ТОП найкращих ігор 2025 року: поглиначі геймерського часу

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Ще не минуло навіть половини 2025-го, а цей рік уже встиг порадувати нас справжніми ігровими хітами. У цьому дописі я зібрав для вас 7 чудових нових ігор, які вже вийшли у 2025 році та встигли доволі гучно заявити про себе. Тут і довгоочікувані релізи, і несподівані відкриття.

Спочатку я награв у GamePass 7 годин, дійшовши до моменту з пустелею. І знаєте, я просто не міг не підтримати розробників покупкою цієї гри, хоч і ціна, як на мене, так, зависока. Але які ігри, скажіть, ще підтримувати, якщо не такого плану? Гра зроблена дійсно з величезною любов’ю і повністю за канонами Індіани Джонса. Стиль витриманий у всьому, від постановок і анімацій до музичного оформлення.

Це відмінна медитативна пригода з дослідженням красивих локацій, з пошуком секретів, головоломок і таємних проходів. Плюс гра приправлена відмінним сюжетом, якісними катсценами і діалогами. Ну а одразу попереджу, хто хотів із вас ігрового процесу в стилі Uncharted або Лари Крофт, тут такого немає. Це в основному спокійний, медитативний геймплей, з дослідженням локацій, розбавлений рукопашним боєм і іноді перестрілками, але без цього теж можна обійтися, якщо вам подобається стелс.

Приголомшливий платформер, який спочатку зачаровує тебе своїм прекрасним арт-дизайном, але потім виявляється, що це неймовірно талановита гра в усіх своїх проявах. Безсумнівно, головним плюсом гри є бойова система і боси. На ділі вийшла неймовірно самобутня, динамічна, різноманітна і красива бойова система, яка змушує тебе постійно жонглювати твоїми здібностями, які тебе грамотно розкидають на всьому шляху проходження, і несподіваним бонусом у грі став її сюжет.

У подібних іграх ти не очікуєш побачити чогось філософсько-глибокого. Зазвичай усе, що можуть дати тобі такі ігри, це розмиті та заплутані частинки лору, але не тут. Сюжет хоч і може здатися занадто нав’язливим, оскільки діалогів у грі дуже багато, але всі вони залишають у тебе цілісну картину того, що сталося і що взагалі відбувається.

До речі, наприклад, якщо ти вбив боса, то тобі відкривається частина його спогадів, де ти прекрасно розумієш його мотивацію і принцип його дій. Від того боси тут не якісь, знаєте, стереотипні злі дядьки, а такі ж, як і головний герой. Повноцінні особистості, які йшли до певної своєї мети, яку при цьому не можна однозначно назвати там неправильною.

Те ж саме можна віднести й до головного героя. Він тут далеко не такий добрий, як заведено. Він також намагається діяти виходячи зі своїх інтересів і часом не завжди, до речі, залишається правий. Що ще чіткіше стає ближче до фіналу. Ну а сам фінал, він став вишенькою на цьому прекрасному торті, але спойлерити я, звісно, вам не буду. Загалом і в цілому, я можу сказати, що гра стала для мене одкровенням і однозначно однією з найкращих ігор цього року і в жанрі загалом. Тож якщо ви любите метроїдванії, то просто зобов’язані спробувати Nine Souls.

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Несподіване повернення. Та сама гра, в яку я грав добами безперервно в дитинстві. І здається, у дитячій пам’яті вона виглядала точно так само, тільки тоді картинку рендерила моя уява. А тепер пітніє моя відеокарта, намагаючись витягнути «анріловські» потужності.

Є щось у тому, що гра йде на 30 фпс, рівно як і у 2006 році, коли замість комп’ютера у мене був допотопний калькулятор. Так би мовити, повне занурення в ностальгію. Ну а якщо без жартів, графіка просто на найвищому рівні. Технічний аспект заслуговує окремої похвали. Використання гібридного рушія Unreal Engine 5 у поєднанні з оригінальним Oblivion — це просто геніальне рішення. Гра виглядає сучасно, але при цьому зберігає свій унікальний шарм тієї самої гри 2006 року.

Перевидання однозначно заслуговує на увагу і покупку. Тепер я спокійний за майбутнє улюбленої серії. Якщо так піде і далі, шості свитки точно нас не засмутять. Так, звісно, ремастер має незначні негаразди в геймплеї та оптимізації.Сподіваюся, далі буде тільки краще.

Багато тижнів я був повністю занурений у Kingdom Come Deliverance 2, і гра мене підкорила практично в усіх аспектах. Події починаються через кілька днів після фіналу першої частини. Генрі і Ян намагаються доставити важливе послання про повстання проти короля Сигізмунда, але після нападу розбійників опиняються біля стін замку, без спорядження і документів.

Історія наповнена інтригами, зрадами та драматичними моментами. Від порятунку найкращого друга до дивовижного фіналу, я виявив для себе, що весь сюжет нагадує мені фільми Гая Річі. Банда джентльменів удачі продумує грандіозні плани, але все завжди йде якось шкереберть.

Що дійсно мене вражає, це реакція світу на ваші дії. Допомогли бідняку, він може з’явитися пізніше і відплатити добром. Нагрубили важливому торговцю, готуйтеся платити більше або взагалі не отримати доступ до рідкісних товарів. Чутки про ваші подвиги поширюються між поселеннями, а рішення у квестах, навіть невеликих, можуть відгукнутися в найнесподіваніших моментах.

Пам’ятаю якось раз я допоміг біженцям відбитися від бандитів, а пізніше вони приєдналися до оборони фортеці. Такі моменти реально мене дивували. Відчувається, що розробники вклали душу в кожен елемент. До речі, я не здивуюся, якщо вона стане грою року. Звісно, не всім сподобається середньовічна тематика або РПГ-жанр, і для повного занурення, звісно, краще ознайомитися все-таки з першою частиною. Але якщо ви сумніваєтеся, чи варто грати в цю гру, відповідь однозначно так.

Ця гра, яка повернула мені віру в серію. Колись давно я грав у Assassin’s Creed 2, і тоді серія виявилася мені чимось особливим. Але знаєте, з роками інтерес уже згасав. Я навіть купував Odyssey, Valhalla і Mirage, але це було вже далеко не те. Ігри виглядали занадто однотипними та не чіпляли вже як раніше.

Але все змінилося з Assassin’s Creed Shadows. Я стежив за новинами та бачив, як Ubisoft балансує на межі свого банкрутства. Здавалося, що якщо ця гра провалиться, компанії настане повний кінець. Мабуть, усвідомлення цього змусило розробників підійти до справи з усією серйозністю. Не просто випустити черговий проєкт, а реально зробити найкращу частину за багато років.

Довгі роки фанати просили Японію, і нарешті Ubisoft зробили це. Світ відчувається доволі живим, природа приголомшливо красива, міста деталізовані, а кожна локація наповнена автентичністю. Ти дійсно відчуваєш себе в феодальній Японії.

Обидва персонажі відчуваються абсолютно по-різному. Ясукі — це потужний воїн, який рубає ворогів відкрито наліво і направо, використовуючи важкі удари й блоки. А ось Наої — справжній асасин. Вона спритна, вміє використовувати тінь, сюрікени та приховані вбивства. Цей дуалізм дає можливість проходити гру так, як вам захочеться. Хочете влітати в табір ворогів з катаною наголо — взагалі без проблем. А якщо ви любите стелс, можна проходити непомітно, використовуючи темряву і приховані атаки.

У 2025 році складно взагалі здивувати графікою, але Shadows змогла. Деталізація оточення, освітлення, погодні ефекти — усе тут на високому рівні. І найголовніше, гра нормально оптимізована. На відміну від попередніх частин, де баги і лаги були вже нормою, тут усе працює доволі стабільно.

24 квітня відбувся реліз Claire Obscur 33. Дебютний проєкт невеликої французької студії отримав захоплені відгуки геймерів і на цей час займає перше місце серед найбільш високооцінених ігор 2025 року за версією Open Critic. Це справжнє свято для фанатів покрокової бойової системи. У рецензіях гру розхвалюють за креативність, пропрацьованість і навіть порівнюють її з Final Fantasy 7.

Деякі навіть називають Експедицію 33 миттєвою класикою. Трохи про сюжет. Раз на рік відьма, на ім’я Художниця прокидається і малює на Моноліті, виводить своє прокляте число. І кожна людина, чий вік збігається з цим числом, перетворюється на пил і згасає. Кожного року число зменшується, вже завтра вона прокинеться і напише цифру 33. Ми вирушаємо в останню експедицію, щоб знищити Художницю і врятувати світ.

На проходження Експедиції 33 у вас піде приблизно 40 годин, але для того, щоб завершити екшен-РПГ на 100%, вам знадобиться близько 70 годин. Гра доступна на Xbox Series X і S, PlayStation 5 і ПК, а також, до речі, в Xbox Game Pass.

Ізометрична action-rpg у суміші з souls-іграми, крутим неповторним стилем і картинкою, в якій, крім усього іншого, є крафт, збір ресурсів, облаштування дому, а в майбутньому буде кооператив і навіть pvp планується. І при всьому цьому є ljcbnm інтригуючий сюжет у дусі темного фентезі. Складні боси, система лута і навіть елементи рогалика.

А ну ще, до речі, ферма буде своя, але це потім. Гра від творців Орі схвилювала багатьох, у тому числі й мене. Ще на релізі я собі нафантазував дуже багато і знаєте, майже все я отримав. Різноманітний геймплей, непросту бойову систему, де потрібно вивчати прямо противників, і навіть найзвичайніший моб може відправити тебе на найближчий респаун.

Багаторівневий світ із купою секретів, обхідних шляхів та інших цікавинок. Сюжет, у якому ти не можеш однозначно сказати, хто тут лиходій, а хто твій друг. Візуал продукту просто шикарний. Акцени не гірші, ніж в ААА проєктах. Художники провели величезну роботу над пейзажами, ефектами, зовнішнім виглядом персонажів. Загалом зовнішній вигляд однозначно одна з переваг цієї гри.

Фізика є у безлічі дрібних предметів, ну загалом дуже приємна картинка і навіть місцями, знаєте, прямо виняткова. Ну по Орі було зрозуміло, що художники та дизайнери в студії одні з найкращих в ігровій індустрії. Якщо ви хотіли пограти з чимось на кшталт Diablo, Path of Exile і все це в суміші з Dark Souls, то ласкаво прошу.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.