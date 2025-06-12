ШІ — «Інструмент звільнення» чи загроза? Дженсен Хуанг дає відповідь на VivaTech 2025

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

11-14 червня проходить одна з найбільших технологічних виставок в Європі, яка об’єднує провідні ІТ-компанії, підприємців та інвесторів для вивчення нових можливостей у сфері штучного інтелекту та інших передових технологій. На ній виступив Дженсен Хуанг, а ось про що він казав, поговоримо у цьому дописі.

Дженсена Хуанга багато хто вважає майбутнім трильйонером світу. У своїй фірмовій куртці, генеральний директор Nvidia вийшов на сцену VivaTech у Парижі та привідкрив завісу таємниці, давши свою відповідь щодо ШІ: «Ні дистопія, ні домінування. ШІ — інструмент звільнення».

«ШІ — це найбільший зрівнювач, який коли-небудь створював світ», — заявив Хуанг, відкриваючи один із найбільших технологічних ярмарків Європи.

Основний аргумент Хуанга: ШІ може вирівняти ігрове поле, а не «перехилити» його. Критики стверджують, що домінування Nvidia загрожує концентрацією влади в руках небагатьох. Але Хуанг наполягає на протилежному — знижуючи витрати на обчислення та розширюючи доступ, «ми демократизуємо інтелект» для стартапів і цілих націй.

Користуючись моментом Nvidia використала саміт у Парижі, щоб оголосити про хвилю інфраструктурних ініціатив по всій Європі, сигналізуючи про значне розширення фізичної та стратегічної присутності виробника ШІ-чипів на континенті.

У Франції компанія розгортає 18 000 своїх нових чипів Blackwell у співпраці зі стартапом Mistral AI. У Німеччині створюється промислова хмара ШІ для підтримки виробників. Подібні проєкти запускаються в Італії, Іспанії, Фінляндії та Великобританії, включно з новою лабораторією ШІ у Британії.

Серед інших анонсів — партнерство зі стартапом Perplexity для впровадження суверенних моделей ШІ для європейських видавців і телекомунікаційних компаній, нова хмарна платформа з Mistral AI, а також співпраця з BMW і Mercedes-Benz для навчання роботів із ШІ для використання на автозаводах.

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Вже тільки сліпий не бачить, наскільки центральною стала інфраструктура ШІ для глобальної стратегії, і як Nvidia, нині найдорожчий виробник чипів у світі, позиціює себе як двигун цього процесу.

У той час як компанія випускає дедалі потужніші системи, критики попереджають, що ця модель ризикує створити новий вид «технологічних обраних» — коли лише найбагатші компанії чи уряди можуть дозволити собі обчислювальну потужність, енергію та елітні інженерні таланти, необхідні для участі. Це, на їхню думку, може задушити інновації знизу вгору, які колись і створили технологічну індустрію.

Хуанг відкидає ці закиди. «Завдяки швидкості наших інновацій ми демократизуємо, — сказав він у відповідь на запитання від The Associated Press. — Ми знижуємо вартість доступу до технологій».

За словами Хуанга, ці «фабрики ШІ» «мислять», «планують» і «багато часу розмовляють» самі з собою: від ChatGPT до автономних транспортних засобів і діагностики.

Але деякі критики попереджають, що без запобіжників такі всевидючі, самопідсилювальні системи можуть піти шляхом Skynet із фільму «Термінатор» — величезні інтелектуальні двигуни, які випереджають людський контроль.

На це Хуанг пропонує контрмодель: багаторівневе управління ШІ за дизайном.

«У майбутньому, — сказав він, — ШІ, який виконує завдання, буде оточений 70 чи 80 іншими ШІ, які наглядатимуть за ним, спостерігатимуть, охоронятимуть, гарантуючи, що він не зійде з рейок».

Він порівняв цей момент із новою промисловою революцією. Як електрика трансформувала попередню, так ШІ живитиме наступну, зазначив Хуанг, а це означає, що кожна країна потребує національної інфраструктури інтелекту. Саме тому він подорожує світом, зустрічаючись із головами держав.

«Усі вони хочуть, щоб ШІ став частиною їхньої інфраструктури, — сказав він. — Вони хочуть, щоб ШІ став для них галуззю зростання виробництва».

Європа, яку довго хвалили за лідерство в цифрових правах, опинилася на роздоріжжі. Поки Брюссель просуває перші у світі регуляції ШІ, деякі попереджають, що надмірна обережність може коштувати блоку місця в глобальних перегонах. Зі США та Китаєм, які стрімко йдуть вперед, і більшістю великих ШІ-компаній, що базуються за межами Європи, ризик не просто відстати — а стати нерелевантною.

У Хуанга інше бачення: суверенний ШІ. Не ізоляція, а автономія — створення національних систем ШІ, які відповідають місцевим цінностям і незалежні від іноземних технологічних гігантів.

«Дані належать вам, — сказав Хуанг. — Вони належать вашим людям, вашій країні… вашій культурі, вашій історії, вашому здоровому глузду».

Але страхи щодо зловживання ШІ залишаються сильними — від стеження та пропаганди з глибокими фейками до втрати робочих місць і алгоритмічної дискримінації. Хуанг не заперечує ризики, але наполягає, що технологію можна тримати під контролем — за допомогою самої технології.

Подія на VivaTech стала частиною ширшого європейського туру Хуанга. Він уже виступав на London Tech Week і планує відвідати Німеччину. У Парижі він приєднався до президента Франції Еммануеля Макрона та генерального директора Mistral AI Артура Менша, щоб підкреслити своє послання: ШІ тепер є національним пріоритетом.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.