Новини Ігри 27.05.2025 о 12:00 comment views icon

Реліз Marathon під загрозою: Sony скасувала маркетинг гри Bungie через плагіат

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Реліз Marathon під загрозою: Sony скасувала маркетинг гри Bungie через плагіат
Marathon / Bungie

Marathon тільки встигла отримати трейлер — як потрапила в купу проблем. І це на фоні не дуже теплої презентації у квітні, де глядачі вперше побачили геймплей.

Відтоді стало зрозуміло, що не все йде за планом. На сьогодні з’явились повідомлення, що Sony повністю скасувала платний маркетинг проєкту. А дата виходу гри, ймовірно, зміститься з раніше запланованого 23 вересня 2025 року, пише Колін Моріарті (колишній редактор IGN, нині — подкастер PlayStation). За його словами, інформацію він отримав від джерела, знайомого з маркетинговими планами на важливому закордонному ринку:

«Мені сказав хтось, знайомий з маркетинговими планами на ключовому закордонному ринку, що зараз взагалі немає планів проводити платний маркетинг для Marathon. Я не знаю, чи на ці плани вплинули нещодавні події, чи це завжди було планом, чи щось таке. Але це вважається досить незвичайним кроком для гри такого високого рівня», — каже він.

Схожі дані підтвердив журналіст Forbes Пол Тассі: Bungie повністю згорнула так званий «основний» маркетинговий план. У нього мали входити новий трейлер, показ якого планувався на липень, і запуск попередніх замовлень. Зараз команда працює над переглядом плану.

І це ще тільки половина проблем, озвучених загальній аудиторії — тож продовжимо їх переховувати. Отже, Marathon встигла зіштовхнутися з критикою після презентації. Найбільше гравців збентежила відсутність чату наближення, а також невизначеність із ціною. Після цього Bungie вирішила скасувати NDA з альфа-тестування — таке рішення зазвичай ухвалюють лише після серйозного негативного фідбеку.

Ще один скандал — звинувачення у плагіаті. Художниця Antireal заявила, що Marathon використовує її старі постери без дозволу. Bungie визнала проблему і пообіцяла «ретельно переглянути» усі візуальні матеріали. Це на додачу до того, що Bungie свого роду спеціаліст в проблемах з плагіатом.

На фоні всього цього всередині самої студії — теж не найкраща атмосфера. За словами джерел, моральний дух у компанії «у вільному падінні», а роботу над грою описують як «активно ворожу». Marathon мала б стати однією з бажаних ігор 2025 року, але з таким бекграундом шанси на це стрімко тануть.

Що ж, навряд чи найближчим часом побачимо оновлення по  Marathon, тому для тих, хто пропустив: творці Halo показали розширений геймплей Marathon — артхаус, телепортації і вибухові удари.

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Джерело: The Game Post

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