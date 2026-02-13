tradfi
Більше Бога війни: анонсовано рімейк трилогії God of War і нову Sons of Sparta

Маргарита Юзяк

Sony анонсувала рімейк трилогії God of War та випустила нову гру Sons of Sparta
God of War: Sons of Sparta

На лютневому State of Play геймерів порадували одразу двома проєктами по God of War: Sony анонсувала рімейк оригінальної трилогії та випустила нову гру God of War Sons of Sparta, яка вже доступна на PS5.


Sons of Sparta — це 2D екшн-платформер із канонічним сюжетом про юність Кратоса. Події спін-офу розгортаються під час його тренувань в Агоге разом із братом Деймосом. У грі Кратос використовує спис і щит, а також “Дари Олімпу” для бою з різними ворогами. Проєкт створено у співпраці Santa Monica Studio та Mega Cat Studios. Стандартна версія коштує $30, Digital Deluxe — $40. Гра стилістично відсилає до класичних 2D екшенів і, за трейлером, зберігає знайомі бої та монстрів.

Паралельно Sony підтвердила розробку рімейку всієї грецької трилогії God of War — ігор 2005, 2007 та 2010 років. До ролі Кратоса повернеться Т. С. Карсон, оригінальний голос героя в грецькому сетингу.


“[Проєкт] все ще перебуває на дуже ранній стадії розробки, тому ми просимо вашого терпіння, оскільки пройде деякий час, перш ніж можна буде поділитися чимось іншим. Коли ми зможемо повернутися з оновленням, ми прагнемо зробити його масштабним”, — наголосила Santa Monica.

Поки що не показали ні геймплей, ні вікно релізу. Відомо лише, що рімейк переосмислить всю грецьку сагу, яка почалася на PlayStation 2 у 2005 році та включає God of War II і God of War III. Раніше ці ігри отримували HD-ремастери, але тепер йдеться про повну перебудову з нуля. Жодних деталей про зміни геймплею наразі немає. Оригінальна трилогія запам’яталась фіксованою камерою, ефектними комбо та масштабними битвами з босами. Чи збереже рімейк цю структуру, поки не повідомляють.

Рімейк представили в межах святкування 20-річчя франшизи, для якого раніше випустили оновлення Ragnarök і класичні скіни Кратоса. Sony прямо зазначила, що це один із найбільш запитуваних фанатами проєктів, але деталей поки що не розкриває.

Щодо платформ і ціни рімейку офіційної інформації немає. З огляду на статус серії як ключового ексклюзиву PlayStation, реліз логічно очікувати на PS5, з можливими покращеннями для PS5 Pro і потенційною ПК-версією пізніше. Це поки що лише припущення, бо студія тримає деталі в таємниці.

Паралельно Amazon розробляє серіал по цьому всесвіту. На роль Кратоса вже залучили актора, який знайомий фанатам франшизи як голос Тора з гри God of War: Ragnarok 2022 року

Джерело: Engadget, Beebom

