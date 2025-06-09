136 годин Zelda: Tears of the Kingdom майже без перерви — у стрімера луснули судини в очах

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom / Nintendo

Стрімер завершив шалений ігровий забіг — він пройшов The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на 100% за 136 годин. Майже без перерв між сесіями.

Ерік «PointCrow» Моріно вирішив присвятити свої 136 годин, 44 хвилини та одну секунду хіта Nintendo. Він спав, харчувався та ходив в туалет прямо під час трансляції Twitch. Йому не тільки вдалося з головою пірнути в TOTK, а й пройти гру вдвічі швидше за середньостатистичного гравця. Для порівняння, середній час повного проходження цієї частини Zelda згідно з HowLongToBeat — близько 248 годин.

«У мене просто луснули судини в очах і я трохи запізнився з постом, але ми це зробили!» — з таким підписом стрімер опублікував фото під кінець марафону.

it took me 136 hours, 44 minutes, and 1 second to beat all 100% of tears of the kingdom without ending stream. I only burst blood vessels in both my eyes, and I’m a little late to posting this, but we did it!! pic.twitter.com/zOkMVewA3M — eric pointcrow (@PointCrow) June 6, 2025

Tears of the Kingdom — величезна RPG з відкритим світом, де на 100% означає буквально все: кожен колекційний предмет, усі побічні завдання, всі святині та короки. Повний список активностей можна назвати цілою енциклопедією, для якої навіть Nintendo зробила Zelda Notes — окремий застосунок для Switch 2. Але PointCrow зміг опанувати кожен куточок гри.

На стрімі його запитали, чи готовий він повторити челендж на Switch 2. Той відповів, що в нього це зайняло б ще пару сотень годин. Можливо колись він вирішить перевершити самого себе, але спочатку хай краще попіклується про свої очі.

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Джерело: Games Radar