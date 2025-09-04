Новини Ігри 04.09.2025 comment views icon

Зустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007: First Light і дата виходу

Маргарита Юзяк

Зустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007: First Light і дата виходу
007: First Light / IO Interactive

IO Interactive нарешті показала великий шматок геймплею 007: First Light під час презентації PlayStation State of Play. І він нагадує суміш Hitman та Uncharted.

Це був перший серйозний погляд на гру після кількох тизерів. Він підтвердив одразу кілька ключових деталей: дату виходу, акторський склад, сюжетні акценти та неприємну новину щодо передзамовлення.

У трейлері Бонд діє як справжній агент: крадеться, “вимикає” ворогів різними способами, керує авто (ніби прагне отримати бонуси за шалені трюки) і залишає по собі чимало хаосу. Помітно, що студія IO Interactive активно використовує напрацювання з серії Hitman, залишаючи право вибору: або на стелс, або з розумом обходити перепони. Офіційно багатокористувацький режим не підтверджено, але попередні вакансії IO натякали, що він може з’явитися.

Зустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007 First Light і дата виходуЗустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007 First Light і дата виходуЗустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007 First Light і дата виходуЗустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007 First Light і дата виходуЗустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007 First Light і дата виходуЗустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007 First Light і дата виходуЗустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007 First Light і дата виходу

Як відомо, First Light стане історією становлення молодого Джеймса Бонда. Тепер автори розкрили, що він 26-річний військовий моряка Королівського флоту, якого тільки вербують до MI6. Саме тому його заборонили автоматично робити “машиною для вбивств”. Події розгортаються у різних точках світу, тож гравців зустрінуть “цілком нові лиходії” і знайомі персонажі. Усе це IO подає як старт великої історії, що має перерости у трилогію.

Разом з тим студія розкрила персонажів 007: First Light. Джеймса Бонда грає ірландський актор Патрік Гібсон, роль М виконала Пріянга Берфорд, Q — Алістер Маккензі, Маніпенні — Кіра Лестер. До цього складу IO додала кількох нових героїв, зокрема наставника Джона Грінвея у виконанні Ленні Джеймса та таємничу міс Рот, яку зіграла Ноемі Накай.

Передзамовлення відкрили одразу після State of Play, але в PS Store воно недоступне для українців. Схоже, студія не розрізняє тимчасово окуповані території від тих, що підконтрольні Україні. Така сама ситуація була з Hitman: World of Assassination.

Зустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007 First Light і дата виходу
У PS Store не знаходить 007: First Light, тож вона недоступна для передзамовлення

Передзамовлення принаймні відкрито для ПК в Steam — стандартне видання коштує ₴1 315. Оформивши його, ви отримаєте ранній доступ на 24 години, чотири ексклюзивні костюми, новий скін для зброї та набір гаджетів Gleaming Skin Pack.

Зустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007: First Light і дата виходу
Бонуси за попереднє замовлення 007 First Light

Реліз 007: First Light запланований на 27 березня 2026 року для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 та ПК. Розробка ведеться на власному рушії Glacier у студіях Копенгагена та Мальме.

