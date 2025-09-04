Зустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007: First Light і дата виходу

007: First Light / IO Interactive

IO Interactive нарешті показала великий шматок геймплею 007: First Light під час презентації PlayStation State of Play. І він нагадує суміш Hitman та Uncharted.

Це був перший серйозний погляд на гру після кількох тизерів. Він підтвердив одразу кілька ключових деталей: дату виходу, акторський склад, сюжетні акценти та неприємну новину щодо передзамовлення.

У трейлері Бонд діє як справжній агент: крадеться, “вимикає” ворогів різними способами, керує авто (ніби прагне отримати бонуси за шалені трюки) і залишає по собі чимало хаосу. Помітно, що студія IO Interactive активно використовує напрацювання з серії Hitman, залишаючи право вибору: або на стелс, або з розумом обходити перепони. Офіційно багатокористувацький режим не підтверджено, але попередні вакансії IO натякали, що він може з’явитися.

Як відомо, First Light стане історією становлення молодого Джеймса Бонда. Тепер автори розкрили, що він 26-річний військовий моряка Королівського флоту, якого тільки вербують до MI6. Саме тому його заборонили автоматично робити “машиною для вбивств”. Події розгортаються у різних точках світу, тож гравців зустрінуть “цілком нові лиходії” і знайомі персонажі. Усе це IO подає як старт великої історії, що має перерости у трилогію.

Разом з тим студія розкрила персонажів 007: First Light. Джеймса Бонда грає ірландський актор Патрік Гібсон, роль М виконала Пріянга Берфорд, Q — Алістер Маккензі, Маніпенні — Кіра Лестер. До цього складу IO додала кількох нових героїв, зокрема наставника Джона Грінвея у виконанні Ленні Джеймса та таємничу міс Рот, яку зіграла Ноемі Накай.

Передзамовлення відкрили одразу після State of Play, але в PS Store воно недоступне для українців. Схоже, студія не розрізняє тимчасово окуповані території від тих, що підконтрольні Україні. Така сама ситуація була з Hitman: World of Assassination.

Передзамовлення принаймні відкрито для ПК в Steam — стандартне видання коштує ₴1 315. Оформивши його, ви отримаєте ранній доступ на 24 години, чотири ексклюзивні костюми, новий скін для зброї та набір гаджетів Gleaming Skin Pack.

Реліз 007: First Light запланований на 27 березня 2026 року для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 та ПК. Розробка ведеться на власному рушії Glacier у студіях Копенгагена та Мальме.