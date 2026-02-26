banner
HP: пам’ять вже становить 35% собівартості ПК — удвічі більше, ніж торік

Ігровий ноутбук HP Omen Transcend 14 / YouTube Engadget

HP заявила, що пам’ять тепер формує 35% собівартості персонального комп’ютера — це приблизно вдвічі більше, ніж торік. Причина полягає у стрімкому зростанні попиту на компоненти для інфраструктури штучного інтелекту за обмеженої пропозиції чипів, що призводить до дефіциту та зростання цін на RAM та SSD.


Під час останнього звіту про прибутки фінансова директорка HP Карен Паркгілл зауважила:

“Минулого кварталу ми повідомляли, що витрати на пам’ять і накопичувачі становили приблизно 15-18% нашої специфікації матеріалів для ПК, а тепер ми оцінюємо цей показник приблизно у 35% за рік”.

Вона також підтвердила, що частиною відповіді компанії стане підвищення цін. Раніше Samsung також попереджала про можливе зростання цін через дефіцит пам’яті, спричинений бумом ШІ.

Зростання вартості компонентів стало новою нормою для покупців ПК у 2026 році. Криза оперативної пам’яті відіграє тут ключову роль. Тимчасовий CEO HP Брюс Бруссар зазначив, що хоча він “вважає, що ринок з часом збалансується”, компанія вже працює над розширенням кола постачальників і шукає можливості закупівель пам’яті за нижчими цінами.


За словами керівництва HP, попит на так звані ШІ ПК зростає: 35% продажів комп’ютерів компанії вже припадає саме на такі моделі. Хоча Dell раніше заявляла, що споживачі не демонструють особливого інтересу до ШІ ПК.

Інфраструктура штучного інтелекту активно споживає глобальні запаси пам’яті. Компанії на кшталт Micron навіть відмовилися від споживчих брендів, зосередившись повністю на постачанні великим комерційним замовникам. Під тиском опинилися й інші компоненти, зокрема відеокарти, які вимагають великої кількості відеопам’яті.

В нових умовах, коли пам’ять “з’їдає” понад третину бюджету на компоненти, спостерігається зростання цін на смартфон та комп’ютерну техніку. Вибір у виробників фактично невеликий: або зменшувати маржу, що неприйнятно для акціонерів, або перекладають витрати на покупців.

Збирайте ПК швидше: пам’ять DDR5 дорожчатиме на 30-50% щокварталу

Джерело: engadget

