Засновника блокчейну Terra До Квона засудили до 15 років: судді кажуть про $40 млрд втрат і 1 млн потерпілих, серед них – українці

Photo: AIBC.world

Колишнього криптовалютного підприємця, 34-річного До Квона засудили у Нью-Йорку до 15 років позбавлення волі за шахрайство. Внаслідок нього інвестори втратили близько $40 млрд. Суд визнав, що крах стейблкоїна TerraUSD та токена Luna був результатом навмисного обману, а не ринкових коливань.

Суддя Манхеттена Пол А. Енгельмаєр заявив, що рекомендація прокуратури у 12 років була м’яка, а прохання захисту про п’ять років — абсолютно немислиме. Максимально Квону загрожувало 25 років. Terraform Labs, заснована у 2018 році, рекламувала TerraUSD як надійний стейблкоїн із прив’язкою до $1, але стабільність підтримувалася таємними зовнішніми грошовими вливаннями. Коли ціна впала значно нижче прив’язки, екосистема зруйнувалася, спричинивши “каскад криз” на крипторинку.

Дані: Х

У межах справи про банкрутство Terraform було подано близько 16 500 заяв від осіб, які зазнали фінансових втрат, водночас суд зазначив, що реальна кількість потерпілих могла бути значно більшою і сягати приблизно мільйона осіб. Прокурори також заявили, що збитки перевищили сукупні втрати у справах FTX Сема Бенкмана-Фріда та OneCoin Карла Себастіана Ґрінвуда.

Квон визнав провину за змовою з метою шахрайства та шахрайством із використанням електронних засобів зв’язку, погодився конфіскувати понад $19 млн і раніше уклав із Комісією з цінних паперів і бірж США мирову угоду на $4,55 млрд, яка передбачає цивільний штраф у $80 млн і заборону на криптотранзакції. Взагалі, кейси багатьох криптошахраїв досить схожі: після спроб відновити бізнес у Сінгапурі він утік на Балкани з фальшивим паспортом і був заарештований у Чорногорії в березні 2023 року; 17 місяців ув’язнення там зарахували до строку в США. Суд відхилив прохання відбувати покарання в Південній Кореї, де Квон також проходить у кримінальній справі.

Дані: Х

Під час слухань виступили десятки потерпілих. Українець Станіслав Трофимчук заявив, що інвестиції його родини впали зі $190 тис. до $13 тис. — “17 років життя зникли за два тижні суцільного жаху”. Він повідомив, що довірився публічним заявам Квона та обіцяній дохідності в протоколі Anchor, вважаючи свої заощадження захищеними. Один із потерпілих повідомив телефоном, що після краху TerraUSD його дружина подала на розлучення, сини були змушені відмовитися від навчання в коледжі, а він повернувся жити до батьків. Постраждалий Айїлдиз Аттіла в листі суду написав, що втратив від $400 тис. до $500 тис.

Ще один потерпілий, Чонсі Сент-Джон, розповів, що деякі некомерційні організації втратили понад $2 млн, а церковна громада — близько $900 тис. Помічниця прокурора США Сара Мортазаві підсумувала позицію обвинувачення: Квон створив ілюзію стійкості, приховуючи системний збій, і це було шахрайство, здійснене з маніпуляціями та повною зневагою до людей.

Джерело: Reuters, BBC

