляються від функціонального ряду, але зберігають стрілки та деякі навігаційні клавіші, часто використовують коротший правий Shift розміром 1.75u. Ця зміна дозволяє розмістити клавіші стрілок на тому ж рівні, що й основний алфавітний блок, створюючи більш компактний форм-фактор. Те ж саме стосується й найпопулярнішого “нового” формату 75%, що має ті ж самі характеристики, але зі збереженням F-ряду.

Лінійка клавіатур Razer Huntsman V3 демонструє різницю між повнорозмірною (по центру нагорі), TKL (ліворуч або праворуч) та 60% (по центру знизу) моделями.

Ще компактніші 60% клавіатури йдуть далі, видаляючи всі клавіші праворуч від Enter та над цифровим рядом. Це створює мінімалістичний дизайн з приблизно 61 клавішею, але також породжує варіації. Деякі 60% клавіатури включають стрілки через використання коротшого правого Shift або розділеного лівого Shift.

Клавіатура HHKB Studio має не тільки дещо змінений формат 60%, а й трекпойнт по центру. Виробник кейкапів Keyreative позиціонує себе, в тому числі, як постачальника наборів кастомних кейкапів для ентузіастів HHKB, для чого на їхньому сайті є цілий окремий розділ з пропозиціями, що у вигляді окремого add-on розширяють можливості існуючих кейсетів компанії, наприклад, KAT Operator на даному фото. За 5-6 клавіш додаткового набору просять до $20 – дуже багато в перерахунку на клавішу, але власникам HHKB, мабуть, підходить така доплата за ексклюзивну можливість використовувати високоякісні та цікаві кейсети KAT на улюбленій незвичайній клавіатурі.

Легендарна розкладка HHKB (Happy Hacking Keyboard) вимагає специфічних розмірів Space (6.0U), а в найбільш канонічній версії передбачає також клавіші G, H та B з вирізом для джойстику трекпоінту.

Epomaker TH40 вже у назві має натяк на форм-фактор 40%. Як можна помітити, “альфи” тут стандартні, а ось майже всі “модифікатори” мають розмір в юнітах, змінений (у сторону зменшення) відносно стандарту ANSI.

Ультракомпактні 40% клавіатури з їхніми 40-45 клавішами представляють крайню форму мінімалізму. Вони відмовляються навіть від цифрового ряду, покладаючись на шари для доступу до всіх функцій. Такі клавіатури часто використовують незвичні розміри клавіш — всі модифікатори можуть бути 1u, пробіл може бути лише 2u. Набори клавіш рідко включають підтримку 40% в базову комплектацію, вимагаючи спеціалізованих додаткових наборів.

Ортолінійні та ергономічні клавіатури

Окремої уваги заслуговують ортолінійні клавіатури як Planck та Preonic, де клавіші розташовані в рівній сітці замість традиційного зміщення рядів. Така розкладка вимагає багато додаткових 1u клавіш для модифікаторів, оскільки стандартний набір може містити лише одну 1u клавішу Shift для цифрового блоку, а ортолінійній клавіатурі потрібно дві або більше. Аналогічно з іншими модифікаторами — всі вони повинні бути в розмірі 1u.

На сайті OLKB – розробника ортолінійних клавіатур Planck та Preonic не просто так розділ “Запчастини” розміщено на помітному місці між клавіатурами, адже суворо стоїть питання наявності кейкапів, де всі клавіші (крім пробілу) мають розмір 1u.

Ергономічні розділені клавіатури як ErgoDox, Corne або Lily58 додають ще один рівень складності. Вони часто мають кластери для великих пальців з нестандартними розмірами та формами клавіш. Можуть знадобитися опуклі 1u або 2u клавіші для зручного натискання великим пальцем. Деякі ергономічні дизайни також використовують клавіші різної висоти або кута нахилу для оптимізації досяжності.

Натхненна стилістикою серіалу Westworld футурістична ергономічна клавіатура Angry Miao Hatsu. Вона має не тільки фантастичний цінник (майже $2000), а й суворі обмеження у сумісності з кейкапами, адже більша їх частина зроблена нестандартних розмірів під ергономічні потреби пальців, що розміщені в абсолютно іншому положенні, ніж зазвичай.

Підтримка таких нестандартних розкладок зазвичай забезпечується через набір сумісності для ортолінійних та ергономічних клавіатур. Такий набір може містити десятки додаткових 1u модифікаторів, альтернативні розміри пробілів, спеціально сформовані клавіші для кластерів великих пальців та інші унікальні елементи.

На фоні попереднього екстремального варіанту, розкладка ергономічної TGR Alice виглядає майже нормальною. Це – саме оригінальний та недешевий продукт TGR, а не одна з багатьох більш доступних версій в такому ж форматі, тож дивно, що власник не зміг вирішити питання правильного набору кейкапів. Якщо придивитися уважно, то ліворуч від літери “N” знаходиться дублікат клавіші “backslash” в той час, як канонічно ця розкладка має дві літери “B”. У багатьох збірках можна помітити різні креативні рішення, щоб обійти цю потребу.

Розкладка Alice, названа на честь клавіатури TGR Alice, представляє цікавий гібрид між традиційною та ергономічною розділеною клавіатурою. Вона зберігає знайоме розташування клавіш, але розділяє їх на дві половини під кутом для більш природного положення рук. Унікальна особливість Alice — необхідність двох клавіш B, по одній для кожної сторони розділу. Стандартний набір містить лише одну B, тому підтримка Alice вимагає додаткової. Нижній ряд Alice також відрізняється від стандарту, часто використовуючи два пробіли розміром 2.25u та 2.75u замість одного 6.25u. Це створює більш збалансовану конфігурацію для розділеної розкладки. Зростаюча популярність Alice привела до того, що багато сучасних преміальних наборів включають необхідні клавіші в базову комплектацію або пропонують спеціальний набір підтримки Alice.

Новелті та акценти

Окремою категорією стоять клавіші типу “новелті” (novelty) — декоративні елементи, які додають індивідуальності набору. Це не функціональні зміни у розмірі чи профілі, а естетичні — спеціальні графічні елементи, логотипи, іконки або текст замість стандартних легенд. Новелті часто замінюють клавіші як Escape, Enter, пробіл або стрілки тематичними зображеннями. Наприклад, космічна тематика набору може включати Enter з зображенням ракети або Escape з планетою. Набір, присвячений аніме або відеоіграм, може мати персонажів на різних клавішах. Деякі новелті більш абстрактні — геометричні візерунки, мінімалістичні іконки або просто альтернативні шрифти для стандартних легенд.

Типовий приклад “новелті” – набори HATOR PBT Keycaps Autograph Edition у сіми різних кольорах. Кожен з них пропонує 8 клавіш (стрілочки, пробіл, Escape, Enter та Shift) у ОЕM-профілі з легендами, що просвічуються. Таким чином можна швидко кастомізувати будь-яку клавіатуру в цьому профілі.

Виробники включають новелті або в базовий набір, якщо їх небагато, або виділяють в окремий набір новелті. Ентузіасти часто купують набори новелті навіть без основного набору, просто щоб додати кілька унікальних акцентів на свою клавіатуру, якщо це дозволяє профіль. Популярний в Україні приклад — набір HATOR PBT Authentic Edition, що додає українські мотиви до клавіш в профілі OEM.

А ось і типовий приклад “акцентів” – HATOR PBT Keycaps Authentic Edition: ті самі 8 клавіш, але у трьох вариантах оформлення з українськими мотивами, що виходить за межі просто іншого фабрування пластику.

