Тестування павербанків Benks ArmorGo на 5000 mAh та 10000 mAh: міцний корпус, надійне магнітне кріплення та швидка зарядка

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Як людина, яка постійно виконує робочі завдання в поїздках, я завжди потребую надійного павербанка для телефону та інших пристроїв. Я випробував багато портативних зарядок, але мало які справили на мене таке враження, як серія Benks ArmorGo. Я придбав обидві моделі — на 5000mAh і 10000mAh, адже мене зацікавив їхній компактний, міцний дизайн і вбудовані функції. Після кількох тижнів щоденного використання можу сказати: обидві моделі добре продумані й напрочуд функціональні, але кожна краще підходить для своїх сценаріїв.

Дизайн і портативність

Перше, що я відзначив, — якість збірки ArmorGo. Обидві версії мають однаковий «брутальний» стиль: міцний корпус із трохи прогумованими краями та матовим покриттям, яке зручно тримати в руці. Стиль — мінімалістичний і водночас міцний, із відчуттям надійності, якраз спеціально для щоденної експлуатації.

Модель ArmorGo 5000mAh — дуже компактна. Вона без проблем вміщується у кишені джинсів і майже не відчувається. Саме це зробило її моїм фаворитом для коротких виходів чи вечірніх прогулянок, коли не хочеться брати із собою рюкзак.

Повербанк Benks ArmorGo Power Bank 5000mAh DawnLight Gold купити

Натомість ArmorGo 10000mAh відчутно більший і важчий, хоча все ще досить тонкий, щоб його можна було покласти в кишеню куртки чи у відділення рюкзака. Компроміс очевидний: більше ємності — більші габарити. Але загальний дизайн усе одно залишається продуманим і збалансованим. Обидві моделі також оснащені магнітним кріпленням, яке фіксується на задній панелі MagSafe-сумісних смартфонів і чохлів. Сила магніту відмінна в обох, і жодного разу не було сумнівів, що зарядка може зісковзнути під час використання.

Продуктивність зарядки

Тут дві моделі розрізняються найбільше — у ємності та швидкості зарядки.

Повербанк Benks ArmorGo Power Bank 5000mAh DawnLight Gold купити

ArmorGo 5000mAh — це, радше, «підзарядка на ходу». Вона додає моєму Samsung S25 Ultra приблизно 70–80% заряду від майже нуля. Це ідеально для швидкого відновлення батареї вдень чи перед вечірнім виходом. Найбільше мене здивувала швидкість зарядки: попри невелику ємність, вихідна потужність відчувається швидкою. Вона підтримує 15W бездротової зарядки та 20W через кабель. Є також порт USB-C, який працює і для зарядки самого повербанка, і для видачі енергії — зручно, якщо потрібно більше швидкості або заряджаєш пристрій без MagSafe.

ArmorGo 10000mAh виводить усе на інший рівень. Це той варіант, який я беру з собою на цілий день або в подорож. Він заряджає мій Samsung майже двічі з нуля, перш ніж сам розрядиться. Саме тому він ідеальний для далеких поїздок. Найкраще те, що він зберіг усі функції молодшої моделі: швидку бездротову зарядку, USB-C PD і сумісність із MagSafe, не втративши при цьому портативності.

Щоденне використання та реальні сценарії

На практиці я використовую обидві моделі, залежно від того, скільки часу проведу без доступу до розетки. ArmorGo 5000mAh — це мій щоденний варіант для зручності. Саме його я беру з собою на обід, у бар чи просто в дорогу.

ArmorGo 10000mAh, навпаки, рятує в подорожах, під час довгих робочих днів із музикою чи навіть у парках розваг. Наприклад, у поїздці на вихідні я жодного разу не шукав розетку: він зарядив мій телефон, бездротові навушники й навіть «підживив» смартфон друга через USB-C. Можливість поділитися зарядом виявилася справжнім бонусом.

Звісно, ідеальних продуктів не існує. Є кілька моментів, які варто згадати. По-перше, жодна модель не комплектується кабелем для зарядки, і це виглядає трохи як недоопрацювання, особливо для більшої версії. Оскільки Benks явно орієнтується на користувачів iPhone із MagSafe, короткий USB-C кабель у комплекті був би дуже доречним.

По-друге, обидва повербанки заряджаються самі по собі повільніше, ніж найшвидші USB-C PD адаптери. Особливо це помітно на ArmorGo 10000mAh: якщо він повністю розряджений, на відновлення потрібно чимало часу. Я зазвичай просто ставлю його на зарядку на ніч.

Висновки

Після кількох тижнів паралельного використання можу сказати: обидва повербанки Benks ArmorGo — і 5000mAh, і 10000mAh — чудові аксесуари, але кожен виконує свою роль.

Повербанк Benks ArmorGo Power Bank 5000mAh DawnLight Gold купити

ArmorGo 5000mAh ідеальний для мінімалістів або тих, хто хоче завжди мати при собі компактне рішення для швидких підзарядок. Він чудово підходить для міського ритму, коротких виходів чи плавного переходу від дня до вечора.

ArmorGo 10000mAh — універсальний інструмент, такий самий продуманий, але орієнтований на тих, хто часто подорожує або не хоче думати про зарядку протягом доби чи навіть двох.

Якби довелося обрати тільки один, я б узяв ArmorGo 10000mAh за його універсальність і більший запас енергії. Але насправді найкраще рішення — мати обидва: маленький у кишені, більший у рюкзаку. У будь-якому випадку, Benks створили одні з найрозумніших і найстильніших портативних зарядних пристроїв, які мені доводилося використовувати.

Джерело: sonnydickson.com