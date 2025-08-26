Синдром вічного очікування, або чому потрібно апгрейдити ПК сьогодні

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

У світі комп’ютерного заліза завжди готується щось нове та потужніше за минулі моделі. Якщо ви постійно чекаєте на появу нових процесорів, відеокарт, корпусів, моніторів, швидшої оперативної пам’яті та сховищ, ви ніколи не оновите та не зберете новий ПК.

Щось, що відблискує на горизонті

NVIDIA незабаром оновить свою лінійку RTX 5000 варіантами Super GPU, які матимуть більше пам’яті, ніж базові моделі, Intel планує випустити свої майбутні настільні процесори Core Ultra 300 наприкінці 2025 року. Водночас консольники чекають на нові кишенькові ПК від Lenovo (Legion Go 2), ASUS та Microsoft (ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X), а також MSI (Claw A8), ігрові ноутбуки RTX 5000 захоплюють ринок, а майбутнє покоління OLED-моніторів, яскравіших, ніж будь-коли, незабаром має з’явитися на полицях магазинів.

Як бачите, постійно з’являється безліч крутих нових комп’ютерних технологій, і ситуація більш-менш однакова майже в будь-який інший момент часу.

Наприклад, на початку 2025 року до запуску десктопних відеокарт RTX 5000 залишалося кілька тижнів, AMD готувалася випустити перші відеокарти RDNA 4 — RX 9070 XT та RX 9070, Intel анонсувала нове покоління своїх мобільних процесорів.

Світ комп’ютерного обладнання постійно змінюється. Нове, швидше та цікавіше обладнання постійно з’являється на горизонті, і хоча іноді варто чекати на щось краще, зазвичай це тільки відтягує час, особливо якщо вам потрібне оновлення зараз.

Чекати можна вічно

Найкращим прикладом того, коли не варто чекати на наступне покоління чогось, є збірка ПК. Враховуючи, що нові процесори та відеокарти з’являються завжди, ви ніколи не зберете новий десктоп.

Наприклад, зараз чудовий час для складання ігрового комп’ютера. Процесори AMD наразі є кращим варіантом для ПК-геймерів, ніж Intel. Вони стабілізувалися в ціні та доступні в інтернет-магазинах.

Схожа ситуація і з відеокартами. Відеокарти NVIDIA та AMD поступово крокують до рекомендованої роздрібної ціни. Навіть відеокарти Intel знову в наявності після того, як їх не було протягом кількох місяців.

А тепер, припустімо, ви б воліли почекати на відеокарту RTX 5000 Super з більшим об’ємом відеопам’яті, яка, за чутками, з’явиться наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Більший обсяг пам’яті звучить привабливо, особливо якщо ви орієнтуєтесь на RTX 5070, версія Super якої повинна мати 18 ГБ пам’яті замість 12 ГБ.

Вам не лише доведеться чекати додаткові чотири-п’ять місяців на запуск згаданих графічних процесорів, але й, найімовірніше, доведеться пережити початкові проблеми із запасами та високі ціни на момент запуску, а потім знову знадобляться місяці, щоб ціни стабілізувалися.

Робимо апгрейд прямо тепер!

Схожа історія, якщо вам потрібно оновити не весь ПК, а щось одне прямо зараз.

Материнські плати AM5 Ryzen, сумісні з останніми поколіннями процесорів Ryzen, зараз доступніші, ніж будь-коли, і є величезний вибір материнських плат. Процесори Ryzen 7000 та 9000 мають привабливі ціни та є в наявності скрізь.

Якщо ви шукаєте процесор, орієнтований в першу чергу на робочу продуктивність, процесори Intel Core Ultra 200 також досить доступні.

Твердотільні накопичувачі PCIe 4.0 коштують дешевше, ніж пів року тому: це стосується як бюджетних SSD на 1 ТБ, так і моделей на 2 ТБ. Немає сенсу чекати подальшого зниження цін, а SSD-накопичувачі PCIe 5.0 залишаються завищеними, хоча й більшість ентузіастів ПК не поспішають їх купувати. Якщо ви не професійний розробник, немає сенсу купувати SSD-накопичувач PCIe 5.0.

Те саме стосується пам’яті DDR5. Ви можете придбати швидкий комплект DDR5 на 32 ГБ за 4000-5000 гривень, що, на мою думку, є досить адекватною ціною.

Тому, якщо ви давно думаєте про оновлення свого ПК, це потрібно робити саме зараз. А чекати можна вічно, поки вже стане не потрібно.