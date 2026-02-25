banner
$1,2 млн на фейкових криптовалютних інвестиціях: у Дніпрі СБУ ліквідувала міжнародну шахрайську мережу

Андрій Шадрін

Фото: Служба Безпеки України

У Дніпрі викрили мережу псевдоінвестиційних криптовалютних платформ, яка за рік ошукала громадян ЄС щонайменше на $1,2 млн. Затримано організатора та десятьох учасників угруповання. Під час обшуків вилучили техніку і близько 21 млн грн, імовірно отриманих незаконно.


Операцію провели співробітники Служба безпеки України разом із Національна поліція України за участю правоохоронців Латвійської та Литовської республік. За даними слідства, група діяла щонайменше рік і спеціалізувалася на виманюванні коштів під виглядом інвестування в електронні біржі та криптопроєкти. У Дніпрі організували чотири офіси з операторами, які телефонували мешканцям країн Євросоюзу.

Потенційним “інвесторам” пропонували швидкий дохід на нібито сучасних торговельних майданчиках. Для переконання демонстрували онлайн-інтерфейси з вигаданою динамікою зростання активів і прибутковості. Графіки та показники були змодельовані й не відображали реальних біржових операцій. Схема передбачала мінімальний стартовий платіж. Після першого переказу клієнтам показували “прибуток”, що мав створити ілюзію успішної торгівлі. Надалі людей спонукали збільшувати внески. Кошти спрямовувалися на криптогаманці, контрольовані фігурантами. Коли суми ставали значними, зв’язок із вкладниками припиняли, їхні контакти блокували.

21 млн грн на фейкових криптовалютних інвестиціях: у Дніпрі СБУ ліквідувала міжнародну шахрайську мережу»

Під час близько 40 санкціонованих обшуків у приміщеннях кол-центрів і за місцями проживання підозрюваних вилучено мобільні телефони, комп’ютери та інші носії даних із доказами функціонування схеми. Також правоохоронці вилучили готівку в гривневому еквіваленті на суму приблизно 21 млн. Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: створення та участь у злочинній організації (чч. 1, 2 ст. 255), шахрайство в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки (чч. 4, 5 ст. 190), а також легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209).


Фото: Служба Безпеки України
Дані: Служба Безпеки України

Фігурантів узято під варту. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають для встановлення всіх причетних до оборудки. Правоохоронці зазначають, що співпраця з іноземними партнерами дозволила задокументувати міжнародний характер схеми та рух коштів за межі України. Наразі встановлюється повне коло потерпілих у країнах ЄС і перевіряються можливі додаткові епізоди діяльності групи.

У Києві та Харкові засуджено організаторів шахрайської криптовалютної біржі: постраждали громадяни Євросоюзу, вилучено майже $1,6 млн

Джерело: Служба Безпеки України

