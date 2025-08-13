В кого довговічніші аккумулятори: Samsung чи Apple

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Літій-іонні акумулятори є основою сучасної електроніки. Вони живлять все: від смарт-годинників та смартфонів, до ноутбуків і електромобілів. Однак акумулятори – це складна технологія, яка з часом деградує через різні фактори.

Якось я вже писав допис про заплановані складнощі при заміні акумуляторів у смартфонах від Apple та Samsung. Цього разу прийшов час написати про те, як змінилася ємність в акумуляторах цих брендів після років експлуатації, щоб зрозуміти, які з них якісніші.

Звичайно це не мега статистика з мільйонною вибіркою, але цілком реальний досвід та реальні результати.

Так сталося, що на роботі у колег завжди можна знайти різні моделі смартфонів і не складає великої проблеми запитатися про стиль експлуатації батареї та її залишкову ємність після років користування.

Оскільки літій-іонні елементи – це, по суті, хімічні акумулятори, їх внутрішні реакції ведуть до “повільного старіння”. Воно є однією з найбільших проблем літієвих акумуляторів. Це старіння ще більше посилюється, коли батарея розряджається на повні 100% ємності.

У iPhone 6 і новіших моделях є функція “Стан батареї” в налаштуваннях, де можна подивитися, як справи з акумулятором. Вона з’явилася після скандалу з Apple, коли компанію критикували за те, що старі iPhone працювали повільніше через зношені батареї. Це назвали “Batterygate”.

Apple тоді пояснила, що обмежувала продуктивність, щоб уникнути проблем зі старими акумуляторами, і в результаті додала цю функцію. Так ми й повірили.

Що сталось з акумулятором iPhone після експлуатації?

А тепер про те, наскільки швидко зношується батарея в iPhone і чи залежить це від того, як ви користуєтеся телефоном. Кількість циклів зарядки тут є ключовим фактором. Якщо ви активно користуєтеся, батарея старіє швидше, що логічно.

Після року чи двох використання батарея iPhone деградує залежно від циклів використання. За даними Apple, моделі до iPhone 14 тримають 80% ємності після 500 циклів, а iPhone 15 і новіші – після 1000. Але це в ідеальних умовах, наприклад, при температурі 15-22°C без перегріву. В реальності все гірше.

Я запитав у знайомого про його iPhone 15, якому півтора року. У нього 87% ємності після 431 циклів. За ідеалом мало б бути близько 90%, але він користується телефоном дуже інтенсивно.

В іншої колеги трирічний iPhone 13 має 86%, бо вона використовує його акуратніше, що властивіше жінкам.

Якщо ви заряджаєте телефон раз на день або іноді двічі, то за рік наберете 365-400 циклів. Тоді після року нові iPhone матимуть 90-95% ємності, а старіші – 80-85%. Активні користувачі з понад 500 циклами побачать гірший результат. Щоб зберегти батарею довше варто уникати нагрівання, та не тримати телефон на сонці. Apple радить знімати чохли, які не дають розсіюватись теплу при зарядці.

Є фактори, які впливають на старіння. В акумуляторах утворюється шар SEI, який спочатку захищає, але з часом стає товстішим і погіршує продуктивність, особливо при високих температурах. Більше циклів – більше проблем. Також шкідливо заряджати до 100% і розряджати до 0%.

iPhone має вбудовану систему, яка слідкує за розпорядком користувача, оптимізуючи зарядку. Вона навіть призупиняє заряд при перегріві, щоб батарея служила довше.

Що сталось з акумулятором Samsung після 3 років експлуатації

А ось один з випадків, який цікавий тим, що в нього повністю відома історія та спосіб експлуатації смартфона — Samsung S22.

За 3 роки він експлуатувався в режимі збереження батареї, тобто, зазвичай не розряджався нижче 20% та не заряджався понад 80%, оскільки була увімкнена функція захисту акумулятора. Смартфон постійно знаходився в чохлі, що, звісно, додавало йому зайвого нагріву, особливо в жаркі сонячні дні.

На рівні операційної системи немає інформації про знос акумулятора у відсотках, як на iPhone, але як мінімум 2 роки на ньому стоїть спеціальний додаток — AccuBattery, який постійно фіксує стан батареї та веде свою базу даних, куди зберігає всі значення.

Так ось, розрахункова ємність батареї згідно з показниками AccuBattery становить 4 270 mAh, при базовій ємності — 4 370 mAh. А це значить, що за три роки правильної експлуатації акумулятор деградував всього лише на 2%. Смартфон при цьому заряджався щодня, іноді двічі на день.

Чи значить це, що в Samsung краща батарея? Ні, просто це ще одне свідчення того, що грамотна експлуатація повинна бути на першому місці, якщо користувача цікавить довговічність свого пристрою.