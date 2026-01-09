ТОП аніме 2025 року: Anime Awards 2026. Частина Друга

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку. Пригостити автора кавою

Охо-хо. Під першою частиною зібрались кілька експертів в коментарях. Насправді це дуже добре. Все ж таки я людина, і можу про щось помилятися чи пропустити деякі аніме. А завдяки читачу додав ще одну номінацію. Топ без романтичних аніме не Топ. То ж Всім Привіт. Вітаю з виходом Другої частини Anime Awards 2026.

Ооо, це буде ювілейний 50-й допис!

Найкраще Фентезійне Аніме / Best Fantasy Anime

І в цьому році з фентезі не задалось. Вибирати особливо немає з чого. Номінанти рубрики “Меча та магії”:

Zenshu / Дзеншю / Наново – Цікавий ісекай, тільки нудний;

– Цікавий ісекай, тільки нудний; Headhunted to Another World: From Salaryman to Big Four! / Історія про те, як офісний працівник потрапив у інший світ і став одним із генералів короля демонів – Розв’язання економічних проблем країни;

Secrets of the Silent Witch / Таємниці мовчазної відьми – Дівчина навчилася безголосової магії. Але вона всіх боїться;

Дівчина навчилася безголосової магії. Але вона всіх боїться; Clevatess / Клеватес: король магічних звірів, дитя та герой-труп – Треба нагодувати дитя грудним молоком!

Треба нагодувати дитя грудним молоком! I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths! / Кинув групу рангу А, та з колишніми вихованцями підкорюю підземелля! – Стріми Підземель з “батьком” та нубами;

Зі зрозумілих причин, переможцем стає:

Clevatess / Клеватес: король магічних звірів, дитя та герой-труп. Фентезі з цікавими персонажами та пригодами.

Найкраща Драма / Best Drama

Одна з найважчих рубрик, бо не особливо розумію цю рубрику. Номінанти:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Takopi’s Original Sin / Первородний гріх Такопі — Емм, краще не дивіться!

— Емм, краще не дивіться! To Your Eternity 3 / Тобі, безсмертний 3 — Пригоди “камінчика” в новому тілі продовжуються;

— Пригоди “камінчика” в новому тілі продовжуються; Fragrant Flower Blooms with Dignity / Ароматна квітка цвіте з гідністю — Проблеми Нормального кохання;

— Проблеми Нормального кохання; The Apothecary Diaries 2 / Монолог травниці 2 — Не люблю цей стиль, однак існує багато фанів;

— Не люблю цей стиль, однак існує багато фанів; The Summer Hikaru Died / Літо, коли помер Хікару — Своя атмосфера.

Добре, що в цьому році Дуже Легкий Переможець:

Takopi’s Original Sin / Первородний гріх Такопі. Після перегляду кожної серії психічна травма вам забезпечена

Найкраща Романтика / Best R omantic A nime

“Кохання — почуття глибокої сердечної прихильності,що охоплює низку потужних і благотворних емоційних і психічних станів, від найвищої чесноти чи доброї звички, глибокої міжособовоїніжності до найпростішого задоволення”. Вибираємо аніме в якому розкривається це визначення з Вікі.

Mechanical Marie / Механічна Марі — Він недовіряє людям. Вона — “покоївка-робот”. Обидва прив’язуються один до одного;

Kowloon Generic Romance / Типовий роман в Коулуні — Службовий роман;

Fragrant Flower Blooms with Dignity / Ароматна квітка цвіте з гідністю — Проблеми Нормального кохання;

— Проблеми Нормального кохання; The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You / 100 дівчат, які Дуже, Дуже, Дуже, Дуже, Дуже Тебе Кохають — Більше гарему Богу гаремів!

Pass the Monster Meat, Milady! / Подайте м’ясо монстра, міледі! — Кохання двох не зовсім звичайних людей.

Важкий вибір? Ні. Переможець:

Fragrant Flower Blooms with Dignity / Ароматна квітка цвіте з гідністю. Боротьба двох за кохання.

Ну ви зрозуміли 😉

Найкращий Ісекай / Best Isekai

На всяк випадок для “недосвідчених”, Ісекай – це жанр аніме про переродження героя в новому світі. В цьому році автори різноманітніли цей жанр. Почнемо:

I’m the Evil Lord of an Intergalactic Empire! / Я злий лорд міжгалактичної імперії! – Коли одне життя пішло шкереберть, в іншому буду робити що заманеться!;

– Коли одне життя пішло шкереберть, в іншому буду робити що заманеться!; Headhunted to Another World: From Salaryman to Big Four! / Історія про те, як офісний працівник потрапив у інший світ і став одним із генералів короля демонів – Розв’язання економічних проблем країни;

Zenshu / Дзеншю / Наново – Цікавий ісекай, тільки нудний (3 рази починав дивитись);

– Цікавий ісекай, тільки нудний (3 рази починав дивитись); Lord of Mysteries / Володар Таємниць — Дійсно хороший ісекай з цікавим сюжетом;

— Дійсно хороший ісекай з цікавим сюжетом; Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill 2 / Готування просто неба з абсурдними здібностями 2 — Красиво їсти не заборониш + пригоди.

