ДописиІгри Дописи 07.06.2025 о 09:00 comment views icon

ТОП найкращих ігор 2025 року: поглиначі геймерського часу

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rendelmanДжун

Репутація Висока

ТОП найкращих ігор 2025 року: поглиначі геймерського часу
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Цей матеріал – не редакційнийЦе – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Ще не минуло навіть половини 2025-го, а цей рік уже встиг порадувати нас справжніми ігровими хітами. У цьому дописі я зібрав для вас 7 чудових нових ігор, які вже вийшли у 2025 році та встигли доволі гучно заявити про себе. Тут і довгоочікувані релізи, і несподівані відкриття. 

Indiana Jones and the Great Circle

Спочатку я награв у GamePass 7 годин, дійшовши до моменту з пустелею. І знаєте, я просто не міг не підтримати розробників покупкою цієї гри, хоч і ціна, як на мене, так, зависока. Але які ігри, скажіть, ще підтримувати, якщо не такого плану? Гра зроблена дійсно з величезною любов’ю і повністю за канонами Індіани Джонса. Стиль витриманий у всьому, від постановок і анімацій до музичного оформлення. 

Це відмінна медитативна пригода з дослідженням красивих локацій, з пошуком секретів, головоломок і таємних проходів. Плюс гра приправлена відмінним сюжетом, якісними катсценами і діалогами. Ну а одразу попереджу, хто хотів із вас ігрового процесу в стилі Uncharted або Лари Крофт, тут такого немає. Це в основному спокійний, медитативний геймплей, з дослідженням локацій, розбавлений рукопашним боєм і іноді перестрілками, але без цього теж можна обійтися, якщо вам подобається стелс. 

Nine Souls

Приголомшливий платформер, який спочатку зачаровує тебе своїм прекрасним арт-дизайном, але потім виявляється, що це неймовірно талановита гра в усіх своїх проявах. Безсумнівно, головним плюсом гри є бойова система і боси. На ділі вийшла неймовірно самобутня, динамічна, різноманітна і красива бойова система, яка змушує тебе постійно жонглювати твоїми здібностями, які тебе грамотно розкидають на всьому шляху проходження, і несподіваним бонусом у грі став її сюжет. 

У подібних іграх ти не очікуєш побачити чогось філософсько-глибокого. Зазвичай усе, що можуть дати тобі такі ігри, це розмиті та заплутані частинки лору, але не тут. Сюжет хоч і може здатися занадто нав’язливим, оскільки діалогів у грі дуже багато, але всі вони залишають у тебе цілісну картину того, що сталося і що взагалі відбувається. 

До речі, наприклад, якщо ти вбив боса, то тобі відкривається частина його спогадів, де ти прекрасно розумієш його мотивацію і принцип його дій. Від того боси тут не якісь, знаєте, стереотипні злі дядьки, а такі ж, як і головний герой. Повноцінні особистості, які йшли до певної своєї мети, яку при цьому не можна однозначно назвати там неправильною. 

Те ж саме можна віднести й до головного героя. Він тут далеко не такий добрий, як заведено. Він також намагається діяти виходячи зі своїх інтересів і часом не завжди, до речі, залишається правий. Що ще чіткіше стає ближче до фіналу. Ну а сам фінал, він став вишенькою на цьому прекрасному торті, але спойлерити я, звісно, вам не буду. Загалом і в цілому, я можу сказати, що гра стала для мене одкровенням і однозначно однією з найкращих ігор цього року і в жанрі загалом. Тож якщо ви любите метроїдванії, то просто зобов’язані спробувати Nine Souls.

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

Несподіване повернення. Та сама гра, в яку я грав добами безперервно в дитинстві. І здається, у дитячій пам’яті вона виглядала точно так само, тільки тоді картинку рендерила моя уява. А тепер пітніє моя відеокарта, намагаючись витягнути «анріловські» потужності. 

Є щось у тому, що гра йде на 30 фпс, рівно як і у 2006 році, коли замість комп’ютера у мене був допотопний калькулятор. Так би мовити, повне занурення в ностальгію. Ну а якщо без жартів, графіка просто на найвищому рівні. Технічний аспект заслуговує окремої похвали. Використання гібридного рушія Unreal Engine 5 у поєднанні з оригінальним Oblivion — це просто геніальне рішення. Гра виглядає сучасно, але при цьому зберігає свій унікальний шарм тієї самої гри 2006 року. 

Перевидання однозначно заслуговує на увагу і покупку. Тепер я спокійний за майбутнє улюбленої серії. Якщо так піде і далі, шості свитки точно нас не засмутять. Так, звісно, ремастер має незначні негаразди в геймплеї та оптимізації.Сподіваюся, далі буде тільки краще. 

Kingdom Come Deliverance 2

Багато тижнів я був повністю занурений у Kingdom Come Deliverance 2, і гра мене підкорила практично в усіх аспектах. Події починаються через кілька днів після фіналу першої частини. Генрі і Ян намагаються доставити важливе послання про повстання проти короля Сигізмунда, але після нападу розбійників опиняються біля стін замку, без спорядження і документів.

Історія наповнена інтригами, зрадами та драматичними моментами. Від порятунку найкращого друга до дивовижного фіналу, я виявив для себе, що весь сюжет нагадує мені фільми Гая Річі. Банда джентльменів удачі продумує грандіозні плани, але все завжди йде якось шкереберть. 

