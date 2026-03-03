banner
Читацькі дописиНовини Читацькі дописи 03.03.2026 comment views icon

Omega Linux: рішення для старих комп’ютерів на базі Arch Linux

author avatar

monthlianСтажер

Читацькі дописи
IT Community

З’явився новий дистрибутив Omega Linux, створений на основі Arch Linux. Проєкт орієнтований на старі комп’ютери з невеликою кількістю оперативної пам’яті та слабкими процесорами. Легких систем на базі Arch зараз небагато.


Omega Linux поширюється безплатно. Як і Arch Linux, система постійно оновлюється без перевстановлення. Користувачі отримують актуальні пакети та виправлення через стандартні оновлення.

Маленька ARM Linux плата

Розробник зробив акцент на простоті. На відміну від класичного Arch, де більшість налаштувань потрібно виконувати вручну, Omega Linux пропонує вже готовий образ із базовими параметрами. Після встановлення система одразу придатна для роботи.

У складі є легке графічне середовище та основні програми для повсякденних завдань. Серед них браузер, інструменти для роботи з файлами та документами, медіаплеєр. Дистрибутив розрахований на веб серфінг, перегляд відео та нескладну офісну роботу.


Проєкт відкритий. Вихідний код і збірки розміщені на GitHub. Це дозволяє перевірити склад системи та стежити за її розвитком.

Системний вигляд ОС Linux

Раніше ITC писав про зростання інтересу до легких Linux систем через завершення підтримки старих версій Windows і підвищення вимог до комп’ютерів. У такій ситуації Omega Linux може стати ще одним варіантом для тих, хто хоче продовжити життя старої техніки.

Джерело: ZDNet.

Популярні дописи

arrow left
arrow right
Повсталі з мертвих на Linux: реанімуємо шкільні ПК
Рецензія на серіал "Найкраща медицина" / Best Medicine (2026)
Чи здатний штучний інтелект до справжньої творчості: алгоритм, або натхнення
Stranger Things: Дуже дивні і Дуже Довгі Дива
Ілюзія аполітичності софту: мовчання, яке коштує дорожче за ліцензії
Як шахраї обманюють ваш телефон: підміна номерів і магія дипфейків
Золоте десятиліття ігор: мої улюблені шутери на міленіальному стику
Як особисте рішення для контролю діабету перетворилося на hardware-проєкт
Реальна ціна за туманні перспективи: штучний інтелект, чи "великий комбінатор"?
Майбутнє, про яке ми мріяли: ШІ на шляху до розумних машин
Захист від FPV-дронів: чому традиційні системи програють "війну датчиків" у 2026 році
Купівля “заліза” з рук у 2026: особиста інструкція виживання на вторинному ринку
Return to Silent Hill: туманний "поворот не туди", чи мрія фанатів?
ТОП 5 помилок, які я постійно бачу у новачків з електровелосипедами
Вайнона Ерп (Wynonna Earp): жіночий вестерн з присмаком містики
Некстген, якого ми не дочекалися: чому графіка в іграх відійшла на другий план
ТОП аніме 2025 року: Anime Awards 2026. Частина Друга
Огляд гри Despelote: коротка мандрівка до дитинства на іншій стороні земної кулі
ТОП-10 брендів гаджетів з Європи, частина 2: Goodram, Defunc, Sandberg
DLSS очима геймера: чи не вбиває AI-апскейлінг "справжню" картинку?
Фінал ТОП аніме 2025 року – Anime Awards 2026
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати