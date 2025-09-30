Читацькі дописиІгри Читацькі дописи 30.09.2025 comment views icon

Жовтень 2025, що чекати у місяць гучних релізів: від Ghost of Yotei до Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

author avatar

cyferuperТім лідер

Репутація Ультра

Читацькі дописи
IT Community

Вересень видався насиченим на ігрові релізи. Нарешті вийшли довгоочікувані інді-хіти Hollow Knight: Silksong та Hades 2. Але поки хтось ще намагається наздогнати пропущене, жовтень готує не менш круту добірку новинок. Від Ghost of Yotei до атмосферних хорорів — цей місяць стане справжнім святом для геймерів усіх жанрів.

Початок місяця: самурайська епопея та космічні пригоди

2 жовтня Sony випускає Ghost of Yotei — самостійне продовження Ghost of Tsushima, яке стане ексклюзивом для PS5. Того ж дня власники Nintendo Switch отримають перевидання культових Super Mario Galaxy та Super Mario Galaxy 2 — як у вигляді бандлу, так і окремо в eShop.

3 жовтня виходить Digimon Story: Time Stranger — перша за майже 10 років нова гра в серії RPG про дігімонів. Реліз запланований для PS5, Xbox Series X|S та PC.

Середина жовтня: хорори та шутери

10 жовтня стане особливим днем для шанувальників різних жанрів. EA випускає Battlefield 6 — новий епізод легендарної серії шутерів для PS5, Xbox Series X|S та PC. Того ж дня виходить Little Nightmares 3 — кооперативна частина атмосферної хорор-платформерної серії, а також покращене перевидання першої частини Little Nightmares Enhanced Edition.

Для власників Nintendo Switch 2 буде доступна Disgaea 7 Complete — повне видання стратегічної RPG з усіма DLC.

Pokémon та інші великі релізи

16 жовтня Nintendo випускає Pokémon Legends: Z-A — нову частину франшизи з битвами в реальному часі в місті Люміос. Гра буде доступна як для звичайного Switch, так і для Switch 2.

20 жовтня Team Ninja та Platinum Games представлять Ninja Gaiden 4 з абсолютно новим протагоністом. Реліз запланований для PS5, Xbox Series X|S та PC.

21 жовтня нарешті виходить Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 — довгоочікуване продовження культової класики. Того ж дня з’явиться Jurassic Park World Evolution 3 — нова частина симулятора управління парком динозаврів.

Завершення місяця: від ретро до сучасності

23 жовтня порадує шанувальників класики, адже виходить ремастер Double Dragon Revive та перевидання Plants vs. Zombies: Replanted. Для любителів вечірок з’явиться The Jackbox Party Pack 11.

29 жовтня Obsidian Entertainment випускає The Outer Worlds 2 — продовження науково-фантастичної action-RPG для PS5, Xbox Series X|S та PC.

Спецпроєкти
Від шерсті до мікропилу: як робот-пилосос Dreame D20 Pro Plus вирішує ключові проблеми прибирання вдома
300 патентів, власний музей ергономіки та технології: як крісла від Sihoo змінюють робочі будні

30 жовтня стане справжнім святом для ретрогеймерів: виходить Mortal Kombat: Legacy Kollection — масштабна збірка культових ігор серії, а також Dragon Quest 1 & 2 HD Remake. Того ж дня з’явиться довгоочікуваний постапокаліптичний екстракшн-шутер ARC Raiders.

Завершує місяць 31 жовтня Tales of Xillia Remastered — ремастер класичної фентезійної action-RPG, та піксельний платформер Terminator 2D: No Fate, що повертає нас до подій “Термінатор 2: Судний день”.

Варто звернути увагу

Окрім великих AAA-проєктів, жовтень принесе цікаві інді-релізи. Mina the Hallower від творців Shovel Knight обіцяє стати чарівним 2D-платформером про мишеня. Moonlighter 2: The Endless Vault продовжить історію унікального поєднання симулятора магазину та roguelike-екшену.

Для власників нової Nintendo Switch 2 жовтень стане особливо щедрим — багато ігор виходять одразу для обох версій консолі, включаючи Persona 3 Reload та Two Point Museum.

Жовтень 2025 року обіцяє стати одним із найнасиченіших місяців року для геймерів. Від атмосферних хорорів до епічних RPG, від ностальгічних ремастерів до інноваційних сиквелів — кожен знайде щось для себе в цьому різноманітному каталозі релізів.

Популярні дописи

arrow left
arrow right
Чому без математики неможливо стати впевненим ІТ-фахівцем
Граємо в DOS ігри правильно, або аналоги DOSBox "на максималках"
Синдром вічного очікування, або чому потрібно апгрейдити ПК сьогодні
Анти-ПК місяця (осінь 2025): мам, купи комп для «рефератів»
Найкращі фільми з елементами кіберпанку, про які ви не знали
ТОП 9 ігор, які нещадно "гальмували" на ПК
Електромобілі від яких нудить, або чому заколисує "екологічних" пасажирів
Як сучасна ІТ-інфраструктура впливає на якість медичної допомоги
Abiotic Factor: новий Half-Life про який всі мовчать
Неймовірні винаходи та технології, які надихалися науковою фантастикою
Гра року? Враження від Hollow Knight: Silksong
Chrome не пройде, або чому FireFox — найкращий з браузерів
Кінець епохи: Windows 10 відправляється на пенсію і до чого тут Linux
Гра, яка покаже вам, що таке біль, або чому Hollow Knight: Silksong така складна
Як VPN слідкує за вами і чи можна зберегти конфіденційність за недорого
Фільми, що назавжди змінили світову індустрію кінематографа
Найкращі смартфони для поціновувачів Linux-філософії
Незвичайні ігри в стилі "Той, що біжить по лезу", або Cyberpunk для слабких ПК
Відьмак, якого ми втратили, або чому я не сприймаю Ліама Хемсворта у ролі Геральта
Перетворюємо Steam Deck на консоль мрії, або як під'єднати до неї сторонні ігрові магазини
Чому Хідео Кодзіма більше не грає у ААА ігри
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати