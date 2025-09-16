В соцмережі по паспорту? Або що придумала для неповнолітніх Летиція Джеймс

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Якщо ви стежите за темами соцмереж і як вони впливають на дітей, то ось свіжа новина. Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс у понеділок запропонувала набір правил, щоб боротися з залежністю від соцмереж серед неповнолітніх. Головне тут – перевірка віку користувачів, щоб все було по-честному.

Минулого року в штаті прийняли закон SAFE для дітей (Закон про заборону експлуатації залежних стрічок). Він забороняє компаніям на кшталт TikTok чи Instagram показувати персоналізовані стрічки, які генеруються алгоритмами, користувачам до 18 років, якщо немає згоди батьків. Замість цього молодим користувачам пропонуватимуть тільки контент з акаунтів, на які вони підписані. Простіше кажучи, ніяких “рекомендацій”, які затягують на години.

Ще один пункт: ніяких сповіщень від соцмереж для дітей до 18 років з півночі до 6 ранку. Це щоб не будити вночі і дати відпочити.

Тепер про нові правила, які Джеймс запропонувала для реалізації закону. Вони встановлюють стандарти, як саме перевіряти вік і отримувати згоду батьків. Офіс прокурора каже: “Компанії можуть використовувати різні методи, головне,щоб вони були ефективними і захищали дані користувачів”. Наприклад, можна попросити завантажити фото ID, або перевірити email чи номер телефону, порівнявши з іншими даними.

Якщо дитина до 18 хоче все ж хоче отримувати алгоритмічні стрічки чи нічні сповіщення, то соцмережа повинна запитати згоду в батьків. Звучить логічно, правда? Прихильники закону вважають, що такі персоналізовані стрічки на основі даних користувачів тільки погіршують ситуацію з психічним здоров’ям молоді, тому що діти проводять у додатках купу часу, і це призводить до тривоги чи депресії. Зараз ці правила на 60-денному громадському обговоренні.

Закони про перевірку віку в інтернеті стають популярними в США. Вже понад 20 штатів їх прийняли. Проте є опір від груп, які захищають цифрову конфіденційність і свободу слова. Багато таких законів стикаються з судовими позовами.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Після того, як усе затвердять, у компаній буде 180 днів, щоб впровадити зміни. Буде цікаво подивитися, як це спрацює на практиці. А ви що думаєте? Чи допоможуть такі правила і чи взагалі потрібні вони?