Насправді, перемогти тут повинна Zenshu. Тільки аніме ну дуже нудне. Може героїня так собі, або світ ніякий. Одна серія по відчуттям триває як три. Як у них так вийшло я не знаю. Переможцем стає той, хто створив робота-покоївку по своїй бажанням та повів її у свою кімнату:

I’m the Evil Lord of an Intergalactic Empire! / Я злий лорд міжгалактичної імперії! Не щастило в першому житті, повезе в другому.

Найкраща Комедія / Best Comedy

Хмм, а в цьому році хороші комедії вийшли. Тільки Титани обламали всім малину. Номінанти:

Detectives These Days Are Crazy! / Детективи в ці дні просто… / Сучасні детективи збожеволіли! — Старий детектив вчить новачка. І навпаки;

Spy x Family 3 / Сім’я Шпигуна 3 — Сімейка продовжує смішити моментами;

Sakamoto Days / Дні Сакамото — Не чисто комедія, проте потрапляє сюди;

Не чисто комедія, проте потрапляє сюди; Grand Blue 2 / Неосяжний океан 2 — Бухаємо далі!

Medaka Kuroiwa is Impervious to My Charms / Куроїва Медака не піддається моїм чарам — Хороша комедія.

Детективи чесно перемогли б у цьому році. Тільки Атака Титанів не дасть бути цьому. Переможцем стає:

Grand Blue 2 / Неосяжний океан 2. А хто б сумнівався?

Найкращий Головний Персонаж / Best Main Character

В цей раз у нас різношерсті основні герої. Кожен з них відповідає за свою стихію, якщо так можна висловитись. Номінанти:

Sung Jin-Woo з Solo Leveling — Чоловік з Аурою Непереможності;

з Rentarou з The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You — Звабник Казанова 😀 ;

з Takopi з Takopi’s Original Sin — Інопланетянину ДУЖЕ не пощастило потрапити в цю історію;

з Klein Moretti з Lord of Mysteries — Актор як Леонардо Ді Капріо;

Scarlet з Чи можу я дещо попросити? — Сильна та Незалежна дівчина, яка вмаже в пику.

Номінантів насправді в залежності від вашого смаку буде багато. Тільки переможцем за кінцівку сезону може бути лише ОДИН:

Rentarou з 100 дівчат, які Дуже, Дуже, Дуже, Дуже, Дуже Тебе Кохають. Альфа Самець!

Для тих, у кого будуть питання за переможця. А уявіть, що це ще потрібно озвучити на українську та звести відеоряд!

Найкращий Персонаж Другого плану / Best Supporting Character

Персонажів другого плану завжди багато. Вибирати когось завжди важко. Номінанти:

You з With You and the Rain — Інколи буває самотньо коли живеш один вдома. Чому б не завести домашню тваринку. Наприклад, кота 😉

— Інколи буває самотньо коли живеш один вдома. Чому б не завести домашню тваринку. Наприклад, кота 😉 Sebastian з Black Butler — Зараз би забути найкращого дворецького;

— Зараз би забути найкращого дворецького; Luna з Clevatess — Якби не дитя, сюжету не було;

— Якби не дитя, сюжету не було; Пиво з Catch Me at the Ballpark! — Сидиш такий, дивишся бейсбол. Так чому б не взяти пивце та випити його?

— Сидиш такий, дивишся бейсбол. Так чому б не взяти пивце та випити його? Imamura з Grand Blue — Ваш довбанутий друг-анімешник.

Більшість із вас вибрали б Пиво. Згоден з вами. Проте не забуваємо, що самотність більш нагальна соціальна проблема. Переможцем стає:

You з With You and the Rain. Милий та розумний кіт.

Найбільш «відбите на голову» Аніме / Most Stupid Anime

В цьому році мені не потрапляло жодне аніме, яке б змогло виграти цю Епічну номінацію. Тільки після перегляду загального списку Еччі було знайдено цей “скарб”: хлопець з сестрою старшої школи потрапляють на острів, де заради соціального експерименту для збільшення народжуваності створено закон, який дозволяє кохатися будь-де, будь-коли та будь з ким (без особливих перегинів). Тільки хлопець + дівчина. Вони створюють організацію NLNS (No Love, No Кекс) та починають боротьбу за скасування цього закону. Як бачите, із зображення нижче, японці розійшлись не на жарт. Серйозно дивитися це аніме не можна — ловиш заряд ганьби кожні кілька хвилин. А як важко підібрати кадр з аніме для передачі того божевілля.

Nukitashi / Нукіташі. Винищувач мені в ангар!

Що ж, Друга частина підійшла кінцю. Наступна Третя частина стане Фінальною! З Опенінгами, Ендінгами, Еччі, Розчаруванням та Найкращим Аніме Року! Почекайте ще трохи!