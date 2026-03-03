Omega Linux: рішення для старих комп’ютерів на базі Arch Linux

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

З’явився новий дистрибутив Omega Linux, створений на основі Arch Linux. Проєкт орієнтований на старі комп’ютери з невеликою кількістю оперативної пам’яті та слабкими процесорами. Легких систем на базі Arch зараз небагато.





Omega Linux поширюється безплатно. Як і Arch Linux, система постійно оновлюється без перевстановлення. Користувачі отримують актуальні пакети та виправлення через стандартні оновлення.

Розробник зробив акцент на простоті. На відміну від класичного Arch, де більшість налаштувань потрібно виконувати вручну, Omega Linux пропонує вже готовий образ із базовими параметрами. Після встановлення система одразу придатна для роботи.

У складі є легке графічне середовище та основні програми для повсякденних завдань. Серед них браузер, інструменти для роботи з файлами та документами, медіаплеєр. Дистрибутив розрахований на веб серфінг, перегляд відео та нескладну офісну роботу.





Проєкт відкритий. Вихідний код і збірки розміщені на GitHub. Це дозволяє перевірити склад системи та стежити за її розвитком.

Раніше ITC писав про зростання інтересу до легких Linux систем через завершення підтримки старих версій Windows і підвищення вимог до комп’ютерів. У такій ситуації Omega Linux може стати ще одним варіантом для тих, хто хоче продовжити життя старої техніки.

Джерело: ZDNet.