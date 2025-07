ТОП 7 легендарних ігор, які заслуговують на рімейк

Не секрет, що в нинішньому ігровому світі рімейки стали трендом. Я часто думаю: чому деякі справжні шедеври залишаються в тіні? Ці ігри були революційними у свій час, але з роками їх забули через старіння графіки, відсутність портів на нові платформи чи просто через потік нових релізів. Прийшов час покопирсатися в архівах старовинних ігор, ніби археолог у пошуках скарбів. Сьогодні я склав список з семи забутих перлин, які, на мою думку, заслуговують на нове життя, оновлену графіку (можливо навіть RTX), фізику, чи просто покращений геймплей.

В кінці розділів я додаватиму деякий арт, як би могли виглядати такі рімейки, якби їх реалізували.

Цей шутер від першої особи з елементами жаху може вважатися майстер-класом у створенні напруги й атмосфери. Пам’ятаєте, як ви грали за елітного солдата, який бореться з надприродними силами, а маленька дівчинка Альма Вейд лякала до мурашок? Чому забута? Серія «заглохла», як 12-циліндровий двигун в Божевільному Максі після кількох сиквелів, і графіка вже не вражає. Рімейк з ray tracing і сучасними ефектами міг би стати новим хорор-шедевром.

Ще один хоррор, але цього разу з акцентом на ближній бій і детективну історію. Він чимось нагадує атмосферу легендарного фільму з Бредом Пітом — «Сім». Тут ви агент ФБР, який полює на серійних вбивць у похмурих локаціях, використовуючи підручні засоби як зброю. Атмосфера божевілля та інтриги на висоті. На жаль, гра опинилася на смітнику історії через відсутність продовжень, хоча механіки виглядають актуальними навіть тепер.

Класичний нуар-шутер з bullet time нерідко кличе мене з пам’яті минулого знову виступити в ролі месника – копа Макса Пейна. Поетичні монологи на новий лад, повільні перестрілки – це був революційно-ностальгічний геймплей! RTX зміг би вдихнути нове життя в напівзакинуті станції метро та тісні коридори.

Так, третя частина вийшла, але це вже зовсім інша гра за своєю суттю. Рімейк від Remedy, які зараз спіймали хвилю з Alan Wake міг би оновити графіку, додати нові рівні й зробити bullet time ще ефектнішим. Фанати б були у захопленні!

Перша гра про Геральта з Рівії стала культовою серед фанатів всесвіту Відьмака. RPG з глибоким сюжетом, алхімією і моральними виборами — термоядерна магічна суміш, майже по канонах Сапковського. Вона заклала основу для серії, але геймплей був сирим, а графіка дерев’яною.

Третя частина затьмарила все, і оригінал вже не хочеться грати на сучасних ПК. Рімейк міг би виправити баги, покращити й осучаснити бої, додати свіжий голосовий дубляж.

The Lord of the Rings: Battle for Middle Earth (2004)