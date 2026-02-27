banner
1,2 ТБ за $300? Продавці ноутбуків на Amazon почали "роздувати" обсяг пам'яті за рахунок OneDrive

Катерина Левицька

1,2 ТБ за $300? Продавці Amazon "роздувають" обсяг пам'яті ноутбуків за рахунок OneDrive

На Amazon ширяться оголошення про продаж ноутбуків з Windows із оманливим характеристиками пам’яті. Підприємливі продавці завищують обсяг сховища, враховуючи OneDrive, а клієнти просто можуть не помітити уточнення одразу.


Про нову оманливу схему написав користувач bmr99 на subreddit r/LinusTechTips, а сайт Neowin її підтвердив. В оригінальному дописі на Reddit зазначається, що проблема широко спостерігається в оголошеннях з ноутбуками HP,  для яких зазначають обсяг пам’яті на рівні 1,1 ТБ або 1,2 ТБ.  Власне, досвідченим користувачам в око впаде вже саме число, зважаючи на те, що ємність сховища зазвичай вимірюється в інших та більш звичних показниках, наприклад, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ (1024 ГБ) тощо.

На ділі, більшість із запропонованих ноутбуків мають лише 128 ГБ сховища. Звідки береться “залишок” в 1 ТБ?  Це обсяг сховища OneDrive, який ви отримуєте за річною підпискою на Microsoft 365 і який входить до комплекту покупки. Ось, деякі з прикладів оголошень, які наразі можна знайти на Amazon:

  • Ноутбук HP 15,6“ для бізнесу з Microsoft 365 • Видання 2026 • Copilot AI • 4-ядерний процесор Intel N100 • 1,1 ТБ пам’яті (1 ТБ OneDrive + 128 ГБ SSD) • Windows 11 • без миші — $299,99 (знижка 58% від звичайної ціни $799,99).
  • Ноутбук HP 15,6“ для бізнесу з Microsoft Office 365, 1,1 ТБ пам’яті (128 ГБ UFS + 1 ТБ OneDrive), 16 ГБ ОЗП, 4-ядерний процесор Intel, Windows 11, навушники PLUSERA та концентратор 8-в-1 у комплекті, колір Moonlight Blue — $439,98 (знижка 32% від звичайної ціни $649,99).
  • Легкий ноутбук HP 14“ в кольорі Willow Green, 4-ядерний процесор Intel, 4 ГБ ОЗП, 1,6 ТБ пам’яті (128 ГБ SSD + портативний накопичувач 512 ГБ + 1 ТБ OneDrive), з пакетом WOWPC, веб-додатки Microsoft 365 — $245,99 (на 12% нижче звичайної ціни $278,88).

Подібні оголошення не обмежуються лише ноутбуками бренду HP. Якщо вбити в пошуку на Amazon “Laptop OneDrive” знайдуться й інші. Плюс до всього, це не є тактикою одного продавця, схема поширена і вони навіть конкурують між одним подібним чином. До того ж, перевірка Neowin показала, що страждають й інші онлайн-магазини, в цьому числі й популярний американський ритейлер електроніки Newegg.


HP: пам’ять вже становить 35% собівартості ПК — удвічі більше, ніж торік

