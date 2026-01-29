Леон Кеннеді в Resident Evil Requiem став "гарячим" завдяки співробітницям Capcom: “Перевіряли найменші зморшки”

Resident Evil Requiem / Capcom

Співробітниці Capcom врятували Леона Кеннеді. Жінки-розробниці перевіряли навіть найменші деталі улюбленця у майбутній Resident Evil Requiem, щоб він точно став “гарячим”.





Студія зізналася, що співробітниці були неймовірно зацікавлені в тому, щоб Леон не виглядав як “мило” чи “прилизаним”. Всі деталі персонажа, які ми бачили в трейлерах або геймплеях, не були випадковістю, каже режисер Коші Наканіші в інтерв’ю Automaton. За його словами, команда витратила багато часу саме на зовнішній вигляд Леона, бо він один із найулюбленіших героїв серії.

“У Леона багато фанатів серед співробітників Capcom, і жінки, зокрема, були дуже суворі. Вони коментували навіть найдрібніші деталі, наприклад, зморшки на шиї”, — каже Наканіші.

Саме так і з’явився образ, який частина фанатів охрестили “ікеодзі”, тобто “гарячий” чоловік середнього віку. Водночас команда працювала не тільки над зовнішністю. За словами Наканіші, значно більше дискусій точилося навколо характеру Леона. Події Requiem відбуваються приблизно через 20 років після Resident Evil 4, коли герой вже пройшов занадто багато, щоб поводитися як новачок.





“Кожен співробітник мав власне бачення 30-річної історії Леона. Нам постійно казали: “Він би так не вчинив” або “це не схоже на Леона”, — пояснює режисер.

Команда Resident Evil Requiem довго шукала баланс між досвідом персонажа і його поведінкою в грі. У підсумку вирішили зробити Леона спокійнішим, стриманішим і менш схильним до паніки. На цьому фоні особливо контрастно виглядає Грейс, якій Capcom підготувала долю, сповнену жахами і страхом. Тож нас не позбавлять класичного survival horror.

“Ми довго його шліфували. Думаю, у підсумку вийшов дизайн, який змусить серце битися швидше”, — зазначив він.

Resident Evil Requiem вийде 27 лютого 2026 року на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК.