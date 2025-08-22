Nomad представила новий шкіряний чохол для AirPods 4 у трьох кольорах

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Якщо ви нещодавно придбали нові AirPods 4, варто звернути увагу на чохол для нього. Один із наших улюблених виробників шкіряних аксесуарів Nomad випустив новий чохол, який вам точно сподобається. Модель Nomad Modern Leather Case раніше була доступна для AirPods Pro 2, а тепер її можна придбати і для AirPods 4 за $29.

Преміальна лінійка аксесуарів Nomad зі шкіри Horween відома своєю вивідмінною якістю майстерності виконання. Вона пропонує таку ж надійність та стиль, але за більш доступною ціною — саме таким є новий чохол для AirPods 4 вартістю $29.

Як і інші аксесуари Nomad, цей чохол виготовлений із шкіри full-grain, отриманої з екологічно чистих джерел, доповнений м’якою підкладкою з мікрофібри та отвором, через який видно індикатор заряджання. За якістю виконання він не поступається попереднім моделям бренду: вирізи для динаміків і роз’єму USB-C розташовані з максимальною точністю, а отвір для кріплення ремінця продуманий до дрібниць.

Шкіряний чохол Nomad Modern Leather Case Black для Airpods 4 (2024) купити

Ключові особливості:

Шкіра full-grain з екологічно чистих джерел

Захисна підкладка з мікрофібри

Світловий канал для LED-індикатора заряджання

Точний виріз для динаміків і роз’єму USB-C

Кріплення для ремінця

Шкіряний чохол Nomad Modern Leather Case English Tan для Airpods 4 (2024) купити

Новий Nomad Modern Leather Case для AirPods 4 вже доступний за ціною 1299 грн у трьох відтінках шкіри: чорному, коричневому та English tan.

Джерело: 9to5toys.com