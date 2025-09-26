Нова колекція чохлів для iPhone 17 від UAG: витримують падіння з декількох метрів, але не додають зайвої ваги

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Я завжди шукаю аксесуари для свого телефону, які не тільки гарно виглядають, а й дійсно захищають гаджет. І коли я побачила нову колекцію Urban Armor Gear (UAG) для iPhone 17, відразу зрозуміла — це саме те, що потрібно. Користуючись телефоном у різних ситуаціях, я відчула, що ці чохли й захисні скла створені не просто для стилю, а щоб витримати щоденний ритм життя. Вони міцні, зручні і виглядають при цьому сучасно — справжнє поєднання практичності та дизайну.

У новій лінійці UAG є моделі з армуванням Kevlar®, а також легкі прозорі чохли, які підкреслюють дизайн пристрою, не додаючи зайвої ваги. Кожен продукт продуманий так, щоб витримувати падіння, удари та повсякденне використання, але при цьому залишатися зручним у руках. Мені сподобалося, що бренд не йде на компроміс: хочеш міцність — отримуєш її, хочеш естетику — теж отримуєш.

Чохли

Monarch Pro / Monarch Pro Kevlar®

Великою перевагою цих чохлів є захист від падіння з висоти до 7,6 м, адже вони мають скульптурні кути для посиленого захисту та текстуровані краї для надійного зчеплення. Вбудоване кріплення для шнурка та сумісність з MagSafe роблять користування максимально зручним. Мій вибір зупинився на цьому аксесуарі.

Кольори (без Kevlar®)

Вуглецеве волокно (стандартний, Pro, Pro Max), титановий (Pro, Pro Max), малиновий (Pro, Pro Max), помаранчевий (Pro, Pro Max);

Кольори (з Kevlar®)

Кевларовий чорний (стандартний, Pro, Pro Max), кевларовий крижень (Pro, Pro Max), кевларовий зелений (Pro, Pro Max);

Протиударний чохол UAG Monarch Pro Titanium для iPhone 17 Pro

Протиударний чохол UAG Monarch Pro Kevlar Element Green для iPhone 17 Pro

Протиударний чохол UAG Monarch Pro Titanium для iPhone 17 Pro Max

Протиударний чохол UAG Monarch Pro Kevlar Element Green для iPhone 17 Pro Max

Plasma XTE

Вбудована підставка з кількома налаштовуваними кутами огляду дасть можливість комфортно переглядати контент. Покращені кути розсіюють удари, а легка композитна конструкція зберігає зручність використання.

Як і попередні моделі, ці чохли мають збільшені тактильні кнопки та легкий доступ до сенсорного екрана й портів роблять користування інтуїтивним. Модуль MagSafe і сумісність із шнурком для карток додають функціональності. Чохол витримує падіння з висоти до 6 метрів, забезпечуючи надійний захист вашого смартфона.

Кольори: Попелястий/Титановий (УСІ моделі), Чорний/Яскраво-помаранчевий (Standard, Pro, Pro Max), Чорний/Прозорий (Pro, Pro Max), Хмарно-синій (Pro Max), Прозорий/Титановий (Pro, Pro Max)

Протиударний чохол UAG Plasma XTE Magsafe Black/Pop Orange для iPhone 17 Pro

Протиударний чохол UAG Plasma XTE Magsafe Black/Pop Orange для iPhone 17 Pro Max

Metropolis

Він може мати вставки з суперміцного волокна DuPont™ Kevlar® або стильну веганську шкіру і це виглядає круто і водночас надійно. А сам корпус зроблений з TPU, причому половина матеріалу зроблена з перероблених матеріалах, так що ще й екологічно.

Є вбудований MagSafe, тому магнітні аксесуари чіпляються без проблем. Конструкція легка, але міцна, плюс є анкерний шнур, сумісний із карткою шнурка, тобто можна носити зручно на руці. І найголовніше: він витримує падіння з 5,5 метрів.

Кольори: Kevlar® Black (Air, Pro, Pro Max), Kevlar® Mallard (Pro, Pro Max), Micro Hexagon Camo (Pro Max)

Протиударний чохол UAG Metropolis LT Magsafe Kevlar Mallard для iPhone 17 Pro

Протиударний чохол UAG Metropolis LT Magsafe Kevlar Mallard для iPhone 17 Pro Max

Trooper (чохол із 2 предметів)

Конструкція поєднує міцний PC і гнучкий TPU, що добре поглинає удари, а зовнішня поверхня з протиковзким покриттям робить його зручним у щоденному використанні. Усередині є м’яка ударостійка серцевина, а великі тактильні кнопки дозволяють легко керувати телефоном навіть у рукавичках. Мене підкупило те, що він витримує падіння з висоти до 9 метрів!

Кольори: Попелястий (Standard, Pro, Pro Max), Прозорий/Попелястий (Pro, Pro Max), Хмарно-синій (Pro Max)

Plyo

Прозорий і зберігає чистий, новий вигляд смартфона, при цьому не жовтіє з часом. Усередині чохла — броньована оболонка з м’якою ударостійкою серцевиною, тож телефон захищений навіть при випадкових падіннях.

Особливо мені сподобалися повітряні кути: вони справді амортизують удари, тож можна не хвилюватися, якщо телефон випадково впаде на підлогу. Ще плюс — піднята рамка навколо камери, яка оберігає об’єктив від подряпин і потертостей. Загалом, чохол витримує падіння з висоти до 5 метрів, і при цьому залишається легким і стильним.

Кольори: Крижаний/Білий (ВСІ моделі), Крижаний/Срібний (Pro, Pro Max), Крижаний/Рожеве золото (Pro, Pro Max), Чорний/Прозорий омбре (Pro, Pro Max), Рожевий/Фіолетовий омбре (Pro, Pro Max)

Протиударний чохол UAG Plyo Ice для iPhone 17 Pro Max

Civilian

Потрійна конструкція з накладним ліпленням забезпечує додаткове поглинання ударів завдяки системі HyperCush™, а м’яке ударостійке ядро з динамічним шестикутним візерунком ще краще захищає телефон від падінь. При цьому виробник дбає про екологію: чохол виготовлений із перероблених матеріалів, тож можна користуватися ним із чистою совістю. Протиковзке покриття робить його зручним для щоденного використання, а вбудоване кріплення для шнурка (плюс сумісність з карткою шнурка) додає практичності.

Кольори: Чорний (стандартний, професійний, Pro, Pro Max), Оливковий (стандартний, Pro, Pro Max), Крижень (стандартний, Pro, Pro Max), Помаранчевий – обмежена серія (Pro, Pro Max)

Чохол UAG Civilian Magsafe Olive/Orange для iPhone 17 Pro

Чохол UAG Civilian Magsafe Olive/Orange для iPhone 17 Pro Max

Pathfinder

Особлива увага у цьому чохлі приділена кутам, адже вони посилені для більшої безпеки під час випадкових падінь. Внутрішній шестигранний візерунок допомагає ще ефективніше поглинати удари, а загалом чохол витримує падіння з висоти до 5,5 метрів.

Кольори: Чорний (стандартний, професійний, Pro Max), Оливковий (стандартний, Pro, Pro Max), Хмарно-блакитний (Pro, Pro Max), Жовтий (Pro, Pro Max), помаранчевий (Pro, Pro Max), білий (Pro, Pro Max), камуфляжний опівніч, (Pro, Pro Max)

Протиударний чохол UAG Pathfinder Magsafe Midnight Camo SE для iPhone 17 Pro

Протиударний чохол UAG Pathfinder Magsafe Midnight Camo SE для iPhone 17 Pro Max

Прозорий Pathfinder

Зроблений на 50% з перероблених матеріалів і має композитну конструкцію. Зауважу, що рамка з полікарбонату навколо боків щільно сидить і захищає від ударів, а камера захищена піднятою рамкою — тепер не треба хвилюватися про подряпини на об’єктиві. Кути чохла теж продумані: вони посилені, щоб краще амортизувати удари, а всередині знаходиться шестигранний малюнок, який поглинає силу падіння. Чесно кажучи, дивлячись на нього, навіть не відразу віриш, що телефон може вижити після падіння з 5,5 метра, а тут він справді витримує такі падіння.

Колір: Попелястий/Чорний (Standard, Pro, Pro Max), Крижаний/Сріблястий (Standard, Pro, Pro Max), Активний неоновий (Pro, Pro Max), Комплект шнурків Active Lava (Pro, Pro Max), Комплект шнурків Blue (ВСІ МОДЕЛІ)

Протиударний чохол UAG Pathfinder Clear Magsafe Ice/Silver

Протиударний чохол UAG Pathfinder Clear Magsafe Ice/Silver для iPhone 17 Pro Max

Захисне скло

Основні характеристики:

Подвійно зміцнене загартоване скло

Витримує падіння сталевої кульки з висоти до 1,8 м

Захист від відбитків пальців

Точний дотик

Точна посадка

Надпрозоре зображення високої чіткості

Аплікатор та набір для чищення в комплекті

Джерело: macsources.com