Втім, слово “акценти” в попередньому абзаці використано неправильно, адже у словнику ентузіастів клавіатур воно має дуже конкретне значення, що стоїть поруч з “новелті”. Так називають клавіші, що мають інший колір відносно основного набору, але при цьому гармонійно з ним виглядають – скажімо, легенди нанесені тим самим шрифтом. В найбезпечнішому варіанті виробник може пропонувати “модіфаєри” у інших кольорах. А більш радикальний підхід може передбачати ледь не половину клавіатури в різних тонах.

Мовна підтримка та регіональні варіації

Глобальний ринок клавіатур вимагає врахування різних мовних потреб. Окрім базового поділу на ANSI та ISO, існують численні регіональні варіації. Німецька розкладка QWERTZ міняє місцями Y та Z, додає умлаути. Французька AZERTY повністю реорганізовує алфавітні клавіші. Японські клавіатури можуть мати додаткові клавіші для перемикання між методами введення.

Набір Spationaute для KAT Space Dust реалізує французську розкладку AZERTY з усіма можливими регіональними особливостями клавіш.

Виробники вирішують це через мовні набори — NorDe для скандинавських країн, UK для Великобританії з її специфічними символами, окремі набори для німецької, французької, іспанської розкладок. GMK, наприклад, пропонує різноманітні Country Kits, кожен з яких містить специфічні клавіші для певного регіону або мови. Альтернативний підхід — використання іконок замість тексту на модифікаторах. Набір іконок може замінити текстові “Ctrl”, “Alt”, “Shift” на символи на кшталт ⌃, ⌥, ⇧. Це не лише естетичний вибір — іконки універсальні та не прив’язані до конкретної мови, що робить набір більш гнучким для міжнародної аудиторії.

Набір Cosmonaut для того ж KAT Space Dust допомагає реалізувати англомовну розкладку Colemak. Окрім простого пересування клавіш між рядами, можна помітити, що орієнтири для сліпого друку розміщені на клавішах “T” та “N” замість звичних по Qwerty-розкладці “F” та “J”.

Альтернативні розкладки клавіатури на кшталт Colemak, Dvorak чи Workman були розроблені для підвищення ефективності друкування через оптимізацію розташування літер відповідно до частоти їх використання в мові. Ці розкладки мінімізують рух пальців, розміщуючи найчастіші літери на домашньому ряду та зменшуючи кількість незручних комбінацій, що теоретично знижує втому та ризик травм від повторюваних рухів. Основна проблема з клавішами для таких розкладок полягає в тому, що легенди на стандартних наборах відповідають QWERTY і не збігаються з фактичним розташуванням літер в альтернативній розкладці. Користувачі змушені або запам’ятовувати розбіжності між легендами та реальними символами, або шукати спеціалізовані набори з правильними легендами (які рідкісні та дорогі), або використовувати бланкові клавіші без легенд взагалі. 

Керамічні кейкапи Cerakey є непоганим кандидатом на збірку з клавішами без легенд взагалі. Забезпечують унікальний вигляд плюс можливість зверхньо дивитися на всіх інших, хто нездатний користуватися такою клавіатурою.

Це, доречі, нагадує про ще один незвичайний варіант розкладки – “бланки”.По-перше, вони змушують покладатися виключно на м’язову пам’ять, що парадоксально може покращити швидкість та точність друкування, оскільки очі не відволікаються на пошук літер. По-друге, бланки універсальні  вони однаково добре працюють з будь-якою розкладкою, чи то QWERTY, Colemak, або власною кастомною, та дозволяють безболісно перемикатися між різними мовами. Естетично бланкові набори створюють мінімалістичний, чистий вигляд клавіатури, а практично – легенди не можуть стертися чи вицвісти з часом, оскільки їх просто немає. Для багатьох користувачів бланки також стають своєрідним символом майстерності та демонстрацією того, що вони настільки добре володіють клавіатурою, що візуальні підказки їм більше не потрібні.

Що робити українцям?!

Якщо європейцям достатньо заміни декількох клавіш, то в Україні є потреба в двомовній розкладці (або навіть тримовній для тих, кому потрібна ще й російська). Це вічне прокляття навіть при постачанні готових клавіатур, особливо з підсвічуванням, адже дистрібутор має зацікавити виробника достатньо великою партією, щоб отримати версію з нанесеними на заводі легендами українською мовою.

Банер на сайті магазину 3oна51 пропонує гравіювання серед інших послуг по обслуговуванню клавіатур. Коштує недорого порівняно з самими кейкапами, але підходить не для всіх наборів. Тільки уявіть, як розмістити додаткові легенди на тих же KAT Space Dust, що використовуються в якості зразка в цьому матеріалі? Адже там величезні англійські літери, ще й дуже прискіпливо підібраних кольорів…

Історично існують наші локальні рішення з гравіюванням, причому розвиток лазерних технологій покращив якість таких послуг. З точки зору функціональності питання вирішується, але може страждати зовнішність: шрифт, колір легенди, а головне – розміщення! Адже якщо оригінальна (зазвичай, англомовна) легенда займає більшу частину клавіші і розміщена по центру, то додати у традиційному правому нижньому кутку вторинну легенду красиво не вийде. І одна справа, коли вирішується питання просто здатності працювати на ноутбуці, що був придбаний за кордоном, і інша – коли це стосується естетики кастомних клавіатур. Реалії ринку такові, що 99% “красивих” наборів від світових брендів не пропонують кирилицю взагалі, а по описаній вище причині далеко не всі набори взагалі сумісні з можливістю красиво додати легенду самостійно.

Чергова варіація набору KAT Space Dust доводить ідею відсутності локальної розкладки клавіатури до іронічного абсурду – це не “бланки”, а повноцінні легенди всіх клавіш, зроблені на вигаданій мові прибульців. Стиль понад усе!

Друк всліпу звісно є рішенням для професіоналів, яким часто й англомовна розкладка не потрібна, але це дуже суб’єктивне питання. Всім іншим залишається суттєво вужчий вибір, що підвищує цінність зусиль виробників, які розробляють для українських користувачів повноцінні рішення. До речі, про подвійну складність питання клавіш з RGB-підсвічуванням можна прочитати в окремому матеріалі: “Не все так просто з підсвіткою клавіатури”.

Практичні поради вибору

Вибір правильного набору клавіш вимагає систематичного підходу. Перший крок — точно визначити розкладку клавіатури. Недостатньо знати, що мова йде про “65% клавіатуру”, бо потрібно знати конкретні розміри кожної нестандартної клавіші. Правий Shift 1.75u чи 1u? Який розмір пробілу? Чи є незвичні клавіші в навігаційному кластері, що знаходяться не в тих рядках, що на повнорозмірній розкладці?

Продовжуємо ілюстративно зловживати набором KAT Space Dust, адже на ньому дуже зручно демонструвати граничні випадки комплектації. Ось expansion під назвою Carbon Rods – додає 10 пробілів. Очевидно, що навіть у екзотичній клавіатурі будуть потрібні максимум 2 з них, але придбати прийдеться всі.

Виробники зазвичай надають детальні схеми підтримуваних розкладок. Ці діаграми треба уважно вивчати перед покупкою, порівнюючи з наявною клавіатурою. Перевіряти варто не лише наявність потрібних розмірів, але й правильність легенд для запланованого використання. Наприклад, власникам техніки Apple, що бажають ідеальну візуальну відповідність розкладки клавіатури фактичним функціям клавіш, треба звернути увагу на відповідні клавіші Command та Option, або існування додаткового Extension-набору для Mac в рамках обраного кейсету.

І останній шматок KAT Space Dust: Command Module, що є набором “модіфаєрів” для MacOS. Зроблено ідеально: всі можливі розміри, всі можливі варіанти тексту чи хрестоподібного символу в різних кольорах… І знов ж таки, на клавіатурі для систем Apple є максимум дві кнопки Cmd. В наборі від KAT їх 20 і цінник відповідний. Чого не зробиш заради ідеальної розкладки!

Бюджетні міркування також важливі. Базовий набір плюс всі необхідні додаткові комплекти можуть коштувати значно більше, ніж здається на перший погляд. Іноді економніше придбати розширений базовий набір, який включає більшість потрібних клавіш, ніж купувати багато окремих додаткових наборів. З іншого боку, купляти всі можливі додаткові кіти також немає сенсу. Наприклад, легендарний кейсет KAT Space Dust сукупно включає в себе 54 кіти, в тому числі дуже екзотичні (зараз його вже немає у продажу, але це надто яскравий приклад, щоб не використати його для ілюстрацій в статті).

Еволюція стандартів комплектації

Індустрія наборів клавіш пройшла значну еволюцію в підходах до комплектації. Ранні групові закупівлі часто пропонували мінімальні базові набори з безліччю дрібних додаткових комплектів. Це дозволяло оптимізувати ціну для кожного покупця, але створювало складність вибору та ризик пропустити необхідну клавішу. Сучасна тенденція схиляється до більш “інклюзивних” базових наборів. Виробники визнали, що включення поширених альтернативних розмірів в базовий набір спрощує процес покупки та зменшує ризик помилок. Додаткові витрати на кілька клавіш в виробництві мінімальні порівняно зі зручністю для покупця.

Навіть мейнстримні ігрові бренди починають пропонувати кейсети для кастомізації. Звісно, всі розраховують на власну аудиторію, але ніхто не заважає встановити, наприклад, цей набір “пудингових” SteelSeries PrismCaps на клавіатуру іншого бренду – головне, щоб була сумісна з наявним набором клавіш!

Водночас залишається місце для спеціалізованих додаткових наборів. Екстремальні розкладки як 40% або спеціалізовані ергономічні дизайни вимагають стільки унікальних клавіш, що їх включення в базовий набір непропорційно підвищило б ціну для всіх. Баланс між універсальністю та економічністю продовжує еволюціонувати з ринком.

Розвиток технологій виробництва та зростаюче різноманіття клавіатурних дизайнів продовжують формувати майбутнє наборів клавіш. 3D-друк відкриває можливості для повністю кастомізованих наборів, адаптованих під конкретні потреби користувача. Удосконалення в сублімаційному друці та методах подвійного лиття розширюють можливості дизайну та довговічності легенд.

Як завжди кажуть в таких випадках, “компанія не коментує неанонсовані продукти”, але ми можемо натякнути, що можна чекати… Отже, готова клавіатура HATOR Rockfall 3 TKL Wireless на момент написання статті є можливістю зазирнути у майбутнє кейсетів від HATOR: власний профіль OMA, “вічний” PBT подвійного лиття, різні кольори, повний асортимент для популярних форм-факторів та, звісно, двомовні легенди з просвічуванням, що розміщені в верхній частині клавіші – ідеально для клавіатур з верхнім розміщенням RGB LED.

Стандартизація також продовжує розвиватися. Спільнота ентузіастів механічних клавіатур активно працює над встановленням неформальних стандартів для нових розкладок, що спрощує виробникам створення сумісних наборів. Зростання популярності певних розкладок, як Alice або 65%, призводить до їх ширшої підтримки в стандартних наборах.

Модульний підхід сучасних виробників, з базовими наборами та системою додаткових комплектів, забезпечує гнучкість для задоволення різноманітних потреб. Від мінімалістичних 40% клавіатур до повнорозмірних робочих станцій, від стандартних ANSI розкладок до екзотичних ергономічних дизайнів — для кожної конфігурації існує рішення. Розуміння цієї системи перетворює потенційну фрустрацію від пошуку сумісних клавіш на усвідомлений процес вибору.

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