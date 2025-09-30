Жовтень 2025, що чекати у місяць гучних релізів: від Ghost of Yotei до Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Вересень видався насиченим на ігрові релізи. Нарешті вийшли довгоочікувані інді-хіти Hollow Knight: Silksong та Hades 2. Але поки хтось ще намагається наздогнати пропущене, жовтень готує не менш круту добірку новинок. Від Ghost of Yotei до атмосферних хорорів — цей місяць стане справжнім святом для геймерів усіх жанрів.

Початок місяця: самурайська епопея та космічні пригоди

2 жовтня Sony випускає Ghost of Yotei — самостійне продовження Ghost of Tsushima, яке стане ексклюзивом для PS5. Того ж дня власники Nintendo Switch отримають перевидання культових Super Mario Galaxy та Super Mario Galaxy 2 — як у вигляді бандлу, так і окремо в eShop.

3 жовтня виходить Digimon Story: Time Stranger — перша за майже 10 років нова гра в серії RPG про дігімонів. Реліз запланований для PS5, Xbox Series X|S та PC.

Середина жовтня: хорори та шутери

10 жовтня стане особливим днем для шанувальників різних жанрів. EA випускає Battlefield 6 — новий епізод легендарної серії шутерів для PS5, Xbox Series X|S та PC. Того ж дня виходить Little Nightmares 3 — кооперативна частина атмосферної хорор-платформерної серії, а також покращене перевидання першої частини Little Nightmares Enhanced Edition.

Для власників Nintendo Switch 2 буде доступна Disgaea 7 Complete — повне видання стратегічної RPG з усіма DLC.

Pokémon та інші великі релізи

16 жовтня Nintendo випускає Pokémon Legends: Z-A — нову частину франшизи з битвами в реальному часі в місті Люміос. Гра буде доступна як для звичайного Switch, так і для Switch 2.

20 жовтня Team Ninja та Platinum Games представлять Ninja Gaiden 4 з абсолютно новим протагоністом. Реліз запланований для PS5, Xbox Series X|S та PC.

21 жовтня нарешті виходить Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 — довгоочікуване продовження культової класики. Того ж дня з’явиться Jurassic Park World Evolution 3 — нова частина симулятора управління парком динозаврів.

Завершення місяця: від ретро до сучасності

23 жовтня порадує шанувальників класики, адже виходить ремастер Double Dragon Revive та перевидання Plants vs. Zombies: Replanted. Для любителів вечірок з’явиться The Jackbox Party Pack 11.

29 жовтня Obsidian Entertainment випускає The Outer Worlds 2 — продовження науково-фантастичної action-RPG для PS5, Xbox Series X|S та PC.

30 жовтня стане справжнім святом для ретрогеймерів: виходить Mortal Kombat: Legacy Kollection — масштабна збірка культових ігор серії, а також Dragon Quest 1 & 2 HD Remake. Того ж дня з’явиться довгоочікуваний постапокаліптичний екстракшн-шутер ARC Raiders.

Завершує місяць 31 жовтня Tales of Xillia Remastered — ремастер класичної фентезійної action-RPG, та піксельний платформер Terminator 2D: No Fate, що повертає нас до подій “Термінатор 2: Судний день”.

Варто звернути увагу

Окрім великих AAA-проєктів, жовтень принесе цікаві інді-релізи. Mina the Hallower від творців Shovel Knight обіцяє стати чарівним 2D-платформером про мишеня. Moonlighter 2: The Endless Vault продовжить історію унікального поєднання симулятора магазину та roguelike-екшену.

Для власників нової Nintendo Switch 2 жовтень стане особливо щедрим — багато ігор виходять одразу для обох версій консолі, включаючи Persona 3 Reload та Two Point Museum.

Жовтень 2025 року обіцяє стати одним із найнасиченіших місяців року для геймерів. Від атмосферних хорорів до епічних RPG, від ностальгічних ремастерів до інноваційних сиквелів — кожен знайде щось для себе в цьому різноманітному каталозі релізів.