Google Pixel поза законом — японський суд прийняв рішення

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Японський суд заборонив продаж Pixel 7 у країні після того, як визнав, що Google використовував технологію Pantech без належної ліцензії. Суперечка щодо патенту стосується способу підключення телефонів до мобільних вишок, що є основною частиною технології LTE і має бути справедливо розподіленою відповідно до галузевих правил.

Це стало серйозним ударом для компанії, особливо з огляду на те, що Японія є одним із ключових ринків для Google за межами США. Дані IDC показують, що компанія досягла найбільшого зростання частки ринку в цій країні, демонструючи потужний підйом із другого кварталу 2023 року. До кінця року Google досягла дивовижного стрибка на 527% у порівнянні з попереднім роком на одному з найскладніших ринків.

Таке рішення є майже безпрецедентним у Японії. Це перший випадок, коли продукт забороняють через проблему зі стандартним патентом.

Загалом серія Pixel 7 наближається до свого третього року, тож вона вже майже завершила свій цикл. А Pixel 8 і Pixel 9 уже встигли вийти на ринок, тому ця заборона, ймовірно, не сильно вплине на поточні продажі Google у Японії. До того ж Google уже вилучив Pixel 7 зі свого офіційного магазину, тож його більше не можна придбати напряму. Проте Pantech не здається і тепер прагне заборонити продаж найновіших моделей Pixel у Японії.

Якщо заборона пошириться на новіші моделі Pixel, це може завдати Google значно серйознішого удару враховуючи те, що компанія міцно утримує позиції одного з провідних гравців у Японії.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.