У S.T.A.L.K.E.R. 2 повертається енергетичний напій Non Stop – розробники показали нове геймплейне відео

Компанія GSC Game World опублікувала короткий геймплейний ролик з майбутньої гри В S.T.A.L.K.E.R. 2, де продемонстрували вживання енергетичного напою Non Stop, добре відомого шанувальникам «S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля».

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Нагадаємо, у грі «S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля» завдяки продакт-плейсменту у версії для країн СНД був доступний ігровий енергетичний напій під реальною торговою маркою Non Stop. І ось тепер, через 16 років, в новій частині S.T.A.L.K.E.R. 2 знову фігурує той самий напій.

У 12-секундному ролику герой підходить до залізничної станції «Янів», відкриває баночку енергетичного напою Non Stop та випиває його. Поряд із будівлею стоїть сталкер і теж відпиває напій із баночки.

«Залишився останній ривок, і вже попереду видніється такий рідний та затишний Янів. Позаду – хиже виття, яке з кожною секундою ближче і голосніше. Рюкзак повний хабара з вилазки, але сил дотягнути його не вистачає. Хто був, той знає… У подібні моменти вже починаєш прощатися – чи з хабарем, чи з життям, залежно від того, кому що дорожче. Для подібних випадків досвідчені сталкери мають козир у банці — той самий, що й 16 років тому. Надійний. Смачний. Ще й освіжає як слід. Завжди будь NON STOP, і тримай пару баночок у рюкзаку. Енергетичний напій Non Stop та S.T.A.L.K.E.R. 2 – знову разом, як і під час першої пригоди, офіційно знову разом», – йдеться в описі відео.

Реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2 запланований на 2023 рік.