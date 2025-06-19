ТОП RSS додатків, або читаємо тільки найважливіше

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Що може бути краще, як самостійно обирати, що читати в інтернеті, без нав’язливих алгоритмів соцмереж чи стрічки пропозицій у браузері. Мова йде про RSS (Really Simple Syndication) – технологію, яка дозволяє створювати власну стрічку новин, блогів та іншого контенту з усього вебу. Є купа сервісів для роботи з RSS, і багато з них доступні як на комп’ютері, так і на телефоні. Спробуймо розібратися, чому це варто спробувати, і подивимося на п’ять додатків, які мені особисто зайшли.

RSS-рідери як ковток свіжого повітря у перенасиченому інформацією світі. Замість того, щоб дозволяти великим корпораціям вирішувати за вас, що дивитися, тут ви самі формуєте свою стрічку. Ніяких алгоритмів, які намагаються вгадати ваші інтереси чи підсунути вам те, на що ви скоріше клацнете.

Reeder Classic – надійна класика

Reeder Classic як старий-добрий друг серед RSS-додатків. Простий, зручний і з купою корисних фішок. Інтерфейс чистий і приємний, є синхронізація через iCloud, функція «прочитати пізніше» в стилі Pocket, віджети та зручний режим читання без зайвого мотлоху. Додаток доступний в Apple App Store за одноразову покупку в $5. До речі, розробники випустили ще й безплатну версію Reeder.app, але я вже так звик до класики, що поки не готовий переходити.

Inoreader – RSS для тих, хто любить копатися в деталях

Inoreader можна вважати одним із найпопулярніших RSS-сервісів, і не дарма. Тут можна налаштувати свою стрічку до дрібниць. Є вкладка Discover, де легко знайти нові теми та колекції, а інтерфейс залишається зрозумілим, навіть коли контенту багато. Для організації є папки й теги, а ще функції перекладу статей, анотацій, «прочитати пізніше» і навіть озвучування тексту. Додаток безплатний, але для доступу до офлайн-режиму, автоматизації та просунутих фільтрів потрібна Pro-підписка.

ReadKit – гнучкість і кросплатформність

ReadKit рахується функціональним RSS-сервіс, який працює на різних платформах. Тут є все: офлайн-доступ, інструменти для організації, вбудований браузер для читання контенту, а також імпорт і експорт стрічок. Інтерфейс простий, а саме читання є зручне й гнучке. Базові функції безкоштовні, без реклами та збору даних. Є преміумверсія (за підпискою або одноразовою оплатою), яка додає підтримку кількох акаунтів, додаткові теми, іконки та розширений режим читання.

Feedly – слідкуємо за трендами

Feedly – ще один популярний RSS-рідер, який працює на різних пристроях. Додаток виглядає стильно, а функціонал вражає. Окрім новин, тут можна підписуватися на блоги, подкасти, YouTube-канали, стрічки Reddit і навіть сповіщення Google News. Є вкладка Follow Sources, яка допомагає знаходити популярні сайти, розсилки та Reddit-канали. Базова версія безплатна, але для доступу до відстеження ключових слів, пошуку в стрічці та інших фішок потрібен Pro-акаунт.

Unread – просто, але зі стилем

Unread доступний для Apple-пристроїв й виглядає просто неймовірно. Виділяється чистим дизайном і унікальним стилем шрифтів. Серед функцій є власна хмарна синхронізація Unread Cloud, кастомні клавіатурні скорочення, кольорові теми та підтримка голосового озвучування. Додаток безкоштовний, але за додаткову підписку можна отримати кастомні іконки, кешування тексту й зображень із сайтів, налаштування віджетів та інші зручності.

Ці RSS-додатки реально допомагають відірватися від тупих алгоритмів і читати те, що вам справді цікаво. Якщо ви вже користуєтеся чимось із цього списку або маєте свої улюблені сервіси, діліться в коментаря. Цікаво дізнатися, що працює у вас.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.