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Що дійсно мене вражає, це реакція світу на ваші дії. Допомогли бідняку, він може з’явитися пізніше і відплатити добром. Нагрубили важливому торговцю, готуйтеся платити більше або взагалі не отримати доступ до рідкісних товарів. Чутки про ваші подвиги поширюються між поселеннями, а рішення у квестах, навіть невеликих, можуть відгукнутися в найнесподіваніших моментах. 

Пам’ятаю якось раз я допоміг біженцям відбитися від бандитів, а пізніше вони приєдналися до оборони фортеці. Такі моменти реально мене дивували. Відчувається, що розробники вклали душу в кожен елемент. До речі, я не здивуюся, якщо вона стане грою року. Звісно, не всім сподобається середньовічна тематика або РПГ-жанр, і для повного занурення, звісно, краще ознайомитися все-таки з першою частиною. Але якщо ви сумніваєтеся, чи варто грати в цю гру, відповідь однозначно так. 

Assassin’s Creed Shadows

Ця гра, яка повернула мені віру в серію. Колись давно я грав у Assassin’s Creed 2, і тоді серія виявилася мені чимось особливим. Але знаєте, з роками інтерес уже згасав. Я навіть купував Odyssey, Valhalla і Mirage, але це було вже далеко не те. Ігри виглядали занадто однотипними та не чіпляли вже як раніше. 

Але все змінилося з Assassin’s Creed Shadows. Я стежив за новинами та бачив, як Ubisoft балансує на межі свого банкрутства. Здавалося, що якщо ця гра провалиться, компанії настане повний кінець. Мабуть, усвідомлення цього змусило розробників підійти до справи з усією серйозністю. Не просто випустити черговий проєкт, а реально зробити найкращу частину за багато років. 

Довгі роки фанати просили Японію, і нарешті Ubisoft зробили це. Світ відчувається доволі живим, природа приголомшливо красива, міста деталізовані, а кожна локація наповнена автентичністю. Ти дійсно відчуваєш себе в феодальній Японії. 

Обидва персонажі відчуваються абсолютно по-різному. Ясукі — це потужний воїн, який рубає ворогів відкрито наліво і направо, використовуючи важкі удари й блоки. А ось Наої — справжній асасин. Вона спритна, вміє використовувати тінь, сюрікени та приховані вбивства. Цей дуалізм дає можливість проходити гру так, як вам захочеться. Хочете влітати в табір ворогів з катаною наголо — взагалі без проблем. А якщо ви любите стелс, можна проходити непомітно, використовуючи темряву і приховані атаки. 

У 2025 році складно взагалі здивувати графікою, але Shadows змогла. Деталізація оточення, освітлення, погодні ефекти — усе тут на високому рівні. І найголовніше, гра нормально оптимізована. На відміну від попередніх частин, де баги і лаги були вже нормою, тут усе працює доволі стабільно. 

Claire Obscur: Expedition 33

24 квітня відбувся реліз Claire Obscur 33. Дебютний проєкт невеликої французької студії отримав захоплені відгуки геймерів і на цей час займає перше місце серед найбільш високооцінених ігор 2025 року за версією Open Critic. Це справжнє свято для фанатів покрокової бойової системи. У рецензіях гру розхвалюють за креативність, пропрацьованість і навіть порівнюють її з Final Fantasy 7. 

Деякі навіть називають Експедицію 33 миттєвою класикою. Трохи про сюжет. Раз на рік відьма, на ім’я Художниця прокидається і малює на Моноліті, виводить своє прокляте число. І кожна людина, чий вік збігається з цим числом, перетворюється на пил і згасає. Кожного року число зменшується, вже завтра вона прокинеться і напише цифру 33. Ми вирушаємо в останню експедицію, щоб знищити Художницю і врятувати світ. 

На проходження Експедиції 33 у вас піде приблизно 40 годин, але для того, щоб завершити екшен-РПГ на 100%, вам знадобиться близько 70 годин. Гра доступна на Xbox Series X і S, PlayStation 5 і ПК, а також, до речі, в Xbox Game Pass.

No Rest For The Wicked

Ізометрична action-rpg у суміші з souls-іграми, крутим неповторним стилем і картинкою, в якій, крім усього іншого, є крафт, збір ресурсів, облаштування дому, а в майбутньому буде кооператив і навіть pvp планується. І при всьому цьому є ljcbnm інтригуючий сюжет у дусі темного фентезі. Складні боси, система лута і навіть елементи рогалика. 

А ну ще, до речі, ферма буде своя, але це потім. Гра від творців Орі схвилювала багатьох, у тому числі й мене. Ще на релізі я собі нафантазував дуже багато і знаєте, майже все я отримав. Різноманітний геймплей, непросту бойову систему, де потрібно вивчати прямо противників, і навіть найзвичайніший моб може відправити тебе на найближчий респаун. 

Багаторівневий світ із купою секретів, обхідних шляхів та інших цікавинок. Сюжет, у якому ти не можеш однозначно сказати, хто тут лиходій, а хто твій друг. Візуал продукту просто шикарний. Акцени не гірші, ніж в ААА проєктах. Художники провели величезну роботу над пейзажами, ефектами, зовнішнім виглядом персонажів. Загалом зовнішній вигляд однозначно одна з переваг цієї гри. 

Фізика є у безлічі дрібних предметів, ну загалом дуже приємна картинка і навіть місцями, знаєте, прямо виняткова. Ну по Орі було зрозуміло, що художники та дизайнери в студії одні з найкращих в ігровій індустрії. Якщо ви хотіли пограти з чимось на кшталт Diablo, Path of Exile і все це в суміші з Dark Souls, то ласкаво прошу. 

Цей матеріал – не редакційнийЦе – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

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