Бої на Місяці та хакерські головоломки — дивимось геймплей Sci-Fi екшену Pragmata від Capcom

Pragmata / Capcom

Capcom представила нові геймплейні деталі Pragmata — sci-fi екшену про хакінг і стрілянину на Місяці. Тепер краще зрозуміло, що з себе представляє андроїд Діана.

На Capcom Spotlight Showcase 2025 розробники представили бойову систему і хакерські навички героїні в реальному часі. Зокрема вони розповіли, що протягом гри важливим моментом залишаються взаємовідносини між головними героями — астронавтом Х’ю Вільямсом та андроїдом Діаною. Фактично їхня взаємодія в центрі сюжету — і не можу позбутися відчуття, як це візуально нагадує Death Stranding.

Гра розгортається на місячній дослідницькій станції, яка замовкла після невідомого інциденту. А саме на покинутій базі корпорації Delphi, яка експериментувала з новим матеріалом для 3D-друку — від мікросхем до будівель. Але тепер усередині — тільки ШІ та його бойові роботи, з якими доводиться битися головним героям. За ідеєю, Х’ю як член слідчої групи краще ознайомлений з ситуацією, хоча потрапив у халепу після місячного землетрусу. Внаслідок чого його рятує андроїд Діана, аби досягнути спільної мети — повернутися на Землю. Під час проходження розкриваються їхні різні характери: Вільямс — добрий, часом саркастичний; Діана — загадкова, але допитлива.

У Pragmata не вийде просто стріляти по ворогах, оскільки потрібно спершу зламати їхню броню. В іншому випадку постріли просто не завдадуть шкоди ворогам. Під час бою доведеться грати в міні-гру — щоб зламати ворога треба з’єднати два зелені вузли на сітці 5×5, проходячи через якомога більше синіх вузлів. Усе це — в режимі реального часу, поки ворог наближається до вас. І це досить стресовий момент, який завжди буде змушувати нервувати. Коли навколо кілька ворогів — важливо швидко вирішити, чию систему зламати першим, і не дати їм скоординовано вас дотиснути. Злам відкриває броню, після чого Х’ю може стріляти з вигляду від третьої особи. Цікаво, а як буде, коли нападе навала ворогів?

«На практиці все відбувається дуже інтуїтивно. Сама мінігра про хакерство полягає в переміщенні по сітці, обході пасток, зборі вузлів та націлюванні на вороже ядро», — пише Wccftech, яке грало в демоверсію.

Новий sci-fi від Capcom має елементи платформеру — Х’ю використовує двигуни для маневрів по станції, ухилення в бою та проходження складних ділянок. Усе виглядає досить плавно й інтуїтивно.

Презентація Pragmata від Capcom

Дату виходу Pragmata поки не вказано — гра все ще має вийти у 2026 році на PS5, Xbox Series X/S та ПК (через Steam). Але вже підтверджено: інформація про демо з’явиться під час Gamescom 2025, що триватиме з 20 по 24 серпня. До речі, розробник під час Capcom Spotlight Showcase 2025 більше розповіли про інший проєкт — Resident Evil 9 в Раккун-Сіті через 30 років після знищення міста.

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Джерело: Capcom