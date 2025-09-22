Nomad представляє нову лінійку преміальних аксесуарів для iPhone 17. Добірка чохлів та магнітних накладок на різні смаки

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Nomad, відомий бренд преміальних аксесуарів для мобільних пристроїв, презентував оновлену колекцію чохлів і супутніх аксесуарів для iPhone 17. Цього разу бренд поєднав сучасні матеріали, екологічну відповідальність і практичні рішення, щоб щоденне користування смартфоном стало ще комфортнішим і безпечнішим. Кожен аксесуар відображає прагнення Nomad створювати не просто стильні речі, а справді функціональні та довговічні рішення.

Чохли для iPhone 17 отримали інтегровану скляну кнопку камери, яка забезпечує точне й легке керування усіма функціями зйомки. Кнопки виготовлені з анодованого переробленого алюмінію, а корпус на 50% складається з переробленого полікарбонату, що підкреслює турботу бренду про екологію. Багато моделей оснащені спеціальною западиною для кріплення Nomad Wrist Strap, що дозволяє надійно носити смартфон на зап’ясті і завжди мати його під рукою.

Окрім чохлів, Nomad представив нові ультраміцні захисні скла, які покривають дисплей від краю до краю, надійно захищаючи його від подряпин і ударів. Усе це демонструє, як сучасний дизайн, практичність і надійність можуть поєднуватися в одному аксесуарі, створеному спеціально для iPhone 17.

Нові та оновлені аксесуари

Шкіряний чохол Modern leather Case для AirPods Pro 3

Використовувати його — одне задоволення: легкий доступ до зарядного порту і навіть доступна можливість бездротової зарядки без знімання чохла. З таким чохлом ваші AirPods не просто захищені, адже вони стають частиною вашого образу.

Рекомендована ціна (MSRP): $39

Кольори: чорний або коричневий (шкіра Horween)

Rugged Leather: НОВИНКА ДЛЯ iPHONE 17

Rugged Leather виготовлений із високоякісної натуральної шкіри Horween, яка не тільки приємна на дотик, але й надовго зберігає елегантний вигляд. Усередині — м’яка підкладка, що оберігає iPhone 17 від подряпин і дрібних ударів, а зовнішній шар міцний і стійкий до зношування.

Рекомендована ціна (MSRP): $75

Доступність моделей: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

Кольори: Horween чорний або Horween коричневий

Шкіряний чохол Nomad Rugged Horween Leather Case Rustic Brown для iPhone 17 Pro

Шкіряний чохол Nomad Rugged Horween Leather Case Rustic Brown для iPhone 17 Pro Max

Modern Leather Case

Особливість Modern Leather Case — зручний доступ до всіх кнопок і портів, а вбудована скляна кнопка камери робить керування знімками ще точнішим та комфортнішим. Чохол ідеально підходить для щоденного використання, поєднуючи стиль і функціональність.

Рекомендована ціна (MSRP): $55–$85

Шкіра Horween: коричневий, чорний, Olde Dublin (LE), або Burgundy (LE) для iPhone 17 Pro, Pro Max

Шкіра Ecco: коричневий, чорний, English Tan для iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

Шкіряний чохол Nomad Modern Leather Case English Tan для iPhone 17 Pro

Шкіряний чохол Nomad Modern Leather Case English Tan для iPhone 17 Pro Max

Modern Leather Folio

Захисна кришка з відділеннями для карт та готівки є особливістю, яка перетворює чохол на компактний гаманець та вирізняє його серед усіх інших. Вбудована скляна кнопка камери дозволяє робити фото легко та точно, а продуманий дизайн забезпечує повний доступ до всіх портів та кнопок смартфона.

Рекомендована ціна (MSRP): $75–$119

Шкіра Horween: коричневий, чорний, Olde Dublin (LE), або Burgundy (LE) для iPhone 17 Pro, Pro Max

Шкіра Ecco: коричневий, чорний, English Tan для iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

Примітка: цього року внутрішня та зовнішня частини чохла повністю виконані зі шкіри. Мікрофіброва підкладка більше не використовується.

Traditional Leather Case

Чохол продуманий до найменших деталей: він щільно облягає смартфон, при цьому не заважає користуватися всіма портами та кнопками. Тонкий і легкий, він додає лише елегантності, не обтяжуючи гаджет. Ідеальний варіант для тих, хто цінує гармонійне поєднання стилю та зручності у повсякденному житті.

Рекомендована ціна (MSRP): $65–$85

Шкіра Horween: коричневий або чорний для iPhone 17 Pro, Pro Max, iPhone Air

Шкіра Ecco: коричневий, чорний, English Tan для iPhone 17 Pro та Pro Max

Шкіряний чохол Nomad Traditional Leather Case Brown для iPhone 17 Pro

Шкіряний чохол Nomad Traditional Leather Case Brown для iPhone 17 Pro Max

Магнітна шкіряна задня панель

Підтримує всі MagSafe аксесуари, зарядку, гаманці та тримачі, завдяки потужним магнітам, які забезпечують надійну фіксацію. При цьому панель щільно прилягає до смартфона, захищає від подряпин і легких ударів, не додаючи зайвого об’єму та зберігаючи витончені лінії пристрою.

Рекомендована ціна (MSRP): $49

Доступність моделей: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air

Кольори: Horween чорний або Horween коричневий

Шкіряна магнітна накладка на задню панель Nomad Magnetic Horween Leather Back Rustic Brown для iPhone 17 Pro Max

Modern Case

Він дозволяє швидко та легко користуватися всіма кнопками та портами, а сучасні кольори — Black, Volt та Lunar Gray — додають смартфону стильного вигляду. Чохол виділяється серед інших завдяки тонкій, але надійній конструкції, що робить його комфортним для щоденного використання.

Рекомендована ціна (MSRP): $49

Доступність моделей: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

Кольори: чорний, Volt, Lunar Gray

Чохол Nomad Modern Case Lunar Gray для iPhone 17 Pro

Чохол Nomad Modern Case Lunar Gray для iPhone 17 Pro Max

Rugged Case

Його текстурована поверхня забезпечує впевнений хват, а точні вирізи дозволяють легко користуватися кнопками, портами та камерою без обмежень. Чохол виділяється поєднанням міцності та продуманого дизайну, доступного у чорному та ультра-помаранчевому кольорах.

Рекомендована ціна (MSRP): $75

Доступність моделей: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

Кольори: чорний та Ultra Orange

Чохол Nomad Rugged Case Ultra Orange для iPhone 17 Pro

Чохол Nomad Rugged Case Ultra Orange для iPhone 17 Pro Max

Захисні плівки для екрану:

Рекомендована роздрібна ціна: $39

Зекономте $10 у комплекті з новим чохлом для iP17

Наявність моделі: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

Надтонке скло товщиною 0,33 мм та високоякісний клей забезпечують бездоганну роботу із сенсорним екраном

Виготовлені з надзвичайно міцного загартованого скла, кожна захисна плівка вирізається на замовлення для точного прилягання та захисту від краю до краю.

Джерело: macsources.com