В Resident Evil Requiem додали 100 видів зомбі з унікальною поведінкою

Маргарита Юзяк

Resident Evil Requiem / Capcom

Capcom зробить дуже різноманітними ворогів у Resident Evil Requiem. Розробники вигадали близько 100 різних зомбі з унікальною поведінкою та “спогадами” з минулого життя.


Геймдиректор гри Коші Наканіші в інтерв’ю Famitsu менш ніж за місяць до релізу розповів, що вони не будуть звичайними модельками для заповнення локацій. Команда вигадала для них окремі риси поведінки, голоси та індивідуальні деталі, які відсилають до того, ким ці персонажі були до зараження.

“Усі розробники пристрасно працювали над тим, щоб надати кожному зомбі унікальну особистість”, — пояснив геймдиректор.

Resident Evil Requiem / Capcom

Він пояснює, що мовиться не просто про типи ворогів, а про їхні особистості. Ці близько 100 зомбі доповнюють стандартних противників, які також мають свої голоси й варіації поведінки. У результаті гравець постійно стикається з різними сценаріями та реакціями ворогів, а не з однаковими сутичками.

Нещодавно журналістам дали спробувати демоверсію Resident Evil Requiem на кілька годин. Вони першими помітили, що вороги з занедбаної лікарні “не зграя типових, переляканих дурників”. Вони вважають себе живими та продовжують виконувати свою роль, наприклад, хворого або кухара. Однак кількість унікальних зомбі спеціально обмежена. За словами Наканіші, команда хотіла зробити систему ще масштабнішою, але зупинилася, щоб не жертвувати якістю та деталями.


Resident Evil Requiem також знаменує повернення Леона Кеннеді, який знову стає ключовим персонажем серії вперше з часів Resident Evil 6. Команда була дуже прискіпливою та вимогливою до його зовнішності з характером, оскільки йому не вперше доводиться виживати у самому епіцентрі біологічної катастрофи.

Resident Evil Requiem / Capcom

Окрім цього, Requiem вперше в історії серії дозволяє вільно перемикатися між виглядом від першої та третьої особи протягом усієї гри. Це дає змогу обирати між більш напруженим горором зблизька або динамічнішим екшеном з камерою через плече. Геймплей за двох героїв суттєво відрізнятиметься: якщо Леон це справжня “машина для вбивств”, то незграбна Грейс стає заручницею нескінченного жаху.

Resident Evil Requiem вийде 27 лютого 2026 року на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, ПК та Xbox Series X/S.

Джерело: Tech4Gamers

