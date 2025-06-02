Гарячі новинки червня 2025: у що пограти цього літа?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Літо 2025 обіцяє бути спекотним не лише на вулиці, а й у світі ігор. Червень приносить купу крутих релізів на будь-який смак, а ще довгоочікувану Nintendo Switch 2 із шикарною стартовою лінійкою. У цьому дописі я розкажу про найцікавіші новинки місяця, тож готуйте гаманці та вільний час!

Death Stranding 2: On the Beach – 26 червня ( PS5

Один із найочікуваніших релізів року – нова гра Хідео Кодзіми. Продовження історії Сема Портера Бріджеса розгортається через 11 місяців після подій першої частини. Конкретних деталей сюжету мало, але відомо, що герої відправляться до Мексики та Австралії, щоб розкрити таємницю зникнення Лу.

Більший світ із джунглями, пустелями, природними катаклізмами, нове спорядження та механіки, усе виглядає амбітно. Кампанія займе 60-70 годин, тож готуйтеся до довгого подорожування. Для фанатів першої частини, медитативного геймплею та творчості Кодзіми – це просто свято.

Dune: Awakening – 10 червня (ПК, Steam

Фанати sci-fi, прийов ваш час! Dune: Awakening – це мульплеєрний «виживач» у всесвіті «Дюни». Події розгортаються в альтернативній реальності, де Пол Атрейдес не народився, а планета Арракіс загрузла у громадянській війні. Ви – ув’язнений, якого відправили розібратися, куди зникли фрімени, і «пізнати силу пустелі».

Відкритий світ, що постійно змінюється, знакові локації з книг, взаємодія з тисячами NPC та сотнями реальних гравців. Окрім стандартних для жанру занять (бійки, крафт, будівництво баз), доведеться збирати легендарні спеції, торгувати ними чи споживати для отримання нових сил. А ще можна заснувати гільдію та присягнути Атрейдесам чи Гарконненам, що вплине на сюжет і ситуацію на сервері. PvP-бої, масштабні PvE-івенти, кінематографічні битви – якщо любите «Дюну» чи MMO, ця гра для вас.

Mario Kart World – 5 червня ( Nintendo Switch 2

Головний ексклюзив для новенької Switch 2. Mario Kart World – це перша за понад десять років повноцінна частина аркадних перегонів про Маріо та його банду. Відкритий світ, зміна погоди та часу доби, купа трас (включно з оновленими класичними), а ще різноманітні персонажі обіцяють зробити гру наймасштабнішою у франшизі.

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Окрім звичних заїздів, де буде навіть «Гран-прі» на 24 гравці, можна досліджувати локації, виконувати побічні квести та шукати секрети. А ще в перегонах з’являться круті предмети, що створюють перешкоди. Якщо Mario Kart 8 Deluxe розійшлася тиражем у 64 мільйони копій, то World точно має шанс стати першим хітом нової консолі. Для фанатів аркадних перегонів, онлайн-баталій і всього, що пов’язано з Nintendo, – це must-play!

Ще один крутий реліз. Одиночний екшен від Build a Rocket Boy, студії, заснований експродюсером GTA. MindsEye є лінійною грою з напіввідкритим світом, де на основну кампанію піде близько 15 годин. У майбутньому обіцяють додати більше контенту, місій і навіть редактор для створення власних завдань.

Сюжет крутиться навколо Джейкоба Діаса, колишнього солдата, який опиняється між божевільним босом компанії Silva Industries та мером міста Redrock. Один хоче змінити еволюцію людства, інший заволодіти технологіями та поневолити всіх. Кого підтримати? Вирішувати вам. Гра обіцяє глибокий сюжет, ефектні перестрілки, погоні та мультиплеер у майбутніх оновленнях. Якщо ви фанат наукової фантастики та екшенів від третьої особи, варто звернути увагу на цей проект.

EGS) Stellar Blade – 11 червня (ПК, Steam

Нарешті ПК-версія слешера з харизматичною героїнею, яку полюбили мільйони. Stellar Blade виходить на комп’ютерах через 14 місяців після релізу на PS5, і з купою покращень: якісніша графіка, підтримка ультрашироких екранів, нові косметичні предмети (25 скінів!) та додатковий бос. Якщо любите постапокаліпсис, слешери та сильних жіночих персонажів, це ваш вибір.

Пригодницька Sci-fi з елементами «виживача» від творців This War of Mine і Frostpunk. Головний герой Ян Дольскі став єдиним, хто вижив після аварії на далекій планеті. Щоб врятуватися, він створює альтернативні версії самого себе за допомогою спеціальної речовини, базуючись на різних рішеннях із минулого.

Кожна копія має унікальні навички та характер, що допомагає (чи заважає) виживати. Дослідження світу, прокачування бази, моральні дилеми та різні кінцівки роблять гру особливою. Чудовий вибір для шанувальників наукової фантастики та глибоких історій.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.