ТОП 7 легендарних ігор, які заслуговують на рімейк

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Не секрет, що в нинішньому ігровому світі рімейки стали трендом. Я часто думаю: чому деякі справжні шедеври залишаються в тіні? Ці ігри були революційними у свій час, але з роками їх забули через старіння графіки, відсутність портів на нові платформи чи просто через потік нових релізів. Прийшов час покопирсатися в архівах старовинних ігор, ніби археолог у пошуках скарбів. Сьогодні я склав список з семи забутих перлин, які, на мою думку, заслуговують на нове життя, оновлену графіку (можливо навіть RTX), фізику, чи просто покращений геймплей.

В кінці розділів я додаватиму деякий арт, як би могли виглядати такі рімейки, якби їх реалізували.

F.E.A.R. (2005)

Цей шутер від першої особи з елементами жаху може вважатися майстер-класом у створенні напруги й атмосфери. Пам’ятаєте, як ви грали за елітного солдата, який бореться з надприродними силами, а маленька дівчинка Альма Вейд лякала до мурашок? Чому забута? Серія «заглохла», як 12-циліндровий двигун в Божевільному Максі після кількох сиквелів, і графіка вже не вражає. Рімейк з ray tracing і сучасними ефектами міг би стати новим хорор-шедевром.

А ще особисто мені в сучасних іграх не вистачає такого крутого штучного інтелекту суперників. Так, чомусь 20 років тому розробникам це вдалось, а ось тепер таке враження, що це стало втраченою технологією древності.

Condemned: Criminal Origins (2005)

Ще один хоррор, але цього разу з акцентом на ближній бій і детективну історію. Він чимось нагадує атмосферу легендарного фільму з Бредом Пітом — «Сім». Тут ви агент ФБР, який полює на серійних вбивць у похмурих локаціях, використовуючи підручні засоби як зброю. Атмосфера божевілля та інтриги на висоті. На жаль, гра опинилася на смітнику історії через відсутність продовжень, хоча механіки виглядають актуальними навіть тепер.

На свій час там була ще й видатна графіка, правда, щоб насолодитися нею повною мірою, потрібно було мати більше гігабайта оперативної пам’яті й хоча б GeForce 6800.

Рімейк з сучасним стелсом, кращою фізикою та сучасною графікою прийшовся б до нагоди старим фанатам.

Max Payne (2001)

Класичний нуар-шутер з bullet time нерідко кличе мене з пам’яті минулого знову виступити в ролі месника – копа Макса Пейна. Поетичні монологи на новий лад, повільні перестрілки – це був революційно-ностальгічний геймплей! RTX зміг би вдихнути нове життя в напівзакинуті станції метро та тісні коридори.

Так, третя частина вийшла, але це вже зовсім інша гра за своєю суттю. Рімейк від Remedy, які зараз спіймали хвилю з Alan Wake міг би оновити графіку, додати нові рівні й зробити bullet time ще ефектнішим. Фанати б були у захопленні!

The Witcher (2007)

Перша гра про Геральта з Рівії стала культовою серед фанатів всесвіту Відьмака. RPG з глибоким сюжетом, алхімією і моральними виборами — термоядерна магічна суміш, майже по канонах Сапковського. Вона заклала основу для серії, але геймплей був сирим, а графіка дерев’яною.

Третя частина затьмарила все, і оригінал вже не хочеться грати на сучасних ПК. Рімейк міг би виправити баги, покращити й осучаснити бої, додати свіжий голосовий дубляж.

У вмілих руках з Unreal Engine 5 можна перетворити графічну складову на справжнє чародійське диво і вкрасти у геймерів ще не одну сотню годин.

The Lord of the Rings: Battle for Middle Earth (2004)

Стратегія в реальному часі за мотивами «Володаря перснів» була справжнім діамантом для фанатів Толкіна у свій час. Ми з задоволенням грали локальною мережею проти Мордору та Ізенгарду, відбивали навали орків, урукхаїв, варгів, тролів, Назгулів і всього бестіарію, який тільки можна побачити в оригінальні трилогії.

Дуже класно виглядала одиночна кампанія, в яку потрапили всі визначні події та битви з фільму, в тому числі легендарна битва за Мінас-Тіріт. Гра мала продовження, а потім її чекало забуття. Бо ліцензія на «Володаря перснів» закінчилася, і гра зникла з цифрових магазинів. Як би хотілось додати новий мультиплеєр, кращий AI, щоб відновити кооперативний режим для битв з друзями. Це був би хіт для фанатів LOTR, особливо після серіалу «Персні влади».

Fahrenheit (2005)

Думаю, не я один хотів би побачити інтерактивне кіно від Quantic Dream з усіма можливостями сучасних графічних технологій й знову увійти в роль забутих персонажів в містичному трилері з QTE і виборами. Колись це був прорив у наративі, але примітивна графіка, плюс Detroit: Become Human затьмарив усе.

Рімейк міг би осучаснити стару легенду, яка чудово підходить під ігрові консолі та все, що має джойстик.

Far Cry (2004)

Це той випадок, коли в нескінченних продовженнях розробники втратили, чи відреклись від духу оригіналу. Справжній Far Cry — це вам не історія про якихось диктаторів, сектантів чи Вааса Монтенегро. Справжній FarCry — це олдскульний дядько в червоній гавайській сорочці, що чимось нагадує Серйозного Сема, це джунглі наповнені монстрами та мутантами, це справжня пригода, а не майданчик для луту, як наступні частини.

У свій час графіка першого Far Cry здавалась дивом. Вода виглядала, наче з професійних рендерів, а світ оточення було схоже на справжній рай на землі. Але тепер це все виглядає примітивно.

Гра не просить, вона вимагає рімейку, який осучаснить відкритий світ, розширить історію, додасть круті текстури та трасування променів. Ubisoft, поверніть нам легенду!

Ось такий мій ТОП 7. Ці ігри залишили свій відбиток на індустрії, але заслуговують на друге життя з сучасними технологіями. А які б ви хотіли побачити в рімейку?