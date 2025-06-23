Ви власник Galaxy S24/S25 Ultra? Зверніть увагу на цей чохол із трьома NFC-кнопками від PITAKA. Огляд

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Нещодавно PITAKA випустила PinButton Case для Samsung Galaxy S25 Ultra. Віддана своїй традиції високоякісної майстерності, компанія створила чохол із трьома NFC-кнопками на боці. Ці кнопки дозволяють користувачам налаштовувати дії для швидкого доступу до найпотрібніших функцій телефону одним натисканням, підносячи зручність користування смартфоном на новий рівень.

Швидкий доступ одним дотиком: просто і зручно

Шукаємо додатки, переходимо меню за меню, повторюємо одні й ті ж дії щоразу — саме так більшість із нас користується телефоном. Проте зазвичай ми користуємося одними й тими ж основними функціями додатків. Нам не потрібні складні кроки — потрібен легкий і швидкий доступ одним кліком.

«Менше натискань — більше життя» — це не просто слоган, а головний принцип PinButton Case. Адже технології мають підлаштовуватися під вас, а не навпаки. Чохол PITAKA PinButton саме для цього і створений. Одним кліком можна запустити камеру, увімкнути ліхтарик, почати запис, перевірити пошту, відкрити карти чи включити музику. Навіть у ситуаціях, коли тримати телефон незручно — за кермом чи на зустрічах — PinButtons дозволяють виконувати потрібні дії миттєво, позбавляючи зайвих кроків і підвищуючи ефективність.

Карбоновий чохол Pitaka PIN Button Case Black/Gold для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

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Варто відзначити, що PinButton Case використовує NFC-чипи для активації команд — не потрібне додаткове заряджання. Він перетворює електромагнітні хвилі телефону на живлення, підтримуючи роботу кнопок. Всі три кнопки повністю налаштовуються: чи то управління розумним домом після повернення додому, чи запуск навігації за кермом, або будь-яка інша функція швидкого доступу. Такий універсальний, відкритий дизайн дарує користувачам безмежні можливості персоналізації.

Приклади сценаріїв використання PinButtons:

Швидкий доступ до камери

Управління розумним домом (наприклад, світло чи термостат)

Навігація через Google Maps або Waze

Один клік для входу на зустрічі в Zoom або Teams

Прямий запуск улюбленого месенджера

Миттєве відкриття списків справ або нотаток

Технологічні інновації для кращого користувацького досвіду

PITAKA вірить, що хороший дизайн не має змушувати людей підлаштовуватися під технології, а технології повинні активно підлаштовуватися під людей. Технічні інновації — це ефективний помічник, який гармонійно вписується в життя користувачів. PinButton — це не просто додатковий інструмент, а продукт, який справді підвищує продуктивність користувача.

Під час внутрішнього тестування багато хто спочатку сприймав PinButton як просто додаткову функцію. Але коли починали користуватися — швидко ставали залежними від неї. Дехто навіть зізнався, що вже не уявляє, як можна було обходитися без цього. Три кнопки швидкого доступу на чохлі дають користувачам Samsung можливості, схожі на кнопку дії в iPhone — тільки одразу в трьох варіантах замість однієї.

PinButton не створений для додавання нових функцій телефону — він робить уже існуючі швидшими та простішими у використанні. Повернення фізичних кнопок допомагає користувачам більш безпосередньо та інтуїтивно взаємодіяти зі смартфоном. У центрі уваги — користувацький досвід і ідея, що технології служать людям. Це і є філософія дизайну PITAKA.

Карбоновий чохол Pitaka PIN Button Case Black/Grey Plain для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Карбоновый чехол Pitaka PinButton Case Black/Grey Plain для Samsung Galaxy S24 Ultra купити

З розвитком смартфонів повернення фізичних кнопок стало своєрідним «техно-мінімалізмом», який робить користування простішим і зручнішим. PITAKA сподівається, що PinButton Case покаже, яким може бути майбутнє розумних пристроїв — більш орієнтованим на комфорт користувача.

Чохол PinButton відображає глибокі роздуми PITAKA про взаємодію зі смартфонами і прагматичний погляд у майбутнє використання наших мобільних пристроїв. Через максимально інтуїтивну фізичну взаємодію він дає змогу швидко отримувати доступ до найбільш затребуваних функцій у повсякденному житті, повертаючи простоту і природність користування. У світі, де смартфони пропонують все більше функцій, нам потрібні дизайни, які роблять їх користування легшим і зрозумілішим.

Джерело: thegadgetflow